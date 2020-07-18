【觀察】美軍火商說軟話　台灣甘當美附庸？

美國國務院日前批准對台軍售愛國者三型飛彈延壽案，此消息一出，引起中方強烈反彈。北京表示，將對主要承包商洛歇馬丁（Lockheed Martin）公司進行制裁。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）7月15日在記者會上稱，美國的公司是依據美國外交政策做生意，不應為此被制裁，很遺憾中國的決定，但這也不是中共第一次這麼做了。

日前美國國務院宣布將對台軍售愛國者三型飛彈延壽案，引發北京方面的不滿。北京方面揚言制裁洛克希德馬丁公司。 （Getty）

蓬佩奧話說得強硬，但又仍對中方伸出橄欖枝，稱希望中國重新考慮，然而他同時又放話美國將對華為等科技公司的部份員工實施簽證限制，這些員工因為提供物質支持，幫助中國共產黨政權在全球犯下侵犯人權事例，而被列入黑名單。

儘管蓬佩奧看似強硬應對，洛歇馬丁公司亦同步發出聲明，不過這此間有點「貓膩」。洛歇馬丁公司的聲明指出，「對外軍售是政府對政府的交易，我們在任何對國際客戶的軍售案件都是與美國政府密切合作。關於銷售給外國政府的討論，最好是找美國政府。」美商的聲明並不與美國政府同等強硬，反觀台灣方面，第一時間便跟隨蓬佩奧「強勢出擊」，像是做了美方的附庸。

洛歇馬丁公司在中國業務僅佔其總收入2％，中國製裁的影響「微乎其微」，且中方揚言制裁，是針對美國公司，哪怕此次軍售涉及台灣，跟台灣仍是八竿子無關，更何況當事美商不把中方放話當一回事。

近年來，台灣外交屢現「被動性」。圖為台灣外交部。（網絡圖片）

台灣此刻的情況，頗似五代十國時期的後晉皇帝石敬塘，向北方強權遼國自稱「兒皇帝」，自個兒甘為附庸。台灣外交屢現「被動性」，例如國際上台灣口中所稱的「理念相近國家」個個挺台，如7月16日比利時聯邦眾議院以130票贊成、0票反對、13票棄權的壓倒性票數，通過「台灣的國際地位」為名的決議案，案中內容包含籲請比國政府鼓勵兩岸恢復對話，避免單方面改變台海和平及穩定的現狀，同時支持有助降低亞太區域緊張情勢的各種外交倡議。

但是癥結點在於回顧整段台灣參與世界衛生大會（WHA）的過程，台灣方面敲鑼打鼓的宣揚國際挺台力度史上最強、哪些歐美國家又公開挺台灣、譴責譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）等，最後要具名提案的時刻又個個退縮，證明所謂的國際支持是「口惠而實不至」，台灣怎麼會傻到甘願喪失主體性，又期待國際支持呢？

台灣的國際參與喪失主動還不打緊，淪為附庸也還不是最嚴重的，最嚴重的是，台灣甘當附庸、甘願成為中美博弈前線的首衝，仍然什麼國際利益都沒有得到。台灣國際參與的主動性、外交上的主體性，並非一時半刻喪失，而是從2016年蔡英文政府上台，兩岸關係這張未完成的答卷沒有謄上合適的答案，台灣從此轉向全面親美開始。

中共方面步步進逼，想在「九二共識」的基礎上，再進一步深化兩岸關係，這部分不可否認，國家主席習近平2019年1月2日發表《吿台灣同胞書》40周年重要談話，從而提出「一國兩制台灣方案」，便是中共進一步的證明。然而，那不代表台灣從此之後失去跟中國大陸斡旋、協調的空間，馬英九時期的「親美和中」為台灣爭取到八年的兩岸深化，蔡英文面對中美博弈而未完全撕破臉的國際格局，這點彈性空間台灣還是有的。蔡英文選擇全面親美，美方的家務事也要插上一嘴，究竟是意識形態使然，還是2020年台灣總統大選她拿到的817萬票綁著她不得不為之？

美國的軍火商說軟話，台灣搶先跳出來譴責中共，本質上就是台灣甘願當美國附庸。有句俗話叫做，「皇帝不急，急死太監」，現在美國軍火商不急，台灣卻急著跳腳，就像古代皇帝旁邊的太監奴才，張牙舞爪的表現只為了向主子表忠心，小心啊，表忠心表過頭，反而壞了主子的事。