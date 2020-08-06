【觀察】全面開放境外生返台唯禁陸生　是誰在阻礙兩岸交流

8月5日，台灣教育部發函給台灣各大專院校，宣布對境外生全面解禁，幷包含了非應屆的5,000餘名陸籍學生。但是，公文才剛發出，教育部旋即改口稱，因「兩岸事務主管機關」對此有不同意見，因此決定暫緩陸生赴台就學一事。原本看似一樁遲來美事即將實現，卻又因政治考慮從中作梗，橫生枝節。

台教育部原本已宣布將開放「境外在學學位生」返台就學，但本應在列的陸籍學生隨後遭拒絕放在此次的開放名單中。（Facebook@境外生權益小組）

據了解，教育部原本已確認對所有外籍生開放，除應屆畢業生外，舊生也都納入其中，公文亦已轉發給各大專院校。沒想到，就在教育部政務次長劉孟奇接受記者採訪的當下，卻被幕僚臨時通知離開三分鐘，回來後劉孟奇就改口稱「因兩岸相關的一些考慮」，陸生當中的舊生仍不在解禁名單。

究竟，什麼是教育部口中「兩岸相關的一些考慮」？從劉孟奇表示是因為台灣的兩岸事務主管機關對該政策有質疑，從中可知是陸委會介入，但兩岸事務在台灣政壇的慣例屬「總統職權」，因此，蔡英文的國安團隊、甚至蔡英文本人對此事的態度，也讓陸委會有guts（勇氣）中止已發出的決定。

在陸委會稍晚發佈的新聞稿中表示，近期在大陸發生多起陸方阻撓陸生返台就學的個案，包括陸生申請赴台證件「大通證」簽註遭受刁難，或要求陸生提出台灣學校證件時不得出現「國立」二字。陸委會因此認為，陸方才是阻礙兩岸交流的始作俑者。

陸委會更說，「在陸方對陸生返台仍設置政治障礙的情況下，政府仍將持續觀察陸方反應，在雙方善意互動的前提下，視疫情發展，秉持循序漸進、井然有序原則，審慎研議開放時機」，此話明顯是欲將鍋甩給大陸，認為一切都是「阿共仔的陰謀」（閩南話，中共的陰謀）所造成，陸方的政治考慮讓台灣也不得不給予「同等待遇」。

台灣早前開放所有應屆畢業的境外生返台。（資料圖片）

然而，有趣的是，既然台灣社會一向標榜並自詡為充滿民主與言論自由的寶島，又為什麼要拿手無寸鐵、只想好好唸書拿學位的學生開刀？是因為學生好欺負？其實，陸委會稱因大陸刁難陸生赴台所以台灣也要繼續禁止陸生赴台，這完全無法證明台灣比大陸文明開放，陸委會更應該做的，反而是同意教育部原本的計劃，讓這些陸生回台就讀。

假如陸委會這樣做，一來，若事情順利，陸生能夠赴台繼續學業，兩岸民間維持一定程度的交流，在官方關閉互動的情況下對兩岸關係仍能發揮或多或少的穩定效果；二來，假如真的發生了大陸學生申請證件困難等情事，也不就印證了陸委會的說詞有其合理性，這時候再來批判中國大陸，底氣不就更為充足？

也因此，臉書（facebook）社團「陸生返台推動組」中就有學生提到，在北京的確遭遇到辦理大通證的時間比過往長的案例，但在絕大多數地區都未被刁難；此外，該社團稱台灣教育部基本上都尚未通過各校關於陸生返台就讀的申請，又何來陸方阻礙之說？這些參與其中的相關學生與人士，對民進黨政府的做法既質疑又反對。

陸委會與民進黨政府現在的兩岸政策，簡單說來就是「逢中必反」，任何與「中」字沾得上邊的都得先打個問號再說。然而，這種做法不但無法幫助兩岸走出困境，反而更將自己往牆角推。民進黨政府不斷指責大陸只會講政治，但說到講政治，民進黨更應自豪自己是個中翹楚，否則怎會有2019年看似毫無勝算的蔡英文、2020年卻只憑「抗中」就大獲全勝連任成功的結果？

蔡英文2019年在民進黨黨內初選時遭遇賴清德的挑戰，卻因擅打抗中牌扭轉氣勢，並進而連任成功。（中央社）

如今，台灣持續對陸生發出禁令，就是「政治化」與「意識形態化」的表現，過去民進黨政府對開放陸生與否總推到疫情考量，如今看來，只不過坐實了外界對其政治掛帥的評語。如此，民眾也就不必去奢望兩岸短期內會融冰，反而更應實際地去謹慎應對隨之而來的可能變局。