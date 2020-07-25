【內地洪災】1998年後又現巨大災情　中國防洪基建效果如何？

中國已經進入了一年一度的集中降水期，這也是中國的一個防洪關鍵期。自2020年6月初以來，內地洪災已經持續了將近兩個月，未來可能還將持續相當長一段時間。

據中國應急管理部統計數據，6月1日主汛期以來洪澇災害已造成江西、安徽、湖北等27個省級地區4,552.3萬人次受災，142人死亡或失蹤，3.5萬間房屋倒塌，直接經濟損失1,160.5億元（人民幣，下同）。

7月11日，廣西柳州市融水苗族自治縣遭遇洪水襲擊，大半個縣城被淹變成一片澤國。（中新社）

這些簡單直觀的數字背後，是已經十分嚴峻的災情。那麼，發生在2020年的這場災情究竟有多嚴重，與1998年那場特大洪災相比如何，20多年過去後為何仍然無法避免洪災？

洪災損失下降

1998年夏天，中國的長江、松花江、嫩江等主要河流乾支流發生的洪水災害，造成4,150人死亡，直接經濟損失2,551億元。

從人員死亡數字來看，2020年死亡或失蹤數量為1998年的3.4%左右。由此可知，洪災造成的人員傷亡數量已經大幅下降。從經濟損失方面來看，由於人民幣20年時間裏發生了大幅度的貶值，2020年的經濟損失似乎也遠遠不及。當然，由於2020年的強降水與洪災都還未結束，目前下定論還為時尚早。

+ 4 + 3 + 2

根據中國應急管理部的數據，近年洪災造成的損失呈現下降趨勢。自2011年以來，中國因洪澇災害死亡的人口數都在1,000人以下。與近5年同期均值相比，因災死亡失蹤人數下降56.5%，倒塌房屋數量下降72.4%，直接經濟損失下降5.0%。

與此同時，中國降水卻呈增多之勢。中國氣象局氣候變化中心相關數據顯示，1961年至2018年，中國年累積暴雨（日降水量≥50毫米）站日數成增加趨勢，平均每10年增加3.8%；中國極端降水量事件的頻次也呈增加趨勢，平均每10年增多17站日。從經歷不同暴雨天數的觀測站點數來看，1951年至1960年，沒有觀測站點暴雨天數大於120天；2001年至2010年，有265個觀測點暴雨日數超過120天。

國家氣候中心氣象災害風險管理室首席專家葉殿秀稱，今年入汛以來，長江流域平均降水量和平均暴雨日數均為1961年以來歷史同期最多；松花江流域降水量為歷史同期第二多，遼河流域平均降水量為歷史同期第五多，而且以上兩個流域的平均暴雨日數均為1961年以來歷史同期第二多。

1998年抗洪搶險，對中國影響深遠。（資料圖片）

因此有分析認為，經過20多年的持續努力之後，許多地方的防洪基礎設施建設取得了長足進步，過往各類資源持續、巨量的投入發揮了巨大作用，各地對大洪水的應對確實比1998年要從容許多。

防洪基建發力

1998年長江洪水來襲之時，三峽水利工程尚未完工，長江上游沒有任何一座可以用於調度攔蓄洪水的水庫，如今則已形成一整套防汛抗旱工程體系。可供調度的上游水庫陸續投入使用，從2012年的10座，到2013年的17座，到2014年已有包括三峽水庫在內的21座。而今長江流域干支流已建成大中小型水庫總計更有5萬多座，總庫容3,500多億立方米。

「千里長江，險在荊江。」1998年荊江河段有24處潰口，1,700多公里出現超警戒水位。最高峰時，中國出動48萬人上堤抗洪。1998年底，中國啟動加固長江干堤工程，1999年的投資就相當於1949年後所有投資的總和。

7月23日，安徽巢湖柘皋鎮部分房屋被淹沒，村民乘小船轉移。（中新社）

得益於這些後續基礎設施建設，儘管中國降水量在增多，險情在變大，但是即使發生類似1998年的特大洪水，其所造成的損失也當大幅減少。

儘管如此，完全消除洪災卻是不現實的，這也有人為和歷史方面的因素。據一項關於中國湖泊現狀的研究指出，據不完全統計，1990年至2014年間，中國洪泛區內建設用地增加了81%,平均向水體靠近了169米，57%的洪泛區內建設用地增長在距離水體3公里以內的地區，這也在一定程度上加重了洪災的風險。

1940年代末以來，長江大通水文站以上中下游地區有1/3以上面積的湖泊被圍墾，1,000餘個湖泊因此消失。鄱陽湖歷史最大面積達到6,000平方公里，目前僅有約3,206平方公里。即使7月8日氣象衛星監測鄱陽湖水域面積達到4,206平方公里，為近10年最大，遠遠不及歷史最大面積。

7月15日，安徽省銅陵市義安區胥壩鄉中洲村，武警合肥支隊官兵和村民在出現管湧險情的地段周邊打樁護堤。（中新社）

從變化趨勢上來看，洪澇災害造成的農作物受災面積總體呈上升趨勢，1950年至1990年，洪澇災害造成農作物的平均受災面積為780萬公頃；1991年至2018年，這一數字已接近1234萬公頃。洪澇災害造成的直接經濟損失也有所上升。1990年至2018年，洪澇災害造成的年均直接經濟損失為1,509億元；2011年至2018年，這一數字接近2,221億元。

因此，除防洪基建之外，河流湖泊的疏浚、適當控制建設用地和耕地、濕地保護，乃至跨水系之間的水利工程建設等，也都是防洪的重要因素。現今中國防洪抗洪的能力已不同往日，但是仍然有很大的改進空間來「馴服」洪水，探索人與自然和諧相處之道。