內地專家解讀中美關係　官方敘事是如何煉成的？

中美兩國近日陷於外交戰，互關對方的領事館，兩國關係有每況愈下之勢，中國官方又是如何對外解讀整體大局呢？《多維新聞》於7月底訪問了北京大學美國研究中心主任及國際政治經濟研究中心主任王勇，以及中國外交學院戰略與和平研究中心主任蘇浩，他們的看法都突顯典型的官方敘事結構。 全國人大外事委副主任委員、清華大學戰略與安全研究中心主任傅瑩則於6月中旬，在國務院僑務辦主管的《中國新聞週刊》發表一篇萬字長文，題為《新冠疫情後的中美關係》，同樣沿用官方敘事，但就和蘇王二人的表述有微妙不同。

王勇：美國妖魔化對手來挽救國運

從根本立場來看，三位內地專家的意見如出一徹，無非是「責任全在美方」，其中以王勇最直白，認為問題不只緣於美國要在大國競爭下維持霸權：「美國國內可能在任何時候出現『內爆』，根本矛盾會越來越難以掩蓋。在這種情況下，美國必須創造一個外部敵人，妖魔化對手來挽救國運。」

外交部前副部長、清華大學戰略與安全研究中心主任傅瑩。（資料圖片）

蘇浩則沒那麼直接，但講到雙邊角力時，都完全集中在華府一方的強勢施壓：美國從政治上，特別是在意識形態上，對中國採取全面的壓制；在經濟上，發動貿易戰；在科技上，對華為發難變相對中國施壓；在教育方面，對中國的留學生在採取一系列措施，阻止中美間的學者進行交流等等。

按官方敘事，美國對外懼怕霸權衰落，對內唯恐社會矛盾引爆危機，於是炮製出「中國威脅論」以壓制中方的正當發展，以及轉移國內視線。以此為立足點，三位專家言談筆下的中美爭端就呈現如下圖像：美國單方面挑起紛爭無事生非，而中國則是無奈地被迫地硬著頭皮應戰。

王勇訪談（上）：北京學者：中間路線缺失 誰在為美國「付費」

王勇訪談（下）：蓬佩奧講話為戰爭授權 中國需要做最壞打算

料大選後兩國關係大勢難逆轉

傅瑩就以相當長的篇幅，細述美國的博奕手法，闡述方式則與蘇浩相類同，認為中美角力分為「制度和價值觀」、「輿論」、「經濟、金融安全」、「戰略安全和海上安全」四個博弈場，其間美國於政經層面上企圖引領西方對華脫鉤，輿論上則宣傳「中國不可信」，戰略上則實施更強勢的對抗行為。

中國駐侯斯頓總領事館遭美方破門接管圖片，請點擊放大觀看。

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化解衝突有許多方法，但三位專家的判斷都較為負面，他們不約而同地點明愈臨近美國大選，現屆政府的攻勢就愈猛烈，但選戰過後也不見得會有大轉機，而這正是近年常見於官媒的分析口徑。

王勇則是悲觀大勢下的樂觀者，以為「拜登所代表的勢力堅持經濟全球化」，「華爾街和矽谷都是全球化精英」，民主黨所推動的美國社會改革與中國特色社會主義「不完全矛盾」，而更由於其注重全球問題，將會更重視中國的影響力：「總之，民主黨的對華政策會有較大變化，符合中美競爭又合作的相對健康的關係。與當前特朗普政府對中國一昧打壓、遏制、冷戰的政策有所區別。」

蘇浩訪談：中美關係進入「全面對立」階段

傅瑩刊文：新冠疫情後的中美關係

一個銀仔有兩面，王勇強調了「變」的一面，而傅瑩則指出「不變」的一面。在她看來，若果「華盛頓右翼」主導對華戰略，故之然增加中美脫鉤以至衝突的風險，但即使由美國內部「相對理性的力量」掌權，目標同樣旨在督促中方修正自己，改變「違規」和「不公平」做法，「將中國規範為美國治下的新全球體系的一部分」。

傅瑩：中國提方案解決美方合理關切

至於如何應對，三位專家卻有微妙不同，蘇浩延續中方不願打不怕打的看法，認為北京一直本著維護中美關係大局的戰略思維，並不希望中美關係完全對立。在處理中美關係時，中國方面一定程度上還是會留有餘地。

中國政府反制，要求美國在72小時內關閉成都總領館的圖片，請點擊放大觀看：

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王浩則同樣提倡，「中國應該始終堅持戰略定力」，「不為美國的極端思想和言論所激怒」，最重要還是保持經濟增長留前鬥後，但他同時表示，中國要防範最惡劣的情況，亦即特朗普團隊有可能為尋求連任而發動戰爭：「中國準備充分能夠起到威懾美國的作用，讓美國不敢冒險，一旦冒險就意味著失敗。」

傅瑩的論點則較耐人尋味，她一方面提出許多必然正確的選項，諸如促進國際事務合作、加強中美戰略溝通、提升科技創新能力、增強有效傳播的能力等等，另一方面又表示：「需要對未來中美關係的發展做認真的思考和設計，主動提出自己的選擇和方案，既能夠切實維護中國根本利益，又能解決美方合理關切。」

根據官方敘事，一切矛盾都緣於美國歇斯底里地撩事鬥非，中方當然只能見招拆招，沒有甚麼餘地去「主動提出自己的選擇和方案」；若果如蘇浩所言，美方行徑僅屬「短視行為」，又如王勇判斷般，近期猛攻僅屬選前「瘋狂舉動」，亦即對美關係不構成影響中國發展大局的因素，北京就自然只需「做好自己的事」。

實則傅瑩不僅建議中方「主動」提出方案，「解決美方合理關切」，還明言一旦中美脫鉤以至華府採取「極端行為」，「中國自身的發展路徑很難不受到大的衝擊」。當然，其萬字長文大體沿用正統官方敘事，與蘇浩和王勇並無二致，致使夾雜其中的「非典型原素」都不太顯眼，更遑論這些原素與主脈絡之間的張力了。