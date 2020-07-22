肖建華3萬億金融帝國肢解　北京接管「明天系」的邏輯

中國金融監管機構7月17日接管中國神秘富豪肖建華曾掌舵的「明天系」四家保險公司、兩家信託公司和三家證券公司——銀保監會對天安財險、華夏人壽、天安人壽、易安財險、新時代信託及新華信託等實施接管，證監會也接管新時代、國盛證券和國盛期貨。這意味着「明天系」旗下的核心金融機構，都已正式被接管。在此之前，同屬「明天系」的包商銀行早在2019年5月就被監管機構接管。肖建華本人從2017年1月27日被帶走調查，至今下落不明。

這是中國金融監管機構接管安邦集團後，又一次接管的威脅國家金融安全的「金融帝國」。現年47歲的肖建華出身農家，15歲考上北大法律系，18歲成為北大學生會主席。據說，他以300元起家創業，經過20年的資本運作悄然建立起一個3萬億元人民幣的「金融帝國」，也成為中國最為神秘的富豪之一。但這些於肖建華而言都將成為過眼雲煙。

「明天系」掌門人肖建華，自2017年1月27日被帶走調查至今仍未有消息。（VCG）

肖建華與「明天系」的落幕

中國銀保監會稱，此次接管，源於這些機構觸發了對應法律的接管條件。其中天安財險、華夏人壽、天安人壽、易安財險四家保險機構存在違反保險法規定的經營行為；新時代信託、新華信託兩家信託機構存在違法違規經營行為。中國證監會接管新時代、國盛證券和國盛期貨，原因是隱瞞實際控制人或持股比例，公司治理失衡。

「這些公司都與「明天系」有關，就是一次清理行為。」北京一家大型券商的高層表示，清理「明天系」一直都在進行，包括上次的包商銀行。接管這些金融機構對個人投資者而言沒有影響，但對機構投資人意味着資產打折，會有一些損失。但對金融市場影響不大。路透社報道，「『明天系』成了昨天系」，業內人士如此點評。

據稱，神秘的肖建華不斷透過與政府官員建立關係，把公司不斷轉移到更賺錢的地方，在中國資本市場剛起步的時候，他成為第一批與政界關係密切的金融圈高層人士之一。肖也因此被媒體指為「政商白手套」。資料顯示，在「明天系」最盛的時候，肖建華手中掌控了3萬億元人民幣資產。這個數字與2008年金融危機時温家寶政府投入的4萬億元人民幣救市的金額不相上下。

肖建華目前仍然下落不明。（網絡圖片）

肖建華於1999年成立的明天控股有限公司，控股、參股及曲線持有幾十家上市公司，股權結構複雜，業務涵蓋證券、銀行、保險、信託、期貨、PE、基金等，這也讓「明天系」成為中國國內唯一持有金融全牌照的民營資本集團。關於「明天系」的資產版圖，中國媒體曾做過詳細拆解——「明天系」掌控九家上市公司，其通過所控制的上市公司及大量的中間影子持股公司，所持股的金融機構達44家。其中，銀行17家、保險9家、證券8家、信託4家、基金3家、期貨2家、金融租賃1家。截至2016年末，「明天系」所控股的金融機構資產規模合計已超過3萬億元。

不過，這一切在「明天系」控股的金融機構被接管後，也都將成為「鏡花水月」。中國證監會和銀保監會均提到，接管後上述公司經營正常，客戶交易不受影響，資金轉入轉出等均正常進行。但這一切已經跟肖建華，以及他一手打造的「明天系」脱離關係。「眼看他起朱樓，眼看他宴賓客，眼看他樓塌了」，從肖建華用20年建立的3萬億「金融帝國」，可以說一朝傾覆。

2018年2月，與肖建華命運相似的吳小暉掌控的安邦集團，被中國的金融監管機構接管，2019年7月，安邦保險被更名為大家保險。吳小暉於2019年8月被上海兩級法院以集資詐騙罪、職務侵佔罪，判處其有期徒刑18年，沒收財產105億元還被追繳違法所得752.4851億元。有理由相信，「明天系」與肖建華的結局，與安邦集團和吳小暉大概率將如出一轍。

「明天系」曾掌控或持股的部分中國金融機構，詳情請瀏覽圖集：

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「明天系」被全面接管的邏輯

吳小暉掌控的安邦集團以及肖建華掌控「明天系」金融機構為何被接管，普遍認為，可以從時任中國銀行業監督管理委員會主席郭樹清2018年1月17日在中共黨報《人民日報》上發表的談話看出端倪。郭樹清現任合併後的中國銀保監會主席、黨委書記，中國央行黨委書記、副行長。

郭樹清說，「有少數股東亂越位、胡作為，隨意干預銀行正常經營；少數不法分子通過複雜架構，虛假出資，循環注資，違規構建龐大的金融集團。」「這已成為深化金融改革和維護銀行體系安全的嚴重障礙，必須予以嚴肅處理。」危及國家金融安全，無疑是金融監管機構接管上述企業背後的邏輯。

中國安邦集團以及「明天系」控股的金融機構面對被接管，均自我辯護不存在流動性以及破產風險。「明天系」控股公司——明天控股有限公司在一份聲明中稱，自2017年初肖建華被返回大陸後，截至目前，在沒有動用國家一分錢的情況下，沒有發生一起涉及老百姓的違約事件，沒有任何機構出現流動性風險，無群體事件。當然，這只是「明天系」的自我辯護。

5月10日，上海市一中院一審宣判，對吳小暉以集資詐騙罪判處有期徒刑15年，剝奪政治權利4年，並處沒收財產人民幣95億元；以職務侵占罪判處有期徒刑10年，並處沒收財產人民幣10億元。數罪併罰，決定執行有期徒刑18年，剝奪政治權利4年，並處沒收財產人民幣105億元，違法所得及其孳息予以追繳。（網絡圖片）

有分析指，無論是安邦集團還是「明天系」，它們違規構建龐大的金融集團，瘋狂進行資本騰挪甚至海外資本輸出，這些對中國金融穩定和金融安全構成威脅。「明天系」大到足以威脅中國金融體系穩定的程度。最突出的例子是它在包商銀行的持股，集團曾用這家銀行幫助數十家公司融資。北京媒體財新網報道，1999年明天控股集團正式成立以來，非法佔有或控制大量金融牌照，長期佔用大量金融機構資金，形成大股東逾期佔款無法歸還，最終無力自救，償付危機不斷，最終不得不由監管部門依法委託機構接管。

可以說，中國金融監管機構接管上述存在違規的金融機構，是主動防禦性地接管，防患於未然。「明天系」旗下資產大部分都屬於金融資產，中國金融監管部門一直希望更多的資金能夠流向實體經濟領域。中國政府的監管部門接管上述「金融帝國」，某種意義上可以說還詮釋了社會主義中國資本與國家的關係——那就是資本是國家經濟發展的重要工具和推手，而不能成為利益集團為所欲為「幫兇」，更不能成為左右甚至控制國家權力的「隱形的手」。這是北京高層所不能容忍的。