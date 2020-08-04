政務App「打卡」日用4小時　科技應用淪為形式主義「自助餐」

據官媒新華社旗下媒體《半月談》7月30日報道，一對社區工作者最近接獲全新考核標準：App黨員登錄率及得分。如是者，他們需要苦尋中共黨員登記，繼而負責60個帳號「簽到」和「刷分」，有時上廁所開會都不忘「刷分」；報道更指他們每日用上約4小時處理政務App打卡事宜，而基層工作者擁有3到5部手機已是新常態。 報道又援引專家解畫，指形式主義分兩類，一種可稱為「主動形式主義」，好大喜功，爭功邀寵，一心擺架子；另一種則是「被動形式主義」，不想幹實事，只為不出事，故而留痕報表比解決問題重要，核對帳目比民眾考評穩妥。

政務事項屬標準化抑或語境化？

科技是死的，人是生的，一項技術是造福社會，抑或淪為弄巧反拙的笑柄，有時候不關乎技術本身，而是在於使用者如何操作。單講官方機關運作，一般而言，如果政務事項繁複得來又標準化，使用相應技術以簡化程序，所得效益通常十分顯著，例如微信的繳付帳單功能。

疫情期間，社區工作者的每日工作安排很滿。圖為2020年6月20日，北京新街口街道西里二社區的社工來到一住宅小區，核實居民信息。（人民視覺）

相對而言，假如該政務事項需要「語境化」，簡單如內部假期編排，也不可能單憑一份電子報表或電子小測來衡量成果，因為實際解難能力難以被分解為點列選項，考試與實務之間有相當距離：

編排者需要熟悉運作流程，盡可能按大原則公平分配，同時考量同事們的個別背景，例如有人需照顧小孩或長者，另外當遇上突發情況，即需與同事們協商調配。實則編排者要記住對方額外做過的事，又或接受過的人情通融，務求勞逸均等下每個人都安心工作，甚至忘記了日程編排是要花功夫做的事，仿似已自動生成。

喝一杯水都要先關注、下載和掃碼

至於《半月談》所提及的形式主義問題，基本上已不限於機械式盲目套用科技，而是等而下之地利用科技低成本「創造政績」，主動或被動的形式主義都是同一套路，差別只在於折騰程度高低。

一開始可能是將原有任務輸入為電子紀錄，做成一項剔選一項，一來一往打個卡，後來發現統計紀錄便於上呈和宣傳，網上跟進又便於催谷下屬，於是乎製造出愈來愈多的應用程序，擺出「自助餐」般任君選用，反正砌得成數字增長的功勞在上司，疲於奔命應接不暇就只是倒霉的手下。

新冠疫情期間，安徽合肥市社區的工作人員兼職當起小區代購員，為社區居家隔離人員購買生活必需品。（新華社）

這種科技形式主義為人垢病多年，甚至延伸到公共服務的細微末節處，綽頭很響但實際上卻多此一舉平白擾民。

據內地《華商報》2018年5月報道，陝西西安未央區政務服務中心設有三台「掃碼支付」智能飲水機。市民如需使用這部飲水機，要關注公眾號和下載應用程式，再以App掃描機上QR Code，等到燈亮了開門才能選取溫水或熱水，可見喝一杯水都要登記要驗證，難怪有人批評：「放個這麼繁瑣的飲水機，便民服務從何說起呢？」

究竟是科技改變了繁冗官僚程序呢？還是官僚程序消化了科技成果呢？這個問題沒有簡單的答案，而最清楚明白的是，技術應用迄今仍只是工具，而要如何運用這個工具，可套用中共經常講的話作參考：「關鍵在人」。