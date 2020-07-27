中美無法逃離「修昔底德陷阱」？　傅瑩闡述官方論調留遐思

中美兩國近日陷於外交戰，互關對方的領事館，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）更發表對華政策演講，宣布中美建交以來的對話接觸政策徹底失敗，並號召民主國家一起對抗中國，似乎預示着美國對華態度的巨大調整。 未來中美關係何去何從呢？難道當真難以回到過去，要在「脱鈎」甚至走向對抗的路上一步步走下去嗎？外交部前副部長的傅瑩於6月中旬，在國務院僑務辦主管的《中國新聞週刊》發表一篇萬字長文，題為《新冠疫情後的中美關係》，「預言」了未來中美關係將呈現螺旋式快速下滑。

通篇文章都在表示，兩國交惡以至有墮進「修昔底德陷阱」之虞，完全是由於美國的霸權衰落，政經軍力量下滑，內部焦慮感和矛盾加劇，所以面對中國的長足崛起之時，採取渲染威脅和強力壓制的方針。若果要一句總結其成因判斷，與近五六年來的官方框架並無二致：由始至終都是美國單方面挑起事端。

傅瑩最近也講過，現時的中美關係「可能還不是最低谷」。圖為：2018年4月14日，傅瑩在美國費城舉行的賓大沃頓中美峰會開幕禮上致辭。（新華社）

以「責任全在美方」為立足點，餘下的主要問題就在於如何應對美方的無理取鬧了。就華府的戰略方針，傅瑩認為是本於「有原則的現實主義」，「以實力求和平」，甚至是遵行「進攻性現實主義」：主張以進攻的思維和行動提防對手、維護權力、捍衛霸權。

華府輿論戰上經驗豐富佔優

傅瑩進而提出，中美角力分為「制度和價值觀」、「輿論」、「經濟、金融安全」、「戰略安全和海上安全」四個博弈場，其間美國於政經層面上企圖引領西方對華脫鉤，輿論上則宣傳「中國不可信」，戰略上則實施更強勢的對抗行為。至於兩國角力的基本形勢是：

美國的世界霸權難以為繼，但是作為超級大國，其實力地位和影響力仍然超群；中國雖然在硬實力和軟實力方面都與美國有相當大的差距，但是在經濟規模和新經濟態勢上同排在後面的國家已經拉開了距離。

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各國也因與中美都有千絲萬縷的利益關聯，不想在兩國之間做選擇。但是，如果中美不可逆轉地走向了衝突，許多國家在缺乏來自中國的利益和安全保障的情況下，即便不主動選擇美國，也很難選擇支持中國。

她認為美國在輿論戰上經驗豐富而佔有優勢，而在經濟金融方面則較難奏效，外資在沒有大的政治和安全壓力的情況下，不大可能在短時間內背應原有供應鏈和國際分工，大規模離開中國。

甚麼是「解決美方合理關切」呢？

或者由於是在內地傳媒刊登，傅瑩的政策建議亦緊貼官方口徑，不外乎是促進國際事務合作、加強中美戰略溝通、提升科技創新能力、增強有效傳播的能力等等。這些講法都是必然正確的大原則，而比較少見的建議則幾乎只有一條：在西太平洋維繫力量存在並建立有效威懾。

「做好自己的事」這句常見用語確實見諸於傅瑩的文章，但她同時承認：「（若華盛頓右翼主導對華戰略），中國自身的發展路徑很難不受到大的衝擊。一旦中美滑向局部乃至全面「脱鈎」，美對華採取極端行為的顧忌就會減少，中國進一步深化改革開放的難度也會增加。」

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另一方面，她也毫不諱言，即使是美國內部「相對理性的力量」主導對華戰略，也旨在督促中方修正自己，改變「違規」和「不公平」做法，「將中國規範為美國治下的新全球體系的一部分」。

緊接著美國對華戰略怎樣都來者不善，傅瑩表示：「需要對未來中美關係的發展做認真的思考和設計，主動提出自己的選擇和方案，既能夠切實維護中國根本利益，又能解決美方合理關切。」究竟甚麼是「美方合理關切」呢？這篇萬字文力陳責任全在美方，建議中方做好自己的事，但就這一點卻輕輕一句帶過了。

傅瑩在文中還提到「修昔底德陷阱」，並在最後一段呼籲中國為避免衝突提供解決之道，可是根據全文內容，反而是大有時移世易只能沉著應戰的感覺，亦正是官方常言道，不怕打不願打必要時不得不打。撇除這個微妙差異，實則從各段熟口熟面的論述中，傅瑩未有詳言闡析的論點卻是最留有遐思之處。