【觀察】權力孕育的《平安經》　何以觸動中共神經

令很多人中國人感到沮喪的是，儘管今天中國最高的領導人習近平將「構建官員能力現代化」視為自己政治理念的核心之一，但時至今日，這個政治理想仍未實現。中共龐大的官僚群體，在中國人面前仍然展現出臃腫、浮躁的一面。日前，一則被總結為「《平安經》事件」的新聞，再度把中國官員的弱點，赤裸裸的剖開放到太陽之下。

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吉林省公安廳黨委副書記、常務副廳長賀電，在2019年3月出版了一本名為《平安經》的書籍，在這本售價299元人民幣的「奇書」中，這名中共高級官員，給世間萬物都施以「平安」的祝福，從人類器官，到山川萬物，祝福了一遍。

有內地網友梳理了《平安經》作者，吉林省公安廳常務副廳長賀電的履歷。1989年，四平師範學院（吉林師範大學前身）的政治系教師賀電開始了自己的仕途生涯，一路進入了吉林省委組織部。1999年，還在組織部任職的他，進入吉林大學攻讀世界經濟碩士學位。幾個月後，他就從組織部轉任省公安廳交警隊副隊長，這一年，連碩士尚未畢業的賀電又去吉林大學報了個法學博士。一邊讀經濟學碩士，一邊讀法學博士，還能兼顧自己在吉林省公安廳和通化市公安局副局長的工作，賀電最終成為了中國官方口中「學術型官員的代表」。2003年和2017年，賀電分別拿到了法學和歷史學雙料博士學位，答辯論文分別是：《法治政府理論研究》和《清代書法與政治》。

賀電履歷及其《平安經》事件在網絡爆火後令中國輿論感到驚詫可笑。驚詫可笑之一在於「賀電」這位官員能力之低下。用中國官媒公眾號「俠客島」的說法，這種內容他們一晚可以寫十萬字。一個寫出此書的官員，何以被視為「學者型」官員，何以高居廳局級之位？

驚詫可笑之二在於這本書如「皇帝的新衣」，相信略有常識者必可看出此書荒誕可笑之處。但是從其創作到出版、宣傳至今輿情發酵的整個過程中，不僅沒有人向這位廳局級幹部「諫言」，反而在權力背後極盡阿諛奉承之能事。

吉林電視台曾組織節目朗誦《平安經》。（微博）

吉林省應急管理廳微信公號曾於2020年5月9日推介過此書。同年5月16日《吉林日報》發表稱讚此書的書評，評論者張詠形容該書為「跨國傳世的經類大作力作，是歷代和當代僅見的首部平安經書」內容「字字珠璣，句句精妙；滌盪靈魂，惺惜共鳴；濃縮理念，參悟極深。」「官員閲讀此書，領悟初心使命。學者閲讀此書，頓悟平安哲理。商賈閲讀此書，企業平安無虞。民眾閲讀此書，安享世間太平」。

為什麼這位賀副廳長，要出一本《平安經》，因為他是向佛之人嗎？這一點是內媒一直含蓄、難以點破的。

不妨直說，賀電之所以要寫《平安經》，因為在2019年後中國公安體系的宣傳語境中，「平安」已經變成了一個帶有極強政治符號的主題詞。例如2020年4月，中共成立了由政法委書記兼任組長的「平安中國建設協調小組」，取代中央社會治安綜合治理委員會的社會治安綜合治理職能。

在「新時代，習時代」中，中國社會治理的新主題已經調整為「平安」。而這位賀副廳長，就跟隨這股大勢，尾隨權力背後，奉上了《平安經》這本書。只是或是能力所限，或是傲慢至此，這位「學者型」官員都未好好打磨這本「經」。但即使這樣，這本因為「奉承權力」而誕生的經書，仍然受到了例如《吉林日報》、吉林大學等機構負責人的「奉承」，如同一幕官場滑稽劇，一幕權力下行的現實映射。

翻開一本《平安經》，滿紙寫着「權力」。

在2019年後中國公安體系的宣傳語境中，「平安」已經變成了一個帶有極強政治符號的主題詞。（資料圖片）

有中國網民評論治理能力低下的特徵通常表現為兩個，一是把管的嚴、管的「死」當作管的好。二是該講規矩的時候特事特辦，該特事特辦的時候講規矩。仔細觀察一下目視可及的落後地區，不難發現這種通病。

7月29日，吉林省委表示，已經成立由省委政法委牽頭，省紀委監委、省委宣傳部等部門組成的聯合調查組，對賀電所作《平安經》有關問題進行調查核實。吉林省公安廳黨委立即召開民主生活會，傳達省委決定和公安部要求，查找問題不足，統一思想認識，進一步加強隊伍管理。廳黨委成員一致表示，堅決擁護省委決定，全力配合調查組工作，盡快查清事實。會上，賀電作了深刻檢查。廳黨委各同志開展批評和自我批評，表示要以此次事件為警醒，深刻汲取教訓，認真反思問題，進一步加強隊伍管理，堅決杜絕發生類似問題。

不禁要問，在《吉林日報》、吉林大學、吉林公安系統、吉林官場乃至中國官場，究竟還有多少「賀電」，還有多少本《平安經》？「官員能力現代化」的口號已經被中共第五代領導者提出了7年，時至今日，為何仍有如賀電一類的官員大行其道？中共的領導者既然有改革的意圖，但是若不下定改革的決心，僅僅通過提出「新口號」，裁撤舊機構成立新機構這一類「換湯不換藥」的做法，結果就是「賀電」還將以另外的名字，出現在中國官場的各個地方，第五個現代化最終難免折戟沉沙。