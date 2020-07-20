北京觀察：疫情洪災加外患　2020年北戴河休假是否有變

一季度國內生產總值（GDP）增長率為負6.8%，為1978年改革開放以來首次出現負增長；全國兩會延遲到5月下旬開幕，首次打破1985年以來3月召開全國兩會的慣例；國民無比重視的高考日期，也因為時隔17年從6月推遲到7月；結果南方接連暴雨洪水氾濫成災，安徽省黃山市歙縣考生高考第一天就無法準時到達考場……

2020年雖然將將過半，就已註定會以最不尋常的姿態載入歷史的相冊。對此，中國民間輿論場不乏感歎「這魔幻的2020年！」而在7月底8月初即將到來的中共高層北戴河休假，是否還會如期進行？若如期進行，這場中共卸任和在任高層難得一聚的非正式聚會又將以何種方式進行，是否會和往年不同？什麼話題將成為今年北戴河休假期間中共高層的討論焦點？

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經濟的內外交困

首先，「經濟基礎決定上層建築」。這個相對複雜的政治哲學之說，在普通民眾看來，化繁為簡，意味着經濟發展決定一切。這種認知其實與與中共高層的執政邏輯異曲同工——在一切政治措施中，如何穩定、促進進行經濟發展最為重要。

眾所周知，新冠肺炎（COVID-19）疫情這隻全球經濟的黑天鵝，是從中國開始「起飛」的，它不僅讓中國疫情最早發生地湖北2020年一季度GDP按年下降39.2%，也讓整個中國內地2020年一季度GDP按年下降6.8%。

雖然中國國家統計局7月16日公布的二季度GDP按年增長率3.2%（相比2020年第一季度按月增長11.5%）復甦迹象明顯，但是整體而言，2020年上半年中國GDP按年下降1.6%，經濟依然處於負增長。有經濟學家警示，支撐中國經濟復甦的主要是生產端，市場需求端不足，埋下結構性問題的隱患。

2020年上半年中國GDP按年下降1.6%，經濟依然處於負增長。（中新社）

對中國政府高層來說，更加糟糕的是疫情在全球的傳播，也惡化了中國經濟的外部環境，導致中國外貿受挫。雖然2020年6月中國（進出口）數據雙雙轉正，意味着最嚴峻的時刻已經過去，但是正如中國商務部官員所稱，這「不足以讓中國外貿走出困境。」全球疫情仍在蔓延，不確定性因素明顯增加，中國下半年外貿形勢複雜嚴峻。

如何發展2020年下半年的經濟，不僅事關中共一貫重視的就業問題，也事關今年年底到期的扶貧工程能否如期完成。如果2020年的北戴河休假按慣例如期進行，經濟話題無疑仍然是中共高層們關注的重要問題之一。

外部政治環境的惡化

外部環境不僅有前文提及的因為疫情影響，各國經濟滑坡導致的全球主要經濟體外貿數據急劇下滑，對於目前的中國來說，還有外部政治環境的惡化。

2018年中美貿易戰剛爆發時，《多維CN》曾在2018年8月（第36期）經濟欄目題為《中美貿易的持久戰》的文章中判斷，「只要中美這場世紀競爭未能分出最終勝負，雙方未能適應各自在全球格局中的新角色，這場博弈就會長時間繼續下去。」

果然，從2018年至今，中美之間不僅未徹底解決兩國的貿易糾紛，甚至在台灣（美國對台軍售）、香港（美國因為中國政府出台港版國安法聲稱要制裁中國相關官員）、新疆（美國出台《維吾爾人權政策法案》）以及高科技（美國實施長臂法案斷供華為晶片）等領域爆發更多矛盾和摩擦。尤其是新冠肺炎疫情爆發後，各種矛盾加劇且覆蓋面有所加大。

從2018年至今，中美之間不僅未徹底解決兩國的貿易糾紛，還在台灣、香港、新疆以及高科技等領域爆發更多矛盾和摩擦。（資料圖片）

美國前國務卿基辛格（Henry Alfred Kissinger）2018年11月訪華時認為美中關係正在從合作轉為對抗，感歎「中美關係再也回不到過去了，要重新定位。」中聯部前副部長周力也在2020年3月發文建議中共「做好應對外部環境惡化的六大準備」。

「六大準備」具體為「要做好中美關係惡化加劇、鬥爭全面升級的準備；要做好應對外部需求萎縮、產業鏈和供應鏈斷裂的準備；要做好新冠病毒疫情常態化、病毒與人類長期共存的準備；要做好擺脱美元霸權、逐步實現人民幣與美元脱鈎的準備；要做好全球性糧食危機爆發的準備；要做好國際反恐勢力回潮的準備。」

有分析認為，周力的「做好與美元脱鈎準備」，實際已在暗示中國面對外部形勢的最壞情況，是脱離由美國主導的國際金融體系及經濟體系，也是向外宣誓中國已做好即使外部循環失靈，國內市場仍能實現自體循環的準備，即是做好與西方世界硬脱鈎的儲備方案。

其實在此之前的4月8日，中共中央政治局會議已經作出「做好較長時間應對外部環境變化的思想準備和工作準備」的形勢判斷。所以，即便周力的發聲不是來自中南海高層授意，也可以認為他對於中國外部環境的判定和中共高層的相近。

疫情影響之下，中共高層2020年上半年無論是對內考察還是對外聯絡，頻率仍然很高。這一點從近期的兩則報道可以窺豹一斑。一則是央視新聞客戶端7月15日報道稱：2020年上半年，中共總書記習近平以視頻方式出席3場重要國際會議並發表講話，20餘次致信、回信海內外人士，60次就疫情防控等話題與外國政要和國際組織負責人通電話。另一則是據報，「從4月至今，胡春華先後到訪內地13個省市區，北至吉林，南到海南，東起浙江，西到新疆。」

3月26日晚間8點，二十國集團（G20）領導人應對新冠肺炎特別峰會舉行，國家主席習近平在北京出席。（資料圖片）

如何更好地準備，以應對目前對中國日益不利的外部政治環境，是中共高層需要面對的挑戰和難題。僅從最近的新聞基本面看，近期，北京剛剛連續十多天本土新增確診病例歸零後，新疆烏魯木齊又進入疫情防控「戰時狀態」，中國本土疫情小幅度反彈可謂此起彼伏。與此同時，中國中央氣象局7月16日至18日的消息顯示，中國南方本輪強降雨過程正在進入最強時段，「一江三湖」（長江、洞庭、鄱陽、太湖）防汛形勢嚴峻。

中南海高層如何安排今年的北戴河休假？引發外界多種猜測。雖然只是零星，但是已經出現聲音猜測稱，在疫情造成中國多個政治議程形式和時間改變的背景下，中共高層取消2020年的北戴河休假並非沒有可能。