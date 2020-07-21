華為5G「征歐」有危機　中國會「攬炒」愛立信、諾基亞嗎？

7月20日，《華爾街日報》援引消息人士稱，目前中國商務部正在考慮對歐洲電訊設備供應商愛立信（Ericsson）和諾基亞（Nokia）實施出口管制，以應對歐盟可能對中國電訊業巨頭華為採取的封殺舉措。 外交部發言人汪文斌今日就立刻回應：「這條消息毫無依據，是惡意捏造的假新聞，你可以仔細的查一下這條新聞的來源和出處。」

限加限澳均非單一因素決定

根據近年往績，當北京判斷自身的戰略利益受損，確實有很多敢於亮劍的時候，韓國、加拿大和澳洲都曾經或正在嚐苦頭。有見及此，加上《華爾街日報》又言之鑿鑿地引述中方消息人士，似乎北京確有可能會「攬炒」愛立信和諾基亞，以防歐盟仿效美國、英國和澳洲。

英國數碼、文化、媒體及體育大臣杜永敦（Oliver Dowden）於7月14日宣布，電訊營運商自今年底起不能購買華為的5G設備，並要求各電訊公司在2027年前拆除所有華為5G設備。（路透社）

可是想深一層，限加限澳都好，箇中或涉及中美交鋒的關鍵時刻，亟須殺雞儆猴，又或兩國交惡多年日積月累之下重鎚出擊，其實都不是由華為風波這個單一因素而決定。無論是加拿大拘捕孟晚舟，抑或澳洲公開封殺華為，中方都不是單純的以牙還牙，更何況是應對份量更重的歐盟呢？

首先，歐盟提高了安全標準，又放風會將華為剔出核心設備供應商之外，但由始至終都未有公然封殺華為。若果說攬炒一說在於敲山震虎，如此做法就更加離奇，畢竟英國已公布要將華為完全剔出電訊系統，中方沒理由放著新鮮滾熱辣的封殺行徑不理，反而落重藥警告尚且留有餘地的歐盟。

放進中美角力的大框架，歐盟正是兩國有意籠絡的第三方，北京的牌面雖然欠佳，缺乏美國對歐的政經、軍事和文化聯繫，但至少都希望歐盟保持中立態度。

🔑🔑從法國的「口罩危機」可以看到，中西陣營分離從來不易🔑🔑（推薦文章：法國人不買法國口罩 西方擺脫不了「中國製造」?）

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汪文斌：挑撥中歐良好合作關係

5G建設僅是中歐經貿關係其中一環，兼且嚴格而言是他國內政決策，若果說北京甘願為了一間民企的海外利益，而冒上將歐盟進一步推向美國的風險，確實是有點匪夷所思。況且論雙邊關係大方向，直到最近中方仍秉持過去一年口徑，強調「中歐之間不存在根本利益衝突」，不見得會為了華為而一改外交方針。

美國講明要在全球供應鏈「去中國化」，中國的對策正是加速開放市場以吸引西方陣營，讓美國成為孤家寡人，例如就《中歐投資協定》苦談6年無果，北京即迄今仍樂觀地表示可於今年完成談判。

🔑🔑美國對中國多面開弓，連軍控協議也成為箭鏃之一。🔑🔑（【遏制中國】傳中程導彈落戶日本 美國真想霸王硬上弓？）

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《華爾街日報》的消息人士聲稱，一旦歐盟封殺華為，中方將會限制境內愛立信和諾基亞廠房出口產品。這種做法與中國對歐策略背道而馳，更加是危害本國工人的生計，名符其實的「搬起石頭砸自己的腳」；更何況按「一貫做法」，北京主要從消費面著手，停止採購或鼓勵罷買，鮮有直接對付本地廠房。

美國期望能動員西方陣營，一舉與中國「脫鉤」，「恰巧」報道內即提到，愛立信和諾基亞已制定應急計劃，以備把供應鏈移離中國。或者箇中奧妙正如汪文斌所言：「歐洲一些媒體的相關報道，都是援引《華爾街日報》所謂知情人士的消息編造類似的假新聞，無非是為了挑撥中歐之間的良好合作關係。」