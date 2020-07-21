【數字新基建】華為參與加速布局　中國最大規模5G智能電網建成

官媒《人民日報》海外版7月21日報道，中國規模最大的5G智能電網——青島5G智能電網項目日前在山東省建設完成，成功實現5G智能分布式配電、變電站作業監護及電網態勢感知、5G基站削峰填谷供電等多個新應用。

國家電網青島供電公司以5G技術提升供電服務水平。（資料圖片）

該項目先後榮獲了山東省移動互聯網及5G應用創新科技大賽一等獎、第三屆全球網絡自動化峰會「5G自動化最佳創新商業項目獎」等榮譽，並入選全球《5G確定性網絡產業白皮書》和《GSMA 5G獨立組網驅動應用案例集》。

華為在2019年8月與國家電網青島供電公司、中國電信青島分公司三方共同組建5G應用聯合創新實驗室，以推進5G在智能電網、能源互聯網體系的建設。該創新實驗室在業界首次提出5G電力切片構想及能源互聯網對通信網絡的三層馬斯洛需求模型，發起成立了5G網絡切片國家重大科技專項，發布了業界首份5G電力切片技術和商業產業報吿，在技術可行性、商業可行性、應用場景、生態建設等方面進行了大量探索。至2020年7月，合作三方在青島西海岸古鎮口、嶗山金家嶺、奧帆中心等地已部署30餘個5G基站。此次中國最大規模5G智能電網在青島的建成便是三方合作的成果。

當下，中國的社會生產生活模式逐年進化升級，「基建」這個詞的含義業已隨着中國經濟發展和結構轉型而有了新的內涵。2018年12月，中共在經濟工作會議中確定2019年重點工作任務時提出「加強人工智能、工業互聯網、物聯網等新型基礎設施建設」，這也是「新基建」首次出現在中共中央層面的會議中。

4月8日，湖南省長沙市天心區106個「新基建」項目集中開工。這些項目涵蓋5G基建、大數據、人工智能等領域，總投資近30億元。（新華社）

進入2020年，中國幾乎所有省或直轄市的政府工作報吿均有提及新型基礎設施建設，部分地區還出台了新基建分領域相關行動方案和計劃。3月12日，國家發改委、工信部發布《關於組織實施2020年新型基礎設施建設工程（寬帶網絡和5G領域）的通知》，提出了7項2020年5G創新應用，涵蓋智慧醫療、互聯網+、智能電網、車聯網、智慧教育、智慧港口、超高清製播系統基礎設施建設等方面。

為加速布局「數字新基建」，國家電網4月份將年度投資計劃由4186億元（人民幣，下同）上調至4600億元人民幣，重點向「數字新基建」等領域傾斜。6月15日，國家電網發布「數字新基建」十大重點建設任務，並與華為、阿里、騰訊、百度等行業巨頭企業簽署合作協議，而5G+能源互聯網正是十大重點建設任務之一。

中國最大規模5G智能電網建成後，基於該智能電網，電力工作人員可以通過超高清攝像頭監控輸電線路和配電設施，及時發現故障隱患，較以往能節省80%的現場巡檢人力物力；傳統情況下，電力系統故障識別和定位時間較長，需要斷電的範圍也較大，恢復供電的周期往往以天為單位，而受益於5G技術的超低時延和超高可靠性，智能電網若出現線路故障將實現快速定位、隔離和恢復，停電時間亦將從分鐘級縮短到秒級甚至毫秒級。

對於5G運營來說，「功耗過高」是其最大的難題，而該項目實現了電網對配電線路故障在幾十毫秒內自動切除，不在故障區域的用戶甚至感覺不到故障的存在，通過削峰填谷電源節省5G單基站電耗20%，將極大緩解「功耗過高」這一困擾。

青島5G智能電網項目還對5G新商業模式進行了多方位的探索，這為全行業帶來了廣泛的借鑑和示範作用，也推動了5G SA的全球商用進程。在華北電力大學能源互聯網研究中心主任曾鳴看來，該項目可在電力行業複製、推廣，但對於幅員廣闊的中國來說，基於各省用電結構、電網電源結構、能源稟賦、經濟自然條件等差異較大，必然將經過一段時間的試點之後才能在各地因地制宜、逐步推廣。

5月13日，中國首條5G快速公交智能調度試點線路在廣州市開跑，該線路利用5G「高帶寬、低延時、大連接」等優勢，實現了5G公交智能排班、車輛運行指標分析、安全駕駛預警提醒、客流檢測。（中新社）

在全球層面而言，「數字新基建」已日益成為全球產業競爭和投資布局的戰略高地。受新冠肺炎（COVID-19）疫情的影響，作為恢復和拉動中國經濟的有效舉措，「數字新基建」更是被提升到重中之重的位置，正成為中國多方發力促發展的一大引擎。

今年3月以來，中國的發改委、工信部等部門已多次提及要加快5G等新型基礎設施建設。據國網青島供電公司相關負責人介紹，中國最大規模5G智能電網建成後，下一步將在5G電力機器人、無人機智能巡檢、精準負荷控制等方面發力，提升電網互聯互通能力。

「數字新基建」真的能成為中國應對疫情衝擊、促消費、穩增長的有效手段嗎？