中美角力│蓬佩奧稱中國是帝國主義　美國如此衰落和不自信了嗎？

「美帝國主義亡我之心不死」、「美帝國主義和一切反動派都是紙老虎」，社會主義中國的締造者毛澤東的論斷言猶在耳。但很中國人多人不會想到，「帝國主義」這個幾乎所有中國人都耳熟能詳的、極具鬥爭色彩的政治詞彙，有朝一日會被用來描述中國。

被北京稱為「人類公敵」的美國國務卿蓬佩奧7月15日發出了中國是「帝國主義」的言論。蓬佩奧稱，中國通過擴張主義、帝國主義和專制行為將自由和民主置於危險之中。「我們希望看到這種行為得到改變。」

对華立場強硬的美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo），經常語出驚人。圖為2020年6月10日，蓬佩奧在華盛頓國務院的新聞發佈會上發言。 (APl)

對於如何看待蓬佩奧稱中國是「帝國主義」的問題，有中國網友戲謔稱：「還沒聽說過連自己的核心領土都沒有統一的帝國主義」，這裏的「核心領土」自然指的是台灣。也有人說：「怎麼突然會有自豪的感覺呢？」這不僅僅是一個人的表達和感覺。還有人評價：「我要感謝蓬佩奧先生對現今中國強大實力的肯定，但是『帝國主義』這個你們的專屬名詞還是原物奉還吧。」

中國網民評論摘錄：

——這是對中國強大的一種表達。 ——活久見，喊了這麼多年打到帝國主義，現在我們變成了帝國主義口中的帝國主義。 ——不容易，幾十年從一窮二白混到帝國主義了。 ——我真的好奇他說的帝國主義是那個帝國主義嗎…… ​ ——奇幻年，中國喊起了自由貿易，美國喊起了帝國主義。 ​ ——我們習慣了叫「美帝」，現在被叫「中帝」還真有點不習慣！ ——感謝蓬佩奧，讓我父親在有生之年聽到了他這個美國國務卿稱中國為「帝國主義國家」。 ——剛看到蓬佩奧說咱們是帝國主義，我咋一點都不生氣，反倒突然會有自豪的感覺呢？ ——這幫被麥卡錫主義和美國第一醃入味了的腦子，居然還知道「帝國主義」不是褒義詞？ ——別，我們是發展中國家！我們不想當帝國主義國家。 ——說中國是帝國主義，我都要被笑死！ ——中國活成了自己最羨慕的樣子。 ——走帝國主義的路，讓真正的帝國主義無路可走，只能走社會主義的新大道。 ——真不容易啊！其實我小時候，還多羨慕人家帝國主義的，能被稱為帝國主義的，都是一等一的強國啊，現在，我們終於也是帝國主義了，還是對面最大的帝國主義封的，有一種夢想成真的不真實感。

美國的「另眼相看」，某種意義上講，確實能夠反映出中國已經變得強大，中國網友有如此反應也在情理之中。畢竟，在很多人記憶深處，除了曾經給中國帶來巨大傷害的帝國主義國家日本，美國才是那個強大到讓很多人羨慕和畏懼的「帝國主義國家」。有論者指出：當蓬佩奧喊出喊出中國是帝國主義的時候，美國就再也不是當初的那個強大到難以撼動的美國了。

稍早前，蓬佩奧在夏威夷和負責外交事務的國務委員楊潔篪進行會談，詳情請點擊圖集：

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關於「帝國主義」，《大英百科全書》（Britannica）的定義，中心思想是利用武力擴張領土，或通過政治經濟控制實現統治權的擴大。《牛津字典》對帝國主義的定義是：「不平等的人類及領土的關係，一般會以是帝國的形式出現，基於優勢及主導的行為，將權力及控制延伸到其他國家的人民。」

中國所信奉的馬列主義之中的列寧的定義是：資本主義的最高階段，叫做壟斷資本主義，也就是帝國主義。在《帝國主義論》中，列寧列舉了帝國主義的五大特徵：

第一， 生產和資本的集中高度發展，壟斷組織在經濟生活中起決定作用；

第二， 銀行資本和工業資本融合為金融資本，並在此基礎上形成金融寡頭

第三， 資本輸出具有特別重要的意義；

第四， 瓜分世界的資本家國際壟斷同盟業已形成；

第五， 最大的資本主義列強已把世界領土分割完畢。

無論從哪個角度講，美國更接近於「帝國主義國家」的特質，中國顯然還邁不進帝國主義國家的門檻。中國現代史上的革命時期和改革開放之前，也經常將美國定義為「美帝國主義」，如本文開頭所述，毛澤東對此多有論斷。然而，如今卻「蕭瑟秋風今又是，換了人間」。

毛澤東關於「美帝國主義」的論斷：

「 美帝國主義是個紙老虎，它的強大是表面的、暫時的。它不可能像流水一樣地援助蔣介石。對美帝國主義，對蔣介石，總的方面我們應該輕視他們，但對具體的敵人就不能輕視，如果輕視就會犯原則性的錯誤。」——《在西北野戰軍前委擴大會議上的講話》 (一九四八年一月十五日)《毛澤東文集》 「現在美帝國主義很強，不是真的強。它政治上很弱，因為它脱離廣大人民，大家都不喜歡它，美國人民也不喜歡它。外表很強，實際上不可怕，紙老虎。外表是個老虎，但是，是紙的，經不起風吹雨打。我看美國就是個紙老虎。」——《美帝國主義是紙老虎》（一九五六年七月十四日）《毛澤東選集》第五卷 「我們說美帝國主義是紙老虎，是從戰略上來說的。從整體上來說，要輕視它。從每一局部來說，要重視它。它有爪有牙。要解決它，就要一個一個地來。比如它有十個牙齒，第一次敲掉一個，它還有九個，再敲掉一個，它還有八個。牙齒敲完了，它還有爪子。一步一步地認真做，最後總能成功。」——《美帝國主義是紙老虎》（一九五六年七月十四日）《毛澤東選集》第五卷 美帝國主義沒有倒，還有原子彈，我看也是要倒的，也是紙老虎。蔣介石很強大，有四百多萬正規軍。那時我們在延安。延安這個地方有多少人？有七千人。我們有多少軍隊呢？我們有九十萬游擊隊，統統被蔣介石分割成幾十個根據地。但是我們說，蔣介石不過是一個紙老虎，我們一定會打贏他。——《一切反動派都是紙老虎》（毛澤東在莫斯科共產黨和工人黨代表會議上發言的節錄，一九五七年十一月十八日）《毛澤東選集》第五卷

與毛澤東一道經歷過戰爭洗禮的中共第二代領導人鄧小平曾言：「如果中國有朝一日變了顏色，變成一個超級大國，也在世界上稱王稱霸，到處欺負人家、侵略人家、剝削人家，那麼世界人民就應當給中國戴上一頂『社會帝國主義』的帽子，就應當揭露它、反對它，並且同中國人民一道打倒它。」雖然中國的崛起已經讓美國感到威脅，「也越來越接近世界的中心」，但顯然中國不應該被扣上「帝國主義」的帽子。因為中國從來沒有「稱王稱霸，到處欺負人家、侵略人家、剝削人家」。這是中國人普遍認知。

那麼，中國已經強大到令美國人如此忌憚的地步了嗎？如果單單從美國總統特朗普（DonaldTrump）或者蓬佩奧的言論來看，中國的威脅似乎已經讓美國到了生死存亡最危險的時候了。但事實顯然並非如此。拋開經濟和科技上的巨大差距，軍事上，中國目前僅有兩艘航母，而且其中一艘國產航母剛剛下水，都還沒有形成戰鬥力，而美國擁有10個戰鬥力成熟的核動力航母戰鬥羣，中國軍費僅1,500億美元，與美國高達6,500億美元的軍費相差5,000億美元。顯然中國還難以對美國構成致命性威脅。

中國國產航母還沒有形成戰鬥力，而美國擁有10個戰鬥力成熟的核動力航母戰鬥羣。圖為國產航母「山東艦」。（資料圖片）

這背後自然有美國害怕被中國趕上甚至超越的恐懼，以及不自信和不甘心。但更多的是，在全球孤立中國，實現打壓的目標的所施展的手段，並不是因為美國已經衰落到無以復加的地步。站在北京的立場來看，正如有中國媒體所評論的，美國對中國全方位「圍剿」，映照出西方政客歇斯底里的癲狂，也讓人愈發看清國際政治的殘酷本質——「帝國主義亡我之心不死」，很大程度上，這就是中國眼下所面臨的外部環境。

與此同時，美國媒體《紐約時報》還曝出，華盛頓正在醖釀一個制裁北京的「瘋狂計劃」——全面禁止中共黨員、軍隊、國企員工及其家庭成員赴美旅行，已在美國的被要求離境。同樣還是蓬佩奧，他在當天公開宣稱，特朗普如果當選連任的話，如何對付中共將是最大的挑戰，與上述媒體透風形成了呼應。

在此之前，對於中美關係已經滑入新冷戰的判斷，很多人尚持懷疑態度。但中美博弈的現實，特別是美國針對中國不擇手段的極限施壓，以及美國新麥卡錫主義的泛起，足以證明中美關係邁入新冷戰並非危言聳聽。