【觀察】新冠疫苗全球競賽：誰才是真正的救世主

據美聯社7月28日報道，中國疾控中心主任高福日前在一場研討會上稱，自己已接種一實驗型新冠病毒疫苗，儘管他婉拒透露更多關於疫苗接種的時間、方式，以及品種等問題，但這一舉動已讓外界認為增加了對新冠疫苗這一新型疫苗的安全信任。

7月27日，由美國政府注資10億美元資金支持的美國生物技術企業莫德納公司（Moderna）開始新冠病毒（SARS-CoV-2）疫苗的三期臨床試驗，官方稱莫德納公司研發的新冠疫苗可能會在2020年年底準備就緒，以投市使用。同一天，菲律賓總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）在發表國情咨文時表示，他幾天前曾向中方提出請求，希望菲律賓能成為首批用上中國所研發的新冠疫苗的國家之一。隨後，中國外交部長王毅隔空回應（中國）疫苗面世後將優先考慮鄰國需求。

爆發於2019年底的新冠肺炎（COVID-19）至今已在環球200多個國家和地區報吿逾1,600萬名確診病例，60多萬人死亡，且每日都在以幾十萬的新增確診刷新疫情動態。新冠病毒的全球肆虐讓各國都倍加期待新冠疫苗能夠快速研發成功。

截至目前，全球已有200多種新冠疫苗正在研發之中，其中俄羅斯研製的新冠疫苗剛剛進入二期臨床試驗階段，中、英、美三國疫苗已進入三期臨床階段。通常，一款疫苗從研發到成功上市，期間歷經少則數年，多則十幾年，但世衛組織推測，針對新冠病毒的疫苗研發將在12個月至18個月。早前的7月21日《華爾街日報》報道中提到，三種全球領先的候選疫苗:牛津大學研究人員和阿斯利康（AstraZeneca PLC，AZN）合作研發的疫苗、輝瑞公司（Pfizer Inc.，PFE）及其德國合作伙伴BioNTech SE （BNTX）開發的疫苗以及中國的康希諾生物股份公司研發的疫苗均公布了積極的初步實驗數據，提升了最早在2020年成功開發出新冠疫苗的前景。

新冠疫苗研發的提速固然是當前嚴峻的疫情形勢所迫，其中國家間的競賽趕超思維也是顯而易見的。7月19日，英媒BBC報道稱，英國國家網絡安全中心預警有「幾乎可以肯定」來自俄羅斯方面的情報部門正以英國、美國和加拿大等國的新型冠狀病毒疫苗機構為目標進行情報工作。該指控遭到俄羅斯的否認，俄羅斯並宣稱首批俄製新冠疫苗最快可能於2020年秋季投產。7月17日，中國外交部新聞記者會上，中國遭遇類似指控的提問。更早一些時候的5月中，當時就有美國官員在一份報吿中指責與中國有關的黑客正將目標對準美國新冠病毒的研究機構。

圍繞新冠疫苗的擔憂正擴大到傳統盟友之間。據英國天空新聞18日報道，為防止美國特朗普（Donald Trump）政府 「優先保護美國」所採取的政治行動，負責研發新冠疫苗的英國科學家們主張避免選擇在美國生產疫苗，因為此前美國幾乎「買斷」生產治療新冠肺炎的藥物瑞德西韋未來3個月的產量，這引發歐洲各國不滿。

各國圍繞新冠疫苗的口水之爭反映了疫苗競速的緊張與焦慮，但其實這場競賽開始得遠比人們想象更早。在1月12日中國向世界衛生組織（WHO）提交了新冠病毒基因組序列信息並在全球範圍內共享後，中國、美國、德國、英國、法國、日本、以色列、新加坡、澳洲、印度等國都在緊鑼密鼓研發疫苗。由於中美在疫情以來的種種交惡，關係愈發緊張敵對，兩國間的疫苗研發進度更為外界關注，並被拿來比較。

根據公開可見的信息發現，1月20日新冠肺炎疫情在中國武漢境內爆發初期，中國國務院即成立了一個「國務院應對新型冠狀病毒肺炎疫情聯防聯控機制」，該工作機制下設多個工作組，其中由中國科技部牽頭，會同中國國家衛健委等12個部門組成的科研攻關組隨即組成工作專班，併成立以中國工程院院士鍾南山為組長的專家組，集中中國全國優勢科技力量展開攻關。1月22日，中國科技部「新型冠狀病毒感染的肺炎疫情科技應對」第一批應急攻關項目即啟動，而該項目的重要任務之一即是快速實現疫苗研發。據稱，中國20個省市設立了新冠肺炎科技應急專項。1月26日，中國人民解放軍抽調組成的軍事醫學專家前往武漢，其中中國工程院院士、軍事科學院軍事醫學研究院研究員陳薇便是其中之一。而上文提到的三中候選疫苗之一的康希諾生物股份有限公司的疫苗即是與陳薇共同研發。

中國軍事科學院軍事醫學研究院研究員陳薇及其團隊，日前在國際學術期刊《刺針》（The Lancet）雜誌發表論文，指團隊所研究的重組新冠疫苗（腺病毒載體），其二期臨床試驗結果顯示是安全，能夠誘導人體產生免疫應答。（資料圖片）

2月28日中國國務院總理李克強考察國家新冠肺炎藥品醫療器械應急平台，根據中國政府網的報道，當時一位負責疫苗研發的院士吿訴李克強，目前各個疫苗研發團隊都在夜以繼日爭分奪秒協同攻關。而李克強現場也稱對防疫和科研一線所需要急事急辦、特事特辦，並勉勵醫藥科研人員、醫務人員繼續與時間賽跑。為此，新冠滅活疫苗產品臨床試驗應急審批可在24小時內完成，而這一過程正常情況下可能需要60個工作日。3月2日，中共總書記習近平在北京考察新冠肺炎防控科研攻關工作。據中國官方通訊社新華社報道，習首先來到了軍事醫學研究院，聽取研究院關於新冠肺炎疫情防控科研攻關的總體情況匯報，其中包括了解疫苗和抗體研製等進展情況。

而關於美國開始疫苗研發的時間點，其實，美國總統特朗普5月15日在白宮玫瑰園記者會上表示，美國在1月11日就已啟動疫苗研發工作，希望年底面世。特朗普的這一言論引發巨大爭議，因為中國在1月21日方才第一時間將新冠病毒的基因測序通知世衛組織且分享給全球，有聲音認為，特朗普是為掩蓋其抗疫不力受到的指責在說大話。

無論如何，可以看到，特朗普政府的確是在十分努力地挽救其在新冠疫情上所遭受地名聲指責。特朗普政府5月啟動了「曲速行動」，這是美國衛生部和國防部的一個聯合項目，通過結合醫藥公司、政府部門和軍隊的三方力量來將疫苗研發製造的時間縮短至八個月。政府官員說，這一努力使在2020年年底前研製出疫苗的「可能性最大化」。

美政府此前宣布已投入超過20億美元支持三種研發中的疫苗，其中一種由阿斯利康以及牛津大學試驗研發，一種由莫德納公司提供，還有一種由強生公司研發。政府還分別向默克公司和賽諾菲公司分別提供了超過3,000萬美元的資金，用於其各自開展疫苗工作。

兇猛的衛生危機面前，擁有一支安全有效抵抗新冠病毒（SARS-CoV-2）的疫苗將掌控全球數十億人口命運，當然，這支疫苗的握有者無疑將在這場疫情影響下的新一輪國際局勢變動中被賦予光環。隨着全球幾支具有代表性地新冠疫苗頻頻傳來捷報，這個領域的競爭也進入快車道。而中、英、美三國在這個賽道的同時出現令這場競爭有了更多的政治可能性。這將是一場攸關人的生命的競爭，也是一場國家未來領導力和話語權的競爭。誰掌握了疫苗誰就擁有了掌握未來的優勢。