【觀察】印度也仿效美國打「台灣牌」？

據台灣媒體報道，印度將派遣任職常達20年的資深外交官、現任印度外交部美洲司司長古蘭加拉爾·達斯（Gourangalal Das）擔任「駐台北代表」，以強化「台印關係」。由於台印並沒有正式外交關係，因此以印度台北協會扮演台印的交流渠道。

印度外交部美洲司司長古蘭加拉爾·達斯（Gourangalal Das）。（網絡圖片）

根據印度《星期日快報》（The Sunday Express）報道指出，在印度外交部負責處理對美國關係的司長，以及負責與中國和巴基斯坦打交道的官員，都被視為重要官員。報道指出，在印度總理曼莫漢（Manmohan Singh）執政時，蘭加拉爾·達斯是總理辦公室對外事務副秘書，直到2014年。在印度總理莫迪（Narendra Damodardas Modi）2017年6月接受美國總統特朗普（Donald Trump）邀請訪問美國時，蘭加拉爾·達斯擔任印度駐華盛頓特區大使館參事，這個職位的職權僅次於大使、公使，是促成莫迪訪美各項行程的關鍵人物。不久之後，蘭加拉爾·達斯又擔任印度外交部美洲司司長，促成印美關係不斷提升。

印度政府指派重量級官員來台的舉動可能有三個原因。

首先，在中印關係不斷惡化、中印衝突不斷增大的情況下，印度在軍事對峙、經濟戰和貿易戰之外，也希望學美國在國際政治上打「台灣牌」，借強化台印關係來表達其抗中的決心和姿態。

其次，印度希望實質提升台印之間的經濟和文化交流。先前駐台北的印度台北協會會長史達仁（Sridharan Madhusudhanan）已經在文化領域深耕多年，不過成效差強人意，因此印度政府換人試試看。從台灣經濟部的數據來看，2020年1到4月，印度佔台灣的貿易總額為16億美元，僅佔台灣貿易總額的0.8%。因此如果台印雙方若能「玩真的」，顯然仍有許多「進步空間」。

最後，外界有一個說法，認為印度希望扮演能夠美國和台灣之間的橋樑，主要原因是新任的駐台北代表是印度外交部美國司的司長，對於美國政治有充分的掌握。甚至不排除新任駐台北代表的任務，有可能是促進和協調印度、美國和台灣在印度太平洋地區中共同軍演的角色。

不管是第一或第三種原因，都將使得兩岸關係更加緊張，而第三種原因更可能使得台灣承受更大的軍事壓力。

而台灣也在7月9日對印度代表進行新的人事佈局，並增加一名副代表。台灣認為印度是新南向政策中最重要的國家之一，最新人事佈局將有助於持續提升台印關係。不過由於新南向政策在蔡英文上任後一直遭受質疑，而且在經濟方面的表現也不亮眼，使得新南向更被外界視為是蔡政府抗中的政治表態。如今，印度借打「台灣牌」會否使得兩岸關係更加緊張，未來還有待持續觀察。