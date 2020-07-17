【觀察】火星探測背後的中美大國博弈

2020年是火星探測的重要窗口期，中國「天問一號」火星探測器和美國「毅力」號火星探測器將陸續奔赴火星。近日，有關火星探測的諸多信息曝光，中美太空競賽備受矚目。

中國首次火星探測任務「天問一號」

「天問一號」是中國發布的行星探測任務「天問」系列中的第一個，目標是火星。7月17日，中國航天科技集團微信公號消息顯示，7月17日上午，「長征五號」遙四運載火箭在文昌航天發射場完成技術區總裝測試工作後，垂直轉運至發射區，計劃於7月下旬到8月上旬擇機實施中國首次火星探測任務。

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長征五號遙四火箭整流罩側面印有5個標誌，分別是中國國家航天局（CNSA）、歐空局（ESA）、阿根廷國家航天委員會（CONAE）、奧地利研究促進署（FFG）、法國航天局（CNES）。有觀察人士初步預測，在「天問一號」火星探測中，中國將與歐空局、法國航天局等機構展開國際合作，有可能會用到他們的深空測控站。

另外，為滿足中國首次火星探測任務需求，西安衛星測控中心對地面測控通信系統進行了適應性改造。目前，改造工作與各項針對性測試工作已完成。

據悉，「天問一號」火星探測的目標是通過一次發射任務，實現火星環繞和着陸巡視，開展火星全球性和綜合性探測。火星探測任務將一次性完成「繞落巡」三步走，第一能夠對整個火星進行全球觀測；第二要降落在火星；第三火星車要開出來，在火星上巡視勘測。

火星探測器將由中國「長征五號」遙四運載火箭發射至地火轉移軌道，與運載火箭分離後，在地面測控的支持下經過軌道機動和中途修正，在近火點實施制動，實現火星捕獲，進入環火橢圓軌道，運行到合適的窗口後探測器實施降軌控制，釋放火星着陸巡視器。

2019年11月14日，中國首次火星探測任務着陸器懸停避障試驗完成，此次試驗是中國火星探測任務首次公開亮相。中國航天科技集團五院火星探測器副總設計師賈陽此前介紹說，「2019年的試驗為火星探測任務實施奠定了堅實的基礎。」

2019年11月14日，在中國河北省懷來市，中國火星探測着陸器在測試懸停、避障和減速能力時被舉起。（AP）

火星探測不止中國在行動

除中國「天文一號」火星探測器外，美國「毅力」號火星探測器、阿聯酋「希望」號火星探測器也即將發射。

美國國家航空航天局（NASA）於3月5日公布了新一代火星探測器的名字為「毅力」號，該火星探測器裝備了最新的機械臂，該機械臂能夠對火星地表的岩石、灰塵進行收集和保護。

據瞭解，美國即將執行的火星任務總共耗資達到24億美元，花如此多資金的目的在於搜尋火星上現在或者過去的生命痕迹。

2019年7月19日，美國航空航天局派出15名科學家和工程師，前往距離冰島首都雷克雅未克100公里的地方，進行為期3周的原型探測車測試。（NASA官網）

此外，阿聯酋「希望」號火星探測器將於近日發射。不過，由於發射地日本的天氣原因，發射任務已經兩次推遲。最新的發射時間暫定為7月20日至7月22日之間。

「希望」號也稱為「酋長」號，是阿聯酋也是阿拉伯伊斯蘭國家的第一個行星探測器，重1.5噸，攜帶高分辨率彩色數碼相機、紅外光譜儀和紫外光譜儀三台儀器。「希望」號此行預計將花費7個月至9個月到達火星，屆時將環繞火星飛行，開始為期2年至4年的科學數據採集。

火星探測背後的中美大國博弈

中國是太空競賽的後來者。2003年，中國首次將航天員送入太空，成為首輪太空競賽開始之後的40多年裏第三個將航天員送入軌道的國家。此後，中國在太空研究領域投入了大量資金，中國的太空計劃方方面面都在擴大。在此背景下，中國的太空計劃更令華盛頓警惕。

2016年，美國專家們在眾議院空間科學小組委員會的一次聽證會上，討論「我們在太空競賽中輸給中國了嗎」這一話題，認為美國在該領域有「黯然失色」的風險。

2017年12月，美國總統特朗普（Donald Trump）簽署了一項太空政策指令，概述了載人登陸月球和火星的計劃，並開始準備一支新的太空部隊，以「對抗」中國。

2018年，中國完成了39次火箭發射，美國是31次，俄羅斯是20次，而整個歐盟只有8次。美國《時代雜誌》報道引述美國NASA的前高級顧問凱西·勞里尼（Kathy Laurini）的話說，「從人造衛星，到月球和火星，中國在這些領域中正迅速變成太空超級大國，他們（中國人）設立戰略性，長期性的目標，而且為達到這些目標進行專注的、系統性的努力。」

華盛頓著名智庫傳統基金會（The Heritage Foundation）研究中國太空能力的專家迪恩·程（Dean Cheng）也曾說，「這是一場具有高度戰略意義的競爭。」中美將在太空探索領域擦出怎樣的火花，還將拭目以待。