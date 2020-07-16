【觀察】超越冷戰　美國擬制裁中共黨員背後的圖謀

美國政府正在醖釀一個制裁中國的「瘋狂計劃」——全面禁止中共黨員、軍隊、國企員工及其家庭成員赴美旅行。中共中央組織部最新黨內統計數據顯示，截至2019年底，中共黨員總數為9191.4萬名，如果再加上軍隊、國企員工及其家屬，如果該禁令實施，相當於可能至少有幾億中國人將被制裁。這一計劃似乎已經超越了正常人的認知範圍。

據美國《紐約時報》7月15日報道，擬議中的「總統公吿」還可能授權美國政府撤銷在美以上人員及其家屬的簽證。美國政界強硬的反華派、美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）7月15日宣稱，特朗普（DonaldTrump）如果當選連任的話，如何對付中共將是最大的挑戰，與上述媒體透風形成了呼應。不過，報道強調，上述制裁中共黨員的計劃細節尚未最終確定，而特朗普最終可能會拒絕該計劃。

美國計劃制裁中共黨員，但中國民間輿論「拍手叫好」。

對於美國特朗普政府的舉動，《紐約時報》指出，如此廣泛的禁令將是自2018年中美兩國之間的貿易戰以來，美國對中國採取的最具挑釁性的行動，也將進一步毒害中美關係。中國官媒《環球時報》說，這是迄今為止華盛頓最為瘋狂的對華政策設想，它被放風拿到媒體上來，都是邪惡的。中國外交部發言人華春瑩7月16日回應稱，美方此舉「可悲」。

那麼，美國在這個時候拋出如此「瘋狂」的制裁計劃，真實目的是什麼呢？《環球時報》總編輯胡錫進認為，特朗普政府突然放這個風的一大目的是為自己助選。「他們要展示對中國的空前強硬，進一步煽動美國社會對中國的仇恨，把美國的全部問題都歸咎在中國以及中國共產黨身上，他們試圖在美國人對中國的咬牙切齒中實現勝選連任。」胡錫進說，「為了大選，特朗普政府真的是很拼了。」

誠然，特朗普為自己助選可能是其中一個直接訴求，但這背後折射的是美國對中國進行「認同政治戰」（identity politics），以及意圖挑動中國國內社會的對抗情緒分而「制（裁）」之的圖謀。

中共中央組織部最新黨內統計數據顯示，截至2019年底，中共黨員總數為9191.4萬名，比前一年淨增加132萬名。（新華社）

二戰以來，西方主要通過世界規則的制訂來統治世界。他們把自己的觀點打造成「普世觀念」，再把「普世觀念」轉化成為普遍規則，在全世界擴張、推行。在這種背景下，按照中國問題專家鄭永年教授的說法，現在在中美冷戰以外，美國還有一個更可怕的手段——跟中國開始打「認同政治戰」（identity politics）。這是美蘇冷戰的變種和升級，其目的是在全球孤立中國，實現打壓的目標，方式就是搞一個「對付中國最廣泛的統一戰線」。

「認同政治」的特點就是分化，一方面在內部分化你，另一方面對外孤立中國。鄭永年說，美國就是要把中國妖魔化，把你刻劃成一個魔鬼，讓西方國家跟着美國跑。他認為，這遠遠超越貿易戰了，甚至會比美蘇冷戰還糟糕、還痛苦。美國今天跟中國進行的這個認同政治戰，是「遠遠超越了傳統意識形態冷戰的」。

在美國，強硬派和保守派政治精英，無論是政府官員還是國會議員，乾脆用「中共」的概念來代替「中國」；現在還把「中」跟「華」有意劃分開來，說中國大陸的叫「中」，香港、台灣甚至海外的叫做「華」。其用意不僅僅在於人們所說的，分化「中國共產黨」和中國人民之間的關聯，更在於把中美製度的不同，視為中美衝突的根源。特朗普政府現在曝出要制裁中共黨員，顯然也有這樣的意圖。

近兩年來美國幾乎在所有層面，都對中國採取更加強硬的政策，擺出決心與中國脱鈎的「新冷戰」姿態，全面打壓崛起的中國，其中固然有「瘋王」特朗普的個人因素，但更深層次的是美國政治精英的集體共識——「讓美國再偉大」不僅僅屬於特朗普一個人的理念，而是反映了美國整體的國家理念。

美國對中國的強硬打壓力度，超出了很多觀察家的判斷。中國網絡近日一篇題為《2020，對美國的4個想不到與10個新認識》的文章廣泛傳播，作者是以反美立場而著稱的解放軍退役空軍大校戴旭。他在文章提到「4個想不到」：美國對中國有這麼大仇恨，美國政府下手這麼狠，沒有一個國家站出來表示同情和支持中國，美國國內竟然也形成了統一戰線。

挾民粹主義入主白宮的特朗普，將中國作為最大戰略競爭對手甚至敵人，在政治、經貿、金融、科技、安全等所有領域，遏制中國的發展和崛起。圖為2020年7月4日，特朗普在白宮演講。（Reuters）

中聯部前副部長周力最近吿誡，要積極主動做好應對外部環境惡化的6大準備，排在首位的就是「要做好中美關係惡化加劇、鬥爭全面升級的準備」。他認為，中方必須有「脱鈎」最終難以避免的清醒認識，美方一心一意要「拼到底」的心態，切不可低估，更不能畏懼。

事實上，北京對中美關係滑向「新冷戰」趨勢早已有所警惕。中國外交部長王毅對此曾言：美國一些政治勢力正在綁架中美關係，試圖將中美關係推向所謂「新冷戰」，這種危險的做法是在開歷史倒車。

值得一提的是，當美國計劃制裁中共黨員的消息傳到中國時，以社交網絡為基地中國民間輿論場，卻一片拍手叫好之聲，理由是美國的舉動會推動中國共產黨更好的反腐，戲謔「特朗普是真正的川建國」，「反腐勇士特朗普，倡廉行動靠美國」等。

之所以如此，蓋因中美兩國間沒有簽署雙邊引渡條約和兩國司法體制不同，中國有大量的職務犯罪人員——多有中共黨員身份，或者其家屬攜帶大量贓款逃往美國，以躲避法律制裁。因此，美國一旦落實上述計劃，那麼將會有中國職務犯罪人員被迫重返中國。當然，這可能只是一些網民的想當然，因為很多「逃亡者」隱匿了中共黨員的身份。

無論如何，中國輿論場上對於美國製裁中國的「瘋狂計劃」的調侃、戲謔和無厘頭的解構，表明美國的分而「制」之的圖謀無法奏效，就如同特朗普政府5月20日發布的向國會遞交的《美國對華戰略方針》，承認美國對中國進行的「和平演變」失敗一樣。美國對中國的極限施壓，激發了中國社會強烈的民族主義和愛國主義情緒，這讓中國人在對抗美國的打壓時更為團結。這可能是美國沒有想到的。