【觀察】民進黨的權位　不值得台灣人為之一戰

近來台灣媒體一則民調結果備受討論，當被問到假如兩岸發生衝突，願不願意上戰場時，多達40.9％的台灣人點頭給出「願意」的答案。對於鴿派而言，這個數字或許尚未令他們感覺到，自己已處於最危急的時刻，因為同時還有49.1％的台灣民眾指稱自己不願意為了兩岸衝突上場打仗，反戰的比例仍將近半數。但是，對於民調數字的判讀，若單純止於一時的切面，而未仔細檢視，將很可能失去對於宏觀變局的掌握。

該份媒體民調已經歷經三次調查，而且呈現出的趨勢是，不願打仗的比例快速下滑，願打仗的比例同時也在增加。具體而言，不願意因兩岸衝突上戰場的民眾已經從2018年上半年的73.3％巨幅滑落，如今甚至連半數都不到。至於願意上戰場的台灣人則是一路走升，從23.6％激漲至40.9％。從趨勢看來，假如外在環境沒有出現干預，那麼「願意上戰場」成為台灣社會主流，恐怕只是時間問題。

民調顯示，假如兩岸衝突，多達四成的台人願意上場一戰。希望台灣人能夠充分理解，為了守護了民進黨的權位，進而冒着犧牲自己的風險，有多麼不值得。圖為蔡英文視察台灣軍隊，並露出滿意笑容。（中央社）

戰爭與衝突註定不會有贏家，何況兩岸實力的天秤早已向大陸方面嚴重傾斜，會這麼說，並不是要給予解放軍吹捧，而是台灣軍方的表現各界都看在眼底。近來演習屢屢發生重大傷亡姑且先不談，當前台灣30歲以上的成年男性幾乎都服過義務役的兵役，只要曾經待過台灣基層部隊，對於台軍到底有幾兩重，自然心裏有數。平心而論，願意上戰場與對岸打仗的四成台灣人，在真槍實彈的戰場上到底是凶多吉少？還是尚可一搏？台灣人心底其實再明白不過。既然如此，那麼為什麼台灣整體持續轉向願意走上戰場抗中？

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該份民調執行的2018年至2020年間，整個時間帶基本上可化約成台灣總統大選期間，為追求連任的蔡英文起初民調嚴重落後，最後卻憑着化身「辣台妹」完成逆轉。過程中，蔡英文一再打着「對抗中國大陸」的旗號提振自身選情，甚至將台灣形容為「民主堡壘」、對抗反民主勢力的「前線」等，以諸多帶有戰爭意涵的名詞替台灣「符號化」。如今蔡英文的選舉以大勝收場，但依照民調數字而言，台灣百姓的反中情緒並未因選舉落幕而淡化，這個責任，恐怕仍必須算在蔡英文身上。

總體來說，蔡英文為了勝選不惜鼓吹「反中情緒」，儘管身為政治菁英的她，不可能不懂民粹帶來的負面後座力，否則自蔡2016年上任之始，面對北京「聽其言，觀其行」，大可不必拐彎抹角將「九二共識」四個字轉譯成「九二會談的歷史事實」。退一步而言，假如早早化身辣台妹，搞不好蔡英文不會遭遇獨派四大老的逼宮，也不會在黨內初選踢到賴清德這塊石頭，若不是蔡英文打從心底明白兩岸撕破臉的風險，大可不必將自己搞得遍體鱗傷。

可惜，走到最後一刻，為了捍衛自身權位，蔡英文仍舊打開了潘多拉的盒子，將個人的權力慾求，凌駕於台灣人的集體安全利益。

令人感到憂心的是，美國總統大選又即將進入最後衝刺階段，目前選情屈居下風的美國總統特朗普（Donald Trump）看似也將「抗中」視為選情的錦囊妙計，一再在與中國有關的事務上加碼升高對立，眼見香港問題已快無牌可打，隨之轉向否定中國方面對南海的主張，甚至還將對立的火苗延伸到外交戰場，對侯斯頓的中國領事館出手。

倘若台灣是特朗普手握的一張王牌，如今台灣百姓被民進黨燒得滾燙的反中情緒又依然健在，更不用說，北京在台灣問題上沒有退讓空間，那麼當特朗普把目光轉向台灣這帖「選情特效藥」時，騎在虎背上的蔡英文又該如何是好？就算蔡英文懂得婉拒特朗普，又會不會反而被台灣民意牽着鼻子走，進而做出錯誤的決定？但願蔡英文迷途知返，更願台灣人能夠充分理解，為了守護了民進黨的權位，進而冒着犧牲自己的風險，有多麼不值得。