【觀察】習近平主持「企業家座談會」　釋放四個重磅信號

7月21日，中國國家主席習近平主持召開了一場「企業家座談會」。在中國內外經濟環境均不樂觀，更遭受國內新冠肺炎疫情和大範圍洪災接連衝擊的形勢下，習近平此時組織這樣一場會議顯然有所用意，究竟釋放了怎樣的信號？

其一，定論「市場主體」，屏除意識形態糾紛。

可以發現，「市場主體」一詞在習近平的講話中出現頻率非常高，而且被置於提綱挈領的位置。例如，「市場主體是經濟的力量載體」，「市場主體是我國經濟活動的主要參與者、就業機會的主要提供者、技術進步的主要推動者，在國家發展中發揮着十分重要的作用。」

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所謂「市場主體」，是指市場上從事交易活動的組織和個人，即商品進入市場的監護人、所有者，包括投資者、經營者、勞動者、消費者、受益者和企業。其中，企業是最重要的市場主體，應該也是此次會議的主要指向群體。

出席會議的有4位中共中央政治局常委習近平、汪洋（中國政協主席）、王滬寧（中共中央書記處書記）和韓正（中國國務院副總理），還有數量更多的企業家，如海康威視數字技術股份有限公司、中國中化集團有限公司、上海品海飯店、微軟亞太研發集團等企業領導者。公開信息亦顯示，與會企業包括「國有企業、民營企業、外資企業、港澳台資企業、個體工商戶代表等」。

「市場主體」一詞涵蓋了中國的各類企業，避免了社會主義與資本主義的意識形態之爭，超脱了國有與民營之分，以及中國國境界線的區隔，代表了中國認可在中國經營的各類型企業的開放、誠懇的國家姿態。

7月7日，中國重汽福建海西汽車公司剛下線的車輛。（中新社）

其二，保護企業，激勵企業。

此次座談會的召開背景是中國內外經濟環境的急劇惡化，既有新冠肺炎疫情和洪水的自然因素的衝擊，又有中國自身的經濟結構轉型升級，以及中國之外的美國施壓。中國大部分企業面臨着巨大的困難，甚至遭到針對性攻擊。

習近平的講話則展現了支持、幫助，甚至是保護「市場主體」的態度。如習近平所稱，「新冠肺炎疫情對我國經濟和世界經濟產生巨大沖擊，我國很多市場主體面臨前所未有的壓力」，「保市場主體就是保社會生產力」，「要千方百計把市場主體保護好，激發市場主體活力」。

其三，注重中國經濟「內循環」。

習近平指，「我們必須……逐步形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局」。這意味着中國將更加重視國內市場，將經濟穩定和發展更多地寄託在中國自身。

7月1日，湖北省赤壁市，工人在車間忙碌。（中新社）

5月23日中國全國兩會期間，習近平就提出過類似說法，此次所說是對「國內大循環」的進一步認可。

「內循環」是近期突然引起注意的一個詞語，首現於2020年6月18日中國副總理劉鶴在第十五屆陸家嘴論壇上的講話。當時劉鶴稱，「一個以國內循環為主、國際國內互促的雙循環發展的新格局正在形成」。

習近平所稱的是「國內大循環」，劉鶴所稱的是「國內循環」，有細微差異，不過本意應該相近。值得注意的是，兩人都同時兼顧了國內與國外，並未放棄國際與國內的循環，而是兼容這兩種循環。

其四，籌備「十四五規劃」。

「十四五規劃」即中國國民經濟和社會發展的第十四個五年規劃綱要，起止時間為2021年至2025年。

習近平在此次座談會上提及「十四五」，說明中國決策層已經着手籌備「十四五規劃」，並將參考和納入「市場主體」的意見。如習近平所說，「有關方面要認真研究吸收企業家代表提出的意見和建議」。

「十四五規劃」將有一定的開創性意義。習近平稱，「『十四五』時期是在全面建成小康社會基礎上開啟全面建設社會主義現代化國家新徵程的第一個五年」。

2017年10月中共十九大報吿提出了在2020年全面建成小康社會後建設第二個百年奮鬥目標的設想。第二個百年奮鬥目標是「到新中國成立100年時建成富強民主文明和諧美麗的社會主義現代化強國」。

另外，近年中國高層已經多次組織有本國企業參與的會議。除了此次會議，習近平在2018年11月1日參加了一個「民營企業座談會」；2020年7月13日，中國國務院總理李克強主持召開了「經濟形勢專家和企業家座談會」，2020年1月19日，中國政協主席汪洋蔘加了一個「民營企業家迎春座談會」。