【南海爭議】批中國主張「非法」　美國準備出大招？

7月13日,美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)發表聲明,題為《美國就南中國海海洋主權聲索的立場》(U.S. Position on Maritime Claims in the South China Sea),指中國宣稱擁有南海大部份地區的海上資源「完全是非法的」,美方一貫尋求維護該地區和平與穩定,反對任何使用脅迫或武力解決爭端的企圖。

他還在聲明中表示,全球各國不會容許中國把南海當成其「海洋帝國」,美國會依據國際法規定的權利和義務,跟東南亞盟友及夥伴保護離岸資源的主權。