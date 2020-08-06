觀察│北戴河會議前新一輪省部級調整　履新高官緣何集體選擇朝聖

官媒近期已經連續多日未有中共高層的活動報道，外界預料中共北戴河會議目前正在召開，在7月30日的中央政治局會議後，中國官場迎來新一輪省部級大員調整。這些剛剛上任的地方大員，連日來接連公開亮相，赴革命聖地「朝聖」和拜會「老領導」，成為他們自然而然地選擇。而這是中國官場慣例延續和新常態的折射。

據陝西官方電視台報道，8月4日，陝西省委書記劉國中、代省長趙一德到延安調研。赴革命聖地「朝聖」，是中共新上任高官的「保留節目」。這一動作一般出現在擁有「革命聖地」的省份，陝西恰恰就是這樣的省份。

在剛剛進行的省部級大員調整中，劉國中剛剛「更上一層樓」，由陝西省長升任陝西省委書記；趙一德則由河北省委副書記跨省調任陝西，接替劉國中出任省委副書記、代省長。

劉國中生於1962年7月，曾任黑龍江省委常委、副省長，中華全國總工會副主席、書記處書記、黨組副書記，四川省委副書記，吉林省省長等職，2018年任陝西省省長。趙一德生於1965年2月，曾任浙江省委常委、秘書長、杭州市委書記等職，2018年任河北省委副書記。

延安——這座西北黃土高原上的歷史名城，是載入中國革命史冊的「紅色聖地」。劉國中、趙一德先後走訪了寶塔山、楊家嶺革命舊址、棗園革命舊址、梁家河村、二八甲村等地。

其中，寶塔山是延安市的標誌性建築，是革命聖地的象徵；楊家嶺革命舊址、棗園革命舊址是中共革命時期的「革命舊址」，毛澤東思想寫入中共黨章的七大在楊家嶺召開，毛澤東曾在棗園革命舊址發表《為人民服務》講話；梁家河村，是中共總書記習近平作為知識青年下鄉插隊的地方，習近平曾稱「這是有大學問的地方」，近年來已成為中國炙手可熱的紅色朝聖地和旅遊景點。

在上任之初赴延安「朝聖」，成為劉國中和趙一德自然和必然的選擇。在考察中，劉國中、趙一德強調堅持用延安精神「滋養初心、淬鍊靈魂，從中汲取信仰的力量、查找黨性的差距、校準前進的方向」（習近平語），「譜寫陝西新時代追趕超越新篇章」。2020年4月，習近平在延安考察時曾作如上表述。

8月4日，陝西省委書記劉國中（中）、代省長趙一德（右）到延安調研。圖為在楊家嶺革命舊址。

除「紅色朝聖」外，拜會「老領導」是新任地方大員的另一「保留節目」，特別是紅色資源比較匱乏的省份。在此輪人事調整中，8月1日，被任命為青海省代省長的信長星，履新次日便去「看望了老同志」，青海當地媒體披露了現場畫面。信長星生於1963年12月，曾任人社部副部長、國家公務員局局長等職，2016年調任安徽省委副書記，直至此次履新。

據《青海新聞聯播》披露，信長星看望的「老同志」是桑結加和白瑪。公開資料顯示，桑結加曾任青海省委宣傳部副部長兼青海人民出版社社長、青海省委副書記、青海省政協主席等；白瑪曾任青海省副省長，青海省委副書記、省紀委書記，青海省政協主席。

青海省代省長的信長星履新次日便去「看望了老同志」。（截圖）

無獨有偶，信長星的前任，7月份剛剛調任遼寧擔任代省長的劉寧，也於近日看望慰問了多位遼寧省的「正省級老同志」，「認真徵求對省政府工作和遼寧振興發展的意見建議」。

無論是革命聖地「朝聖」，還是拜會「老領導」，一直以來都是眾多新任省委書記、省長上任之初的必然選擇，近年來尤為凸顯。

從河北的西柏坡，到陝西的延安、江西的井岡山、貴州的遵義，福建的古田、浙江的嘉興，上海中共一大會址，以及改革開放聖地深圳等等，這些地方都記錄了1949年中華人民共和國成立前，中共取得政權，以及改革開放過程中的關鍵時刻。

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中國的革命聖地散落各個省份，考察革命聖地也是中共領導人地方考察的慣例。2002年12月6日中共前總書記胡錦濤上任後首站前往西柏坡朝聖，提出「權為民所用，情為民所繫，利為民所謀」的主張；2012年12月8日，剛剛就任中共總書記的習近平，在深圳拜謁鄧小平，開啟了他履新後的第一次國內調研。

2012年底習近平成為中國最高領導人之前以及之後，強調「不忘初心」的他曾到中國31個省、市、自治區考察，一路上駐足各種革命聖地，「紅色足迹」遍布全國。這些地點自然而然變成了地方領導人的必去之處，也成為中共獲得提拔高級別官員的上任之初的首選「朝聖地」。

2012年12月，習近平在深圳蓮花山公園向鄧小平銅像敬獻花籃。 （新華社）

中共十九大前，還曾掀起「高官齊訪紅色聖地」熱潮。當時，履新江蘇省委書記一月有餘的李強（現已調任上海市委書記，進入政治局），前往江蘇淮安周恩來紀念館；時任江西省長劉奇（現任江西省委書記）選擇前往井岡山吉安；車俊（現任浙江省委書記）在任職浙江代理省長不足一月後，就專程去往嘉興南湖革命紀念館。

井岡山被稱為中國革命的搖籃，嘉興被視為中國共產黨的誕生地之一。習近平2019年中共十九大連任最高領導人後，曾帶領中共政治局常委赴浙江嘉興瞻仰南湖紅船，習近平在講話中把南湖稱為「中國共產黨夢想起航」的地方。

此外，習近平2019年9月12日到北京的香山革命紀念地，以及新建的香山革命紀念館視察後，帶動了當地的參觀熱度，大批中共黨員紛紛至此打卡。北京市委書記蔡奇還曾率4套班子——北京市委、市政府、人大、政協，集體到香山革命紀念地瞻仰學習，並開會傳達習近平視察香山革命紀念地時的講話。

而這對於缺乏紅色資源省份的高官來說，就是一大考驗，中共十九大召開後的2017年11月5日，時任河南省委書記的謝伏瞻（現任中國社會科學院院長）曾率領河南官員，一起去瞻仰「焦桐」，參觀「習桐」，引發爭議。「焦桐」是中共模範人物焦裕祿所種的泡桐樹，「習桐」則是習近平於2009年所種的泡桐樹。

相較而言，拜會「老領導」則是不具爭議的「安全選擇」。「尊老」一直是中共的政治傳統，探望離退休的「老幹部、老專家、老同志」是很多新任高官的共同選擇。新任官員看望「老同志」，除了表達慰問之意，更重要的是彰顯傳承，所謂「討經驗、聽意見、盼支持」。

比如，2019年10月25日，石泰峰從寧夏到了內蒙古，履新內蒙古自治區黨委書記。履新次日，石泰峰就去看望了郝秀山、何耀、雲照光、雲曙碧、王佔等省部級離退休「老同志」。「您是革命前輩，今天來看望您，向您報個到，向您學習請教，希望您多指點。」在郝秀山家中，石泰峰這樣說。

今年5月2日，在湖北省新冠肺炎（COVID-19）疫情得到控制，湖北新任省委書記應勇「專程看望了部分老同志」。據《湖北日報》報道，當時，應勇介紹了湖北省疫情防控情況和下一步工作設想，認真聽取老同志對省委工作的意見建議，與大家探討湖北「十四五」高質量發展的路徑。應勇是今年2月湖北的疫情嚴重時，從上海跨省到湖北「救火」的高官。

觀察家指出，拜會「老領導」某種意義上是另一種「朝聖」，如果條件允許，通常還與革命聖地「朝聖」一併為新上位的高官採用，並行不悖。二者皆是中共官員們凸顯政治傳承，為自己執政背書的政治動作，是政治符號學的現實運用。相信，未來特別是即將到來的中共二十大前後，這樣的「保留節目」仍會持續出現。