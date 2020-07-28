【中美領事館風波】中國民間怎看中美關係突變？

進入21世紀第2個10年後，中國和美國這兩個大國，越來越像一些人所擔憂的那樣如同兩輛火車正在迎頭相撞。在美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）發表一篇邱吉爾式的所謂「鐵幕演說」之際，中美互關對方駐本國的一處領館，正是這種歷史演變過程中的一個瞬間。 不同以往的是，這一瞬間近距離地展現在了兩國民眾的眼前，也直觀地展現了兩國民眾對中美關係變化的真實看法。其中，鮮有渠道發表政治觀點的中國民間是何態度，一向為外界所好奇，由此也得到一定程度的呈現。

大量群眾圍觀美國駐成都總領事館：

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美國政府在當地時間2020年7月21日提出要求中國在72小時之內關閉駐侯斯頓總領事館。7月24日上午，中國政府如法炮製，提出要求美國關閉駐成都總領事館。於是自7月24日之後，美國駐成都總領事館所在的成都市領事館路4號及其附近區域，成為中國民間和網友集體圍觀的一個場地。

法新社從現場帶回的消息稱，好奇者絡繹不絕，還有很多家長帶着孩子去散步觀察領館及給建築拍照。警察時不時「匡正」人們的行為，他們似乎不允許任何出格行為出現：一名女子剛剛開始準備唱紅歌就被叫停，還有一名警衛沒收了一個條幅。附近一個住宅樓的居民卻得以在自家陽台拉起了一個巨大的中國國旗，並高喊支持中國的口號。

其間發生的一個插曲引發輿論關注。7月24日，一名男子在美國駐成都總領事館正門前，燃放一串鞭炮，即使在使館內應該也能對響聲有所耳聞。不過，該男子立即被值班警察帶離現場，並遭到公安機關「行政警吿」。在很多人看來，該男子雖然擾亂了現場秩序和城市規定，但是傳達出了當下中國民間比較普遍的卻又不太方便抒發出來的情緒，也算是情有可原。

與民間的相對克制和有序相比，中國網絡裏的輿情則明顯更為熱烈，無數網友參與和製造了大量的相關信息。這主要集中在擁有新聞報道權的中國官方媒體的相關報道，其中一些媒體似乎也受到中國輿論氣氛的感染。央視與「中國環球電視網」（CGTN）對美國駐成都總領事館的關閉過程開啟了直播，引來網民們群起圍觀。

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美國駐華大使館的微博也留下大量中國網友的「足跡」。7月27日，該使館帳號以温情友好的風格，連發4條與駐成都總領事館有關的微博。評論區眾多網友各抒己見，觀點紛呈，有稱「快走不送」，有稱「《紐約時報》可是說駐成都總領事館的關閉讓美國失去了一個搜集新疆和西藏情報的重要據點呢」，也有稱「希望能有再見時，明白人都明白，中美應該是朋友、合作者，不該是敵人。民粹主義者綁架了兩國民意。」

整體看來，中國民間對政府關閉美國駐成都總領事館的決定持支持態度，許多人的言語中更帶有樂見其成，甚至歡欣鼓舞的高昂情緒。例如，名為「共度黃昏」的網友稱「快走不送」；名為「唄唄兔」的網友稱，「工資結清，謝謝」。

不過即便美國正在對中國施加越來越大的壓力，並在中國引起越來越強烈的反感情緒，中國輿論場裏的聲音仍然是比較多樣的。一條在網絡中流傳的視頻顯示，在美國駐成都總領事館關閉期間，一位戴着口罩打着傘的老者在大街上哽咽着說道，「美國應該是朋友。」

而在美國駐華大使館一系列主打温情路線的微博的評論中，也有不少温情的回饋。例如，網友「生於七一年代」表示，「希望在不久的將來還會見到你們」；網友「月口口八人一」稱，「我相信友誼會一直持續的！或許當下有些坎坷，但這些並肩作戰的過往，人民不會忘記的」。

美國前駐成都總領事林杰偉（Jim Mullinax）的妻子為台灣作家莊祖宜。（Facebook@莊祖宜）

領事夫人風波

相比之下，在由此次「領館交鋒」所引伸出來另一件小事上，中國網友們的態度更強烈一些，批評與支持者之間的爭議也更明顯。這場爭議的源頭——美國前駐成都總領事林傑偉（Jim Mullinax）的美籍台灣人妻子莊祖宜在7月1日發表了一篇微博，在講述2020年2月因美國國務院要求離開中國時，形容稱「我曾經一閃念，試想二戰前猶太人為了躲納粹而離開家是否就像這樣」。

有網友稱莊祖宜有關「二戰前猶太人為了躲納粹而離開家」的表述「陰陽怪氣」，也有人使用比較粗俗的語言進行指責。不過也有許多網民對她表達了支持態度，並同樣使用了比較粗俗的語言對批評者進行了反擊。

莊祖宜在7月初在微博發帖描述對於成都的不捨時，當中表示「試想二戰前猶太人為了躲納粹而離開家是否就像這樣」，這則帖文在近幾天受到內地網民嚴厲批評。（微博）

在很多人看來，在美國關閉中國駐侯斯頓總領事館後，中國採取對等反制措施，關閉美國駐成都總領事館，展現了中國不同於過去多年的強硬外交風格。一些人更聯想到了中國已故領袖人物毛澤東，對其戰略和外交思想有了更多認同。「以妥協求和平，則和平亡；以鬥爭求和平，則和平存。」毛澤東所說此語被多個民間分析類文章引用。

不論是百年未有之大變局，還是中美正在捲入的這場角力，都將持續很長時間，而中國國內數以億計的民眾是這場歷史轉折的重要見證者與參與者，甚至可能對中國兩國關係走向產生決定性的作用力。在中國官方和國際社會缺少發聲渠道、角色比較模糊的中國億萬普通民眾，其對自己國家、中美關係、國際局勢的看法，因此值得特別留意。