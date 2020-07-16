【觀察】世衛組織赴華調查背後的三方博弈

新冠病毒肺炎在全球範圍的流行，威脅到整個人類社會的生存安全，需要各國聯手才有望將其控制，未料疫情反而加劇了國際社會已有的矛盾與分歧。不僅中國一直遭受西方指謫，本應在全球疫情中承擔重要責任的世界衛生組織（WHO，以下簡稱「世衛組織」）亦遭受杯葛。 近日，世衛組織在多國政界和輿論壓力下，組織人員前往中國調查新冠病毒的起源。這既是基於科學防治疫情的必要之舉，其實也是該組織對緩解外部壓力的一次讓步。

世衛總幹事譚德塞（Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，全球大流行遠未結束，期望病毒溯源有助了解疫情蔓延緣由。（AP）

對於中國而言，在其國內疫情受到控制之後，通過科學、專業而不是帶着陰謀論或政治目的的調查，與中國一直以來的主張並不衝突。世衛組織此行將不僅有助於全球疫情防控，可能還將有助於給中國「正名」，打消外界，尤其是美國方面長期以來的污名化指稱。

不過，新冠肺炎疫情的防治雖然本是一個安全、健康方面的普遍性、科學性的問題，現今已然夾雜了太多的政治因素。中國、美國，以及歐盟在世衛組織運作背後的角力似乎若隱若現。寄望世衛組織對中國的調查可能會得出一個皆大歡喜的結果，應該是不現實的。

美國退出歐盟吃重

美國在7月6日宣布正式退出世衛組織，這對世衛組織是一個沉重打擊，也是對人類社會共同防控疫情努力的一個沉重打擊。新冠肺炎疫情已經席捲全球，需要所有國家聯合防控，也需要大國承擔起領導責任，共同致力於消除全球範圍內的疫情。只要有一個國家沒有脱離疫情，其他國家就將始終面臨反彈的風險。

作為擁有最多醫療資源、最強科研水平的全球唯一超級大國美國被寄予厚望，卻選擇退出，對於全球疫情防控和整體安全顯然是不利的。

當然，目前美國國內疫情已經難以收拾，單日新增確診數字逐漸攀升至6萬以上，累計更有360多萬人感染。美國的防疫工作受到多個方面的干擾，例如仍未消停的大規模遊行示威、政客擔心影響總統選舉與經濟指數、亦有部分民眾堅持「維護自由」而不肯減少公開活動並佩戴口罩。

而美國之所以退出世衛組織，應該不僅僅是因為堅信該組織偏袒中國，致使美國遭受不公平待遇，還有不願承擔對外責任，援助其他國家和民眾的原因。美國宣布退出之時，仍然拖欠約2億美元會費，補交欠費的可能性不大。

當美國毅然決然又一次退群之時，大西洋彼岸的歐盟在世衛組織裏的分量正在加重。

德國衛生部長施潘（Jens Spahn）在Twitter上發文稱，對抗疾病大流行需要更多而不是更少的全球合作，「歐洲國家將啟動世衛組織改革」。德國總理默克爾（Angela Merkel）領導的中右翼聯盟的外交政策發言人哈特（Jürgen Hardt）說，「作為迄今最大的出資國，美國留下了一個很大的空位。可以預見，中國首先將試圖讓自己填補這一空位。」「更重要的是，歐盟要發揮其政治影響力，並加強其在世衛組織中的參與，就像在其他國際組織中一樣。」

7月10日，由歐盟、法國和西班牙發起，歐盟、加勒比和南美共18個國家召開視頻會議，並發表共同聲明，稱堅決支持聯合國，特別是世衛組織，並呼籲進行一次「公正、獨立和全面的評估」，總結國際社會應對疫情的經驗教訓。歐盟裏國家是法國、德國、西班牙、意大利、荷蘭、葡萄牙、瑞典、克羅地亞和斯洛文尼亞等9個國家。

哈特所預見的中國首先試圖填補的「空位」，如今看來已經逐漸被歐盟所填補。他的預見沒有實現，他的號召卻正在實現。而被他預見將會首先試圖填補「空位」的中國，目前的在國際社會的處境其實顯得有些尷尬。

美國在退群之前就曾多次指責世衛組織偏袒中國，淪為中國工具，而其退群之舉更是以實際行動強化了這種指稱。

美國退出世衛組織的做法，推卸了自身的責任，看似將世衛組織的「空位」拱手讓給中國，實則以退為進，把中國「將了一軍」。美國在國際社會掌握着很大話語權，在鼓動退出聲勢之際也不遺餘力攻擊中國，相信美方說辭的國家和民眾不在少數，難免會對中國有所不滿，甚至可能將美國的退出歸罪到中國身上。

即使是早前多次認可、表揚中國抗疫舉措的「世衛組織」，也有意與中國保持距離，很少再做出公開表揚中國的姿態，甚至可能急於擺脱自身的「親中」嫌疑，先是公開呼籲中國邀請其前往調查疫情包括病毒起源，此後派遣工作人員與中國方面對接，準備赴華展開調查。

當然，世衛組織作為一個缺少實際權力的國際機構，這些動向背後離不開國際政治的驅動。

圖輯｜世界各地民眾在疫情持續期間的生活情況（請點擊放大觀看）：

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小心翼翼的世衛組織

第73屆世界衛生大會開幕。在這次會議上，歐盟帶領世衛組織130多個成員國共同發起一項調查新冠病毒肺炎疫情的提議，次日大會便通過了「對新冠病毒全球應對措施進行調查的決議」。

而在更早以前的4月30日，世衛組織駐華代表高力（Gauden Galea）在接受媒體採訪時表示，（中國）國家層面的調查在進行，但世衛組織迄今沒有收到邀請參與，希望在近期能夠參與。次日，世衛組織發言人亞沙雷維奇（Tarik Jasarevic）又稱，「世界衛生組織希望與國際夥伴合作，在中國政府邀請之下參與調查病毒的動物起源」。

直至7月10日，世衛組織發言人哈里斯（Margaret Harris）在聯合國簡報會上說：「他們動身了，已經起飛了。他們是先遣小組，前往（中國）確定調查範圍。」據悉，世衛組織派出的兩位專家，一位是動物學專家，另一位是流行病學專家。他們將與中國專家合作確定調查範圍和日程。

如今世衛組織將要到中國啟動調查工作，並會涉及病毒源頭方面的問題，離不開中美博弈的背景，也後離不開美方的推動力。

中美在新冠肺炎疫情問題上的一個博弈焦點在於疫情的源頭。由於疫情在中國湖北省武漢市最先揭開，美國許多政界人物和媒體認定中國就是新冠病毒的發源地，甚至有認為中國的實驗室製造了新冠病毒。

早前，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）多次以「武漢冠狀病毒」稱呼新冠病毒，美國總統特朗普（Donald Trump）後來又以「中國病毒」相稱。隨即，中國外交部發言人趙立堅在自己Twitter推測說中國的新冠病毒可能來自美軍。趙立堅此言迅速遭到美國政界和媒體的強烈抨擊，定義為「陰謀論」。

就在5月18日世界衛生大會開幕當天，美國總統特朗普在自己的Twitter上公開了他發給世衛組織總幹事譚德塞的信件，批評世衛組織對中國缺乏獨立性，限期在30天內做出重大實質性改革，否則美國將永遠切斷經費並考慮退出世衛組織。

如今世衛組織的行程安排似乎說明美國贏下一場，不過事情並沒有表面看起來那樣簡單。

世衛組織在啟動調查時的態度似乎比較慎重。這主要體現在三點上，一是其先行派遣工作人員赴華商討調查範圍與日程，而不是徑直前往調查，可見此行需要得到中方的允許與配合；二是哈里斯在公開此次調查時曾稱，世衛組織不會插手這次獨立調查，「從現在開始，世衛組織完全放手」，或許暗示有關調查將盡量排除各方面的干擾；三是世衛組織總幹事譚德塞已經透露，「世衛組織的兩名專家前往中國與同行科學家會面，是為了推動新冠肺炎在動物宿主、以及在動物和人之間如何傳播等方面的知識取得進展」，「這將有助於為世衛組織領導的調查新冠肺炎起源的國際使命奠定基礎。」

另外，中方在世衛組織調查一事上，其實並無多少可以指責之處。早前世衛組織提出希望中方邀請調查之時，中國因為國內疫情形勢依然嚴峻而沒有許可，而今則形勢明顯好轉後，更是主動發出邀請。7月10日中國外交部發言人趙立堅在被問及相關問題時表示，「中國率先邀請世衛組織派專家共同討論科學溯源問題，為全球公共衛生合作作出了貢獻」，並提出美方「與世衛組織開展合作，包括邀請世衛組織專家去美國開展溯源調查」。

中國權威呼吸病專家、中國工程院院士鍾南山曾稱，疫情首先出現在中國，不一定是發源在中國。（資料圖片/中新社）

事實上，現今已經有越來越多的迹象印證中國醫學專家鍾南山的推斷：「疫情首先出現在中國，疫情不一定發源在中國」。例如，2020年7月2日巴西聖卡塔琳娜聯邦大學的專家組宣布從2019年11月份該國某市的下水道水樣中發現了新冠病毒；2020年6月26日西班牙巴塞羅那大學一個研究小組在2019年3月採集的巴塞羅那廢水樣本中檢測出新冠病毒；2020年5月初美國新澤西州埃塞克斯縣貝爾維爾市市長邁克爾．梅爾哈姆表示，他的新冠病毒抗體檢測結果呈陽性，他相信自己是2019年11月感染新冠病毒；另外，美國2019年8月突然爆發「電子煙疾病」，患者肺部CT圖被指與新冠病毒感染的肺部CT圖高度相似。

這些事件的追溯時間，都早於中國疫情開始的2019年12月。也就是說，新冠病毒源頭有可能在於中國之外，而世衛組織在中國的調查，將是中國得以「正名」的一個機會。

病毒源頭的溯源本來是一個科學、專業的問題，除了中國之外，還需要其他國家配合與調查。僅僅在中國的調查，未必會得出一個令人信服的結論。如果其他國家拒絕世衛組織的調查，最終很有可能令新冠病毒源頭成為無解之謎。

不僅如此，世衛組織在中國的調查結果如何尚未可知，但是肯定不會讓各方滿意。因為中美這兩個大國想要的結果不一樣。夾在其間的世衛組織，想要超越暗流湧動的國際政治，發揮獨立協調各方共同防控疫情的作用力，顯然是不現實的。恰恰相反，隨着疫情在全球的蔓延和加重，世衛組織逐漸淪為國際政治博弈的一個關鍵平台。這種局面對於人類社會的生命安全而言，未必是一件幸事。