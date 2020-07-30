吉林官場上演「國王的新衣」：《平安經》和它的馬屁精

吉林省公安廳常務副廳長賀電著有《平安經》一書，近日於網絡流傳，全書以「XXX平安」造句，例如該書第十篇「人類眾生平安」之「眾生身心平安」章節裏的「身心平安」，內容為「眼平安，耳平安，鼻平安，舌平安，身平安，意平安」；又如《各年齡平安》一文，內容即為「1歲平安，2歲平安，3歲平安……」 此前吉林省官方機關曾推薦《平安經》，但在該書惹來網民嘲笑後，吉林省委立案調查並於7月29日公布結果，指賀電已深刻檢討，公安廳亦已深刻汲取教訓，認真反思問題，堅決杜絕發生類似問題。

有信仰特色的唸口簧口水經

嘗試同情地理解這部《平安經》，類似信仰儀式上的反覆誦唱，誦唱者期望通過誠心唸咒加持百遍千遍以至萬遍，以期所崇拜的對象可予以平安喜樂，又者是心想事成。

吉林省公安廳黨委副書記、常務副廳長賀電。（百度百科）

問題是賀電是中共幹部，不是高僧大德或牧師修士，理論上和黨紀上都應該是無神論者，無法訴諸於超越凡塵的永恆主宰，所謂《平安經》就淪為無根之木，無源之水，缺乏予以意義的信仰載體，結果就好像一個人在喃喃自語再喃喃自語，教人不知所云不知所措。

賀電坐在吉林省公安機關的第二把交椅，官做得不低，可不是甚麼邊陲小鎮的前線幹部，他還有博士和教授頭銜，居然也沒考慮到編出這樣一本《平安經》，流出街外會有甚麼樣的迴響，對自己的聲譽和仕途是好抑或是壞。剛好相反，他引以為榮，還獲得一眾官方機關推薦吹捧。

很難想像但的確發生，賀電的上司下屬同事都聽之任之或無從勸阻，任由公安部轄下的群眾出版社刊行6千多本《平安經》，將不是詩歌不是祈福小冊子更不是甚麼經書的「XX平安」公諸於眾，致使聞者批其不倫不類，幼稚荒誕，以副廳級幹部的身份推崇唸口簧口水經，連累所屬機關丟人現眼執手尾。

吉林公安廳常務副廳長賀電所著《平安經》摘圖：

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官場中人平行時空裏「認真做傻事」

最誇張的還是，坊間恥笑未鬧大之前，全省上下還要「認真做傻事」，省級官方帳號專文推薦《平安經》，激讚賀電編成「跨國傳世的經類大作力作」，「是歷代和當代僅見的首部平安經書」，甚至還在6月於省會長春舉辦過公益朗誦活動研討會，大家一起誦唱「眼平安，耳平安，鼻平安，舌平安」云云。

在這一場吉林版的「國王的新衣」，隨從和觀眾不單止默不作聲，任由國王裸體巡遊，兼且還要沿途歡呼叫好，仿佛真的在裸體上看得到無縫天衣，深受驚天地泣鬼神的傑作而震撼感動。正如沒有小孩當眾取笑國王的裸體，吉林官場也沒有人當眾指出《平安經》的本質：「就不是用複製和貼上功能就一天寫好嗎？」

如果說這齣鬧劇還有甚麼文化可言，一是賀電的上司們隻眼開隻眼閉的官僚主義文化，二是吹捧《平安經》的拍馬屁文化。賀電本人以及吉林官場都處於「平行時空」之中，講公務則貽笑大方，以至有假公濟私之嫌，講私利則不知分寸到匪夷所思的地步，完全不自覺會出醜出事。