【內地洪災】千年來洪澇頻發的鄱陽湖　如何成為最嚴峻的防汛關鍵

內地長江流域近期因連續強降水的防汛危機迄今尚未解除，不少地區都出現超歷史洪水，鄱陽湖處於超警戒水位，水域也漲至近十年來最大面積。截至7月14日為止，江西省已有642.4萬人受災，農作物受災583.9千公頃，鄱陽湖區及其它圩堤汛情超警長度達2491公里，其餘各省也有程度不等的災情，官方為此投入大量人力搶險防汛。

江西汛情危及，500餘名武警江西總隊支隊堅守於鄱陽縣昌江圩堤壩守衛搶險。（新華社）

鄱陽湖做為全中國最大淡水湖，負有調蓄長江洪水的重要功能，同時江西又是長江流域暴雨中心之一，地貌起伏也大，因此江西始終是防汛的重點區域，而鄱陽湖更是重中之重的關鍵。不過一般人可能不知，鄱陽湖在古代其實是片河網縱橫的富饒平原，因此早在西漢初年，便在當今鄱陽湖中的四望山區域設置鄡陽縣（鄡，音敲，該縣城遺址在鄱陽湖枯水期時會顯露），鄰近還另有彭澤、鄱陽、海昏等縣，而海昏縣便是著名的漢廢帝劉賀被廢去帝位後的封邑。

到了新莽時代，鄡陽又被更名為豫章。爾後自三國六朝以迄隋唐，鄱陽湖區域的郡縣不停增置，顯示開發力度的加強與人口增長。不過由於地質運動，以及氣候變暖的緣故，長江逕流量變大，主泓道又南移湖口一帶（今江西九江市湖口縣），加上曾經能調蓄洪水的雲夢大澤和彭蠡古澤逐漸消失，導致長江流水既分洪至洞庭湖，又灌至彭蠡新澤，使之向南擴展，鄡陽平原慢慢被淹沒，最後終在唐代形成煙波浩渺的鄱陽湖，水域一度廣至6千平方公里。到了宋代，「鄱陽湖」之名才首度出現在地理志書《太平寰宇記》裏。

鄱陽湖中有部分古代城鎮遺跡，照片為枯水期時才會完全顯露的千年遺跡落星墩。（九江新聞網）

儘管清初學者顧祖禹在《讀史方輿紀要》以為該湖「自隋以前概謂之彭蠡，煬帝時以鄱陽山所接，兼有鄱陽之稱」，誤以為鄱陽湖等同彭蠡古澤以及估錯命名時間，但其實鄱陽湖之稱在宋朝才漸漸固定下來。南宋《輿地紀勝》還專有鄱陽湖的條目，形容「湖中有鄱陽山，故名鄱陽湖」。爾後隨着日月推移，鄱陽湖的名號愈為大眾熟悉，彭蠡澤的舊名與位置演變反而不太為人所知。

儘管鄱陽湖的形成淹沒不少人類曾棲居的城鎮，但廣袤的湖面與肥腴沙土，仍不斷吸引百姓前往漁撈墾荒，經濟活動因而日漸發達。但與此同時，人類為了墾田而修堤圍田，令本該調節水量的鄱陽湖水位被抬高、容積減少，反而增加大洪水的爆發機率。接着又陷入修堤圍田─刺激洪水─固堤圍田的惡性循環。根據《江西省水利志》的統計，原本在東晉至北宋間，鄱陽湖區有記載的水災年份僅有23次；但兩宋年間，水災年陡升為67次，約4.64年就發生一次水災。而南宋至元末不到百年的時光，水災頻率增為3.23年一次；明朝則有167次水災年，頻率約1.67年一次；清朝水災年更暴增為227次。

7月8日江西鄱陽縣油墩街鎮的災情（點圖放大）：

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這種頻繁的洪澇水患，讓江西雖富產糧米魚蝦，以及提供中央王朝充裕的漁課糧税，但百姓也不時因慘重災情淪為災民。譬如明萬曆十五年（1587），「南昌府所居地方今歲春夏霪雨連綿，民鄉早稻盡將淹沒，至秋又值亢陽，復布晚禾盡行枯稿，災民毫無所望，惟朝夕在河港取魚，苟延性命」，稻田被淹沒、顆粒無收的災民只能在江水裡捕魚續命，十分悲慘。

還有清朝兩江總督曾國荃（1824─1890年）也曾於光緒十年（1884），奏報江蘇、安徽與江西「雨澤過多，水勢盛漲，圩田堤岸，多有被淹」，尤其是江西境內「蕪湖、銅陵、德安、彭澤、鄱陽等縣，被水較重」，位處長江下游的南京瓜洲更是岌岌可危，洶湧江潮非但威脅數萬民田的堤防，連「火藥局及瓜洲鎮游擊衙門，亦均逼近」。對此，曾國荃除了「飭令督率弁兵，嚴加防範，遇有險工，立即搶救」、還有「准各州縣動用倉穀，量為撫卹，核實散放，毋遺毋濫」之外，也只能「率文武設壇，虔誠祈禱」，凸顯現代科學與技術不足的清朝，在危殆之際也只能仰賴鬼神的無奈。

民國時期，由於連年內戰，中央權威長期不振，再加上日本侵華，造成各地水旱災情比清代有過之而無不及，江西更是如此。雖然中共建政後，立刻投入鄱陽湖的整治，防洪技術與機制遠邁前代。但矛盾的是，隨着多次大規模圍墾運動，江西洪澇的強度與損失反而更大。鄱陽湖面積原本在1953年尚有5,050平方公里，1976年只剩約3,754平方公里，縮小幅度超過四分之一，整個長江中下游的通江湖泊也急遽縮減，狂熱的圍湖造田也致使河水含沙量大增。這導致湖泊原有的蓄泄功能被打擊，特大水災因而屢屢發生。

鄱陽縣圩堤漫潰，汪洋一片，不少房屋已淹沒至一樓（點圖放大）：

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學者姜紅仁與吳贅指出：「1990 年代鄱陽湖處於洪澇災害高發期，洪水水位超過了歷史記錄，但洪水流量，包括1998 年特大洪水在內，均沒有達到歷史最高水平」，正說明了這種人類開發愈盛愈逼使洪災惡化的怪圈。兩位學者因此警吿「在未來，鄱陽湖很可能發生比1998 年更大的洪水，其防洪形勢依然非常嚴峻」。結果一語成讖，鄱陽湖水位於今年7月12日漫過1998年歷史極值，令不少國人擔憂昔年的災情是否即將重演。

所幸在1998年洪水之後，中國政府痛定思痛，實施「退田還湖、平垸行洪」的政策，鄱陽湖區起碼有單退（遷徙居民但不退耕）圩堤240座、雙退（居民與圩田均遷退）177座；2009年國務院更批覆《鄱陽湖生態經濟區規劃》，將38個縣市區、合計約5.12萬平方公里的面積納入生態經濟區，要求區域內的生態與經濟發展得相協調，使洪澇受災損失逐年下降。鄱陽湖蓄泄洪水的功能也日漸恢復，令江西省政府得以在日前啟動183座單退圩堤分洪蓄水，有效減輕下游壓力。加上如今築堤技術進步，又有無人機、雷達流速儀等新穎的智能科際投入防災，令1998年官兵手拉手圍堵決口的尷尬悲壯不致重演。

何況近年中共提倡「綠水青山就是金山銀山」、推進生態文明建設，故只要能有效管控好開發程度，相信未來長江洪澇不會再是沿岸人民的重大生存威脅，大自然與人類能和諧共存的願景，也將成為彰顯中國政府治理能力現代化的成果。