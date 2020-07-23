【侯斯頓領事館】中美摩擦升級　台灣該幸災樂禍還是袖手旁觀

2020年7月22日，中國外交部發言人汪文斌證實，7月21日美國突然要求中國在三天內關閉駐休斯敦總領館。特朗普（Donald Trump）總統更在7月22日的白宮記者會上回應「美國國務院下令關閉中國駐休斯敦總領事館」，並稱關閉更多中國駐美領事館「一直是可能的」。

7月22日，美國務卿蓬佩奧等美方高官聲稱，「美方關閉中國駐休斯敦總領館是針對中方多年來干涉美內政、偷竊美知識產權、開展商業間謀活動的回應，目的是保護美知識產權和美民眾私人信息」。對此，中國外交部發言人汪文斌7月23日回應稱，「美國聲稱中國駐美外交機構從事與身份不符的活動完全是惡意污衊，要求關停休斯敦總領館更是在拆中美友好的橋樑」。

中國駐美國侯斯頓總領事館突然被美國要求關閉。（資料圖片）

突如其來的中美外交風波不斷激化，外界認為這離中美斷交似乎只剩「半步之遙」，而且未來中方勢必會有所反制措施，因此更難預料最終的結果會是如何。

而在中美摩擦不斷升級的情況下，台灣政府不管是蔡英文或外交部，卻罕見地沒有進行表態，也沒有譴責其中一方試圖激化雙方矛盾，即便台灣民間充斥着「幸災樂禍」的態度，甚至還有人認為離「美台建交」的時刻或許不遠，相較之下，蔡政府顯然是有意地在進行克制。

即便台海的軍事緊張氣氛不斷加劇，而美中台三方的軍事對峙也時有耳聞，但美中台都深知當前的局面離台海爆發局部戰爭的情況還有非常大的距離。不過，一旦中美產生不可逆的外交衝突，在中美失去內部溝通和協調機制的情況下，將使得台海發生戰爭或擦槍走火的可能性不斷增高，而這可能是台灣民眾始料未及的。

換言之，即便蔡英文上台後不斷推動深化國防、軍隊改革和國防自主等等和台灣國防相關的事務，藉此表達一種「以武拒統」的姿態和決心，但蔡英文也非常清楚，台海倘若發生戰爭，無論美國最終會否介入，結果未必是台灣社會能夠承擔得起。雖然台灣國防部喊出「不求戰不懼戰不怕戰」，而蔡英文本人也說「止戰不懼戰、備戰不求戰」，但最終仍然希望戰爭不要真正發生。

在中美摩擦不斷升級的情況下，台灣政府不管是蔡英文或外交部，卻罕見地沒有進行表態。（資料圖片）

因此，隨着中美的摩擦不斷升級，美國應該也會趁機打出「台灣牌」來試探大陸的底線，但倘若中美的摩擦升温超過了大陸的底線，同時也超過台灣社會能夠承受的紅線，那麼台灣反倒可能因此成為「棄子」，變成中美鬥爭下的犧牲品，而顯然損害的必然是台灣民眾的福祉。

蔡英文常說台灣在美中台三方博弈下也能成為棋手，那麼蔡英文接下來應該怎麼做才好呢? 不管繼續保持「袖手旁觀」或「幸災樂禍」可能都無法阻止台灣的命運。棋手蔡英文或許得深知「以小事大以智」的道理，才能讓台灣在越演越烈的中美鬥爭的夾縫中存活下來。