美國如何成功製造「華為問題」？

為應對美國的華為封殺令，全球晶圓代工龍頭台積電於7月16日透露，自5月15日後已未再接受華為的訂單，台積電亦未計劃在9月15日禁令生效日後繼續向華為供貨，不過董事長劉德音仍留有餘地，指有待美國公布「最終法規釋義」，才會確認是否「斷供」。 實則無論是對華為，亦或是對華整體戰略，美國對中國的蟒蛇攻勢愈收愈緊，科技上「以本傷人」有之，然而其間亦展示出華府的議題塑造能力。

實則無論是對華為，亦或是對華整體戰略，美國對中國的蟒蛇攻勢愈收愈緊，科技上「以本傷人」有之，然而其間亦展示出華府的議題塑造能力。（資料圖片）

做生意講性價比抑或信任？

西方陣營在上一代通訊系統，就已經使用華為的方案、技術和設備，當時的基建投標的要求主要是價廉物美。有見及此，當美國要打擊華為，就必須要扭轉原有的思維方向，促使盟友們舉動用政府的有形之手，介入市場競爭之中。

做生意可以只講性價比，但也可以講求長遠信任。美國近兩三年來便明裡發布安全報告，暗裡就放料給傳媒，指控華為的優勢建基於盜竊商業機密、侵犯知識產權、賄賂政要、收受政府補貼等等不公手段，產品更疑似裝置後門程式，危害國家安全，所以不應再任由這間中國公司坐大，以免尾大不掉。

有效敘事不在於完全真實，而在於內容和形式上有說服力。後門程式一說無確鑿證據，美國竊聽監控則路人皆知，但一如澳洲總理莫里森所言，又如內地知名學者金燦榮所判斷，西方陣營一向視中國為生意夥伴，至於美國則是無論怎吵架都是自家朋友，更何況這些年來疑華氣氛甚囂塵上，中西之間的互信耗損不少。

加拿大自2018年底已捲入孟晚舟案，中國就此祭出「限加令」。圖為2019月9日孟晚舟離開加拿大溫哥華的住所，前往法院出席聆訊。（資料圖片/路透社）

澳加英歐日各有對華「負面清單」

澳洲：就「中國干政」、南海部署、新冠肺炎等等爭議，中國祭出「限澳令」。 加拿大：自2018年底已捲入孟晚舟案，中國就此祭出「限加令」。 英國：香港問題和新冠疫情觸發兩國齟齬，英揆直指中國是「潛在有敵意的國家」。 歐盟：《中歐投資協定》談判6年無果，歐方又明言防範外方企業「爆買」歐洲高科技公司，並留意到中國在中東歐擴大影響力。 日本：「中國威脅論」多年來大行其道，釣魚島和東海爭議持續。

沒錯，中國是繞不開的龐大經濟體，是世界工廠也是消費重鎮，各國亦不一定相信美國那一堆「百步笑五十步」的指控，歐日更明顯不想跟北京鬧翻，可是縱觀上述「負面清單」，冰封三尺非一日之寒：雙方互信有極限，雖然完全談不上破裂，但就會保持距離，重要基建如5G就不由得中企分餅仔了。

必須指出的是，美國的「以本傷人」是鐵一般的事實，政治上強力向「盟友」施壓不在話下，科技上亦動搖華為的供應鏈，致使各國官商不得不顧及5G基建的可靠性和穩定性，有需要考慮到華為倒下的風險。在華府長臂管轄之下，台積電之類企業亦被迫「選邊站」，「美國因素」滲進了對大陸的商貿活動。

美國的「以本傷人」是鐵一般的事實，政治上強力向「盟友」施壓不在話下，科技上亦動搖華為的供應鏈，致使各國官商不得不顧及5G基建的可靠性和穩定性，有需要考慮到華為倒下的風險。（資料圖片）

5G基建屬於特殊國安事項

美國軟硬兼施之下，陣營內部的同步率已顯著提高，英日澳三國公開封殺華為，加拿大和新西蘭則沒有電訊商採用華為5G方案，歐盟亦透露會將華為剔出核心網絡供應商之外。中方遭受歧視待遇，當然有能力一對一加以反制，但當對手已協調出一致方向，如再堅持就華為問題以一敵眾，大概就不那麼划算了。

華為風波是一個警號，可以看到美方從無到有地製造出「華為問題」，短短兩年間將這議題「正常化」，於是乎「必須限制華為」驟然成為陣營共識，需要討論的就僅是「封殺程度」。

對中國來說，所幸是美方對盟友要求多多但口惠而實不至，在華為風波中主要還是依靠單邊主義制裁硬碰硬；若非5G基建事關不容有失的國家電訊系統，擊中各國憂慮，相信其政治盤算也不會發揮當下的動員效果。儘管如此，這種趨勢對北京絕不是好兆頭，亟須總結經驗以防華府在其他範疇重施故技。