【李登輝病逝】李登輝崛起之謎：韜光養晦獲蔣經國信任

台灣前總統李登輝在今天（30日）晚上7點24分病逝，享年98歲。 提起李登輝，全球華人都不陌生。他曾是共產黨員，後來加入國民黨，晚年自稱22歲前是日本人；他任台灣總統12年，用國民黨的乳汁養大主張台獨的民進黨；他將國民黨搞得四分五裂，使民進黨上台執政；他提出「兩國論」，被外界稱為「台獨教父」。

1968年，45歲的李登輝獲美國康乃爾大學頒授博士學位。（網上圖片）

李登輝生於1923年，台北人，台灣大學畢業，美國康乃爾大學博士。曾任台灣大學及政治大學教授。1972年，年僅49歲的李登輝出任行政院政務委員。踏上仕途後，李登輝韜光養晦，埋頭做事，對蔣經國和同僚都表現得十分謙遜恭敬，從沒有任何野心流露，因此深獲蔣經國信任與好評。1994年，李登輝與日本作家司馬遼太郎談話時，透露了埋藏心底的秘密，「蔣經國先生是否真的希望我做他的繼任者並不清楚」、「在那種政治情況下，假如經國先生稍露了一點聲色的話，說不定我就已經被摧毀了。」

年僅49歲的李登輝獲時任行政院長蔣經國賞識，出任行政院政務委員。（網上圖片）

1978年，蔣經國就任台灣總統後，李登輝先後出任台北市長、台灣省主席。1984年當選為副總統，被視為蔣經國的接班人。1988年1月13日，蔣經國驟然病逝，此時台灣政治已上軌道，軍隊已經國家化，沒有野心分子想覬覦大位。李登輝根據憲法規定繼任總統。當時的國民黨中央常務委員亦取得共識，由李登輝擔任代理黨主席，並擬於當月27日召開的中常會通過。

未料就有前一天，時任國民黨秘書長的李煥接到國民黨元老宋美齡一封信。宋美齡在信中指黨主席問題不宜倉促決定，應依黨章規定，於7月間召開之黨代表大會時決定。當時宋美齡具有國民黨中央評議委員會主席團主席的身份，她的意見當然受到重視。但是，當時所有的中央常務委員都不同意宋美齡的看法，反對原因有：一、當時蔣經國沒有培養接班人，中常委中無人自信有足夠威望擔此重任，也就是說無人想跟李登輝競爭；二、以大局為重，希望台灣權力轉移順利，政局穩定；三、即使國民黨內部、即使忠於國民黨的老臣，也醒悟到新的世代來臨了，蔣家該退出台灣政治舞台。

蔣經國提名李登輝為副總統，被視為確認「接班」。（網上圖片）

宋美齡在得知多數中常委不同意她的看法以後，就對外表示只是她個人的建議，一切遵照中常會的決議，並派蔣孝勇向李煥解釋。翌日，國民黨中常會，由中央常務委員俞國華提出推舉建議，獲大家一致通過，李登輝受薦為代理黨主席。

其後，李登輝由蔣緯國陪同到台北士林官邸拜謁宋美齡。同年7月8日，李登輝在國民黨十三大上當選國民黨主席後，宋美齡即由李登輝陪同到大會會場發表《老幹新枝》演講，並由李煥宣讀演講稿。

蔣經國病逝後，李登輝繼任成為總統。（網上圖片）

《老幹新枝》道出了宋美齡的憂慮。她在講稿中說：「總理創五族共和，志在團結；同為漢族，自無所謂獨立之理」、「各位同志身負重託，心繫安危，自當內和不同外納輿情，求新而非排舊，守紀而非乖張，法律必須嚴格遵守，暴亂亟應依法切實制止，庶幾可以推行民主鞏固經濟，在黨主席領導下群策群力繼續發揚本黨輝煌歷史」。宋美齡的警吿被人當成耳邊風，若干年後民進黨果然上台執政。