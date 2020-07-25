【中美領事館風波】除了反制　中國還可以做什麼？

「操吳戈兮被犀甲，車錯轂兮短兵接。」當地時間7月21日，美國突然宣布限中國72小時內關閉其駐侯斯頓總領事館。中國外交部第一時間回覆稱美國此舉是「政治挑釁」，並在三天後的香港時間7月24日上午，要求美國駐成都總領事館關閉。

圍繞貿易糾紛、新冠疫情、華為5G、南海和香港等多個領域的問題，中美兩國多次交流和對撞之後，關係不僅沒有緩和反而加速惡化。雖然此前的國際慣例已經說明，要求關閉使領館並不意味着兩國切斷外交關係。但是在中美博弈短期內不會結束的大背景下，面對對華政策近乎「任性」的美國總統特朗普（Donald Trump），作為中國唯一執政黨的中共，除了反制還可以做些什麼？

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將美國駐港機構納入「一國」框架？

在中國政府宣布關閉美國駐成都總領事館之前，美國在中國的外交機構除了在北京的大使館，還設有6個總領事館，包括上海、瀋陽、武漢、成都、廣州以及香港。中國政府會關閉哪個美國駐華總領事館成為中國網民的一項競猜娛樂活動。美國駐成都總領事館雖然也有被提及，但是絕大多數中國大陸網民都認為，要報復美國關閉中國駐休士頓領事館，最好的選擇是關閉美國駐駐港澳總領事館。

美國駐港澳總領事館1843年建立，位於香港中環花園道26號，是美國在香港及澳門的外交代表機構。與其他5個位於中國大陸的總領事館不同的是，美國駐港澳總領事館並不隸屬於美國駐華大使館，而是直接受美國國務院管轄，是美國全球唯一可獨立行使職權的駐外總領事館。比如多年來台灣民眾所獲得的赴美簽證雖在台北辦理，但名義上仍是以香港總領事館名義簽發。

美國駐港澳總領事館一隅。（資料圖片）

中國大陸網民建議關閉美國駐港澳總領事館，不僅因為該機構幾年前就曾被美國前中央情報局員工斯諾登（Edward Snowden）揭露內設有美國中央情報局行動分站。而且多年來，中國政府在處理香港事務以及香港選舉或各種政治活動中，經常發現美國的總領事館的身影。尤其是2019年以來的反修例風波，美國與英國的領事館積參與至毫不避嫌的程度，讓北京相當惱火。如2019年8月6日，黃之鋒、羅冠聰等和美國總領事館政治部主管Julie Eadeh會面，討論「香港人權與民主法案」的問題。

雖然中國政府已經要求美國關閉駐成都總領事館，但是在特朗普宣稱關閉更多中國駐美領事館「一直是可能的」的前提下，不能排除在下一次的反制中，中國政府對美國駐港澳總領事館採取人員削減乃至閉館等決定。

習近平東北考察給出的「自力更生」態度

美國國務院7月22日表示，關閉中國駐侯斯頓總領事館是為了「保護美國知識產權（IP）和美國人的私人信息。」中國批評其「蓄意破壞中美關係，十分蠻橫無理」。國際媒體稱美國的決定「加劇了兩個最大經濟體之間的緊張關係。」

有意思的是，和此前兩國之間的多次對決一樣，這次的相互關閉領事館風波，中美兩國的最高領導人——習近平和特朗普的表現依舊不同。特朗普照舊「身先士卒」，7月22日立場強硬地稱關閉更多中國駐美領事館「一直是可能的」。中國國家主席習近平則仍然「隱身幕後」，不僅依然未在兩國具體事務上直接表態，他甚至表現得未受干擾——7月22日當天帶着「中美全面經濟對話中方牽頭人」劉鶴等人，依照原計劃去了位於中國東北地區的吉林考察。

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在此次考察的第一站——吉林四平梨樹縣的一塊玉米田間，習近平說「這次來主要是看莊稼。」這被視為習再一次表現自己對糧食安全的重視。中國官方通訊社新華社在報道中引述習近平「中國人的飯碗任何時候都要牢牢端在自己手上」的表述。7月23日在中國一汽集團研發總院，習近平講話稱，「一定要把關鍵核心技術掌握在自己手裏，我們要立這個志向，把民族汽車品牌搞上去。」

這讓人聯想到兩年前習近平的東北之行。2018年9月26日在中國第一重型機械集團（中國一重）工廠察看生產情況時，習近平稱單邊主義、貿易保護主義上升，逼着中國走自力更生道路，「這不是壞事，中國最終還是要靠自己」。當時，中國遭遇美國開啟加徵二輪關税，兩國關係處於新一輪緊張狀態。2018年9月底，習近平飛抵東北，4天之內連續考察了黑龍江、吉林、遼寧3個省份，並在考察途中多次釋放要重視糧食安全以及中國會力求「自力更生」信號。

從2018年3月中美貿易戰開始至今，美國的步步緊逼可以說是對中國應對能力的一場考驗。美國在多個領域實力遠強過中國的前提下，兩國領導人的表現風格不同，但是攻守之間，不同表象下掩藏着相似的「強硬」底色。

早在2018年年底，就有消息稱北京內部已經定出針對華盛頓的21字方針——「不對抗、不打冷戰、按步伐開放、國家核心利益不退讓」。近兩年中國的對美策略，也印證了這種傳聞的可能性——國力決定外交，習近平的「自力更生」信號應該就是中南海對美根本態度的表現。