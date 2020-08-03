涉鉅額受賄私自留存涉密材料　國家信息中心原副主任馬忠玉被雙開

據中央紀委國家監委網站8月3日消息，國家信息中心原黨委副書記、副主任馬忠玉涉嫌嚴重違紀違法被「雙開」。馬忠玉於去年11月7日落馬，中紀委國家監委對其展開紀律審查和監察調查。

據中央紀委國家監委駐國家發展改革委紀檢監察組、北京市紀委監委調查，馬忠玉違反中央八項規定精神，違規收受禮金、消費卡，接受可能影響公正執行公務的宴請，借出差、公務出國之機公款旅遊，公款報銷個人探親費用；違反組織紀律，不如實報吿個人有關事項，不按要求報吿個人去向；違反廉潔紀律，借用管理和服務對象鉅額錢款，違規持有非上市公司股份並獲利。

馬忠玉曾前往英國留學，返國後被破格提拔為副研究員。（微博@馬躍成）

令人關注的是，馬忠玉還私自留存涉密材料，並利用職務便利為有關企業謀取利益並收受鉅額財物，涉嫌受賄犯罪。

最終，國家發展改革委黨組以及中央紀委國家監委駐國家發展改革委紀檢監察組決定，給予馬忠玉開除黨籍、公職處分；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物隨案移送。

國家信息中心是國家發展和改革委員會直屬事業單位。其主要職能是面向政府和社會，提供決策支持服務、信息技術服務和信息內容服務。

馬忠玉還是亞洲開發銀行、世界銀行等國際機構項目的諮詢專家。（網上圖片）

資料顯示，馬忠玉，回族，1963年5月出生，寧夏自治區同心縣人。其在90年代便前往英國愛丁堡大學，以博士後身份從事研究工作，返回後進入中國農業科學院工作，被破格提拔為副研究員。2001年，他轉赴中國人民大學環境學院，成為教授、博導。

在38歲的年紀便成為教授、博導，與旁人相比，馬忠玉的學術成就不可謂不耀眼。但是，馬忠玉卻並未將教授、博導視作其職業生涯的終點，而是選擇「跨界」出仕，以公選幹部的身份成了一名官員。

2004年5月，任寧夏自治區發改委黨組成員、副主任。2012年3月任寧夏自治區政府副秘書長、自治區政府政策研究室（發展研究中心）黨組書記、主任。

2014年8月，任中國國家信息中心副主任（正司級），2017年4月任中國國家信息中心黨委副書記、副主任。

2019年11月7日馬忠玉落馬。落馬前，馬忠玉在國家信息中心負責宏觀經濟分析、信息與網絡安全工作；協助中心主任負責黨建和反腐倡廉工作；分管經濟預測部、信息與網絡安全部。

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