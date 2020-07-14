【南海爭議】批中國領土主張「非法」　美國準備出大招？

7月13日，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）發表聲明，題為《美國就南中國海海洋主權聲索的立場》（U.S. Position on Maritime Claims in the South China Sea），指中國宣稱擁有南海大部份地區的海上資源「完全是非法的」，美方一貫尋求維護該地區和平與穩定，反對任何使用脅迫或武力解決爭端的企圖。 他還在聲明中表示，全球各國不會容許中國把南海當成其「海洋帝國」，美國會依據國際法規定的權利和義務，跟東南亞盟友及夥伴保護離岸資源的主權。

非簽署國為《海洋公約》抱打不平

華府這一份所謂聲明，「非法」二字叫得響亮，但至於這個「法」是誰的法，字裡行間似乎意指1982年通過的《聯合國海洋法公約》。有趣的地方是，美國根本不是簽署國之一，但就為一份事不關己、毋須遵從的法律而抱打不平，越過整個太平洋告誡南海周遭的主權申索國。

蓬佩奧的聲明發布於美國國務院官網上，旨在闡述美方對南海地區的政策。（資料圖片／路透社）

縱觀全份聲明，寫了很多字，字面上的重點也由宣示在國際水域的「航行自由」，轉而批判中國的「非法」申索，措詞聽起上來好像強硬得多。該聲明又用上三大段，列出越南、菲律賓、馬來西亞、印尼、汶萊地理上的離岸島礁，判斷中國的相關主權申索和資源開發實屬「非法」。

如是者，美國重新撮要覆述一次主權爭議的各大焦點，認定北京違反了法律，哪麼華府是否要為域內國家出頭「執法」呢？看來卻沒有這個意思。

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在列出「違法行為」之先，聲明內有一段有趣但為人忽略的內容，提到時任外交部長楊潔箎於2010年曾向東盟表示：「中國是大國，其他國家是小國，而這就是個事實。」美方就根據這句從舊新聞挖出來的說話，於聲明中解讀為中國「欺凌」東南亞各國，「實施單邊霸權」，以「實力即正義」取代國際法。

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菲律賓：還有甚麼理智的解決方案？

這一類指責出自美國之口實在令人不禁莞爾。如果美國不是全球第一的政經軍霸權，其「海洋帝國」在印太地區布下軍事基地，艦隊巡弋各大海域，於是認為自身擁有足夠的「實力」以介入地球上每—角落的事務，華府又有何行動上的基礎去宣示它口中的「正義」呢？

事實就的確如楊潔箎所言，中國是南海諸國移不走的鄰居，中國亦是南海諸國的主要貿易夥伴，而中國也有填島造礁和作軍事部署的實力。美國要將楊潔箎10年前的一句老實話翻炒，對照10年來的事態發展，與其說反映美國「事事關心」，不如說反映北京的南海方針奏效，華府過去10年都束手無策。

束手無策的又何止是美國呢？自從南海仲裁案折騰了幾年後，菲律賓換上杜特爾特當總統，他公認是對華友好，同時不怕講大實話。例如於去年9月訪華期間，杜特爾特就直指中方對南海爭議絕不退讓，菲方對此束手無策，兼且反問還有甚麼理智的解決方案。

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也有「擱置爭議、共同開發」一面

沒錯，諸國都於法律戰線上有連番動作，中國亦一路擴展在域內軍政實力，而《南海行為準則》也總是處於「即將談妥」的階段，域內每年都爆發四五宗小磨擦小拗撬。儘管實力對比毋庸置疑，中國也提出「擱置爭議、共同開發」這一個選項，只不過尚有待展現成功例子，如中菲合作便一直搖擺不定。

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無論如何，中國迄今終歸佔上風，美國可以派多些軍艦和軍機進入南海地區，近岸偵察也好，增加軍演數目也罷，但要走多一步的話，就可能要向俄羅斯「學習」，找一個域內夥伴作資源開發，親自冒風險落場持份。事實是華府多年來不見得願意付出這個代價，而要找願意拋頭露面的企業當「民間代理」亦不容易。

如果過去10年的套路不變，這份聲明並不代表華府有甚麼出人意表的大動作，而是再一次鼓勵域內國家對華「維權」，當中美國有可能會繼續發聲明、賣軍火和邀請聯合軍演，可是就僅止於此了。參照南海仲裁案的後果，菲律賓得不償失，華府又無額外補償，預料舊招數都難以獲得甚麼效果了。