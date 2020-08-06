【封殺TikTok】美國對中資企業頻繁出手　中國為何不反制

中國短視頻平台抖音的海外版TikTok，近期正遭受特朗普(Donald Trump)政府和其政客的猛烈攻擊，TikTok被指構成美國國家安全風險，特朗普限定TikTok在9月15日以前出售其美國部門並提出「抽成」要求，否則將封禁TikTok手機程序。

與特朗普政府的咄咄逼人不同，從中美貿易戰開始至今，雖然從中興到華為再到抖音，中資企業頻繁遭遇美國政府各種理由的制裁，但是中國官員對美資企業的歡迎姿態一直未變。北京市市委書記蔡奇在8月1日檢查北京一個在建項目——環球影城的過程中，就對項目美方負責人疫情期間堅守施工現場表示感謝。環球影城是北京市服務業最大的外資項目，蔡奇呼籲參與建設的中美雙方「共同努力，建成中美合作、互利共贏的高品質項目。」

不僅是蔡奇，中國對美交往部門的關鍵官員們對於美國企業也一直展現出足夠的開放姿態。2019年8月26日，一直兼任中美全面經濟對話中方牽頭人的中國國務院副總理劉鶴，在重慶出席第二屆中國國際智能產業博覽會時表示，中國歡迎世界各國包括美國在內的企業在華投資和經營，將繼續創造良好的投資環境，保護產權，堅持在開放條件下推動智能產業發展。

中國國務委員兼外長王毅2020年8月5日接受新華社採訪時稱，「中國將繼續堅定不移地走和平發展道路，堅定不移地奉行互利共贏的開放戰略。」王毅也曾在2020年2月14日對路透社表示，「中國從來沒有制裁過任何一家美國企業，總是歡迎美國企業赴華投資興業，併為他們提供良好營商環境。」

公開資料顯示，除了2020年7月9日美國國務院批准了6.2億美元的對台軍售愛國者3型（PAC-3）導彈延壽案後，中國外交部宣布對售台武器的主要承包商洛歇馬丁公司（Lockheed Martin）實施制裁外，中國政府並未在中美貿易戰爆發後，制裁過美國企業，與此同時，中國也一直宣稱自己的國家將繼續開放，歡迎境外資金去中國投資。

早在2018年年底就有未經官方證實的消息稱，北京內部已經定出針對華盛頓的「21字方針」——不對抗、不打冷戰、按步伐開放、國家核心利益不退讓。被稱為中國外交鐵娘子的傅瑩在2020年6月份一篇評價中美關係的文章中稱，在中美關係螺旋下降的循環中，美國對華政策的調整其實在2018年底就差不多完成了180度的轉彎。傅瑩的這一表述讓人聯想到此前傳聞的「21字方針」。近兩年中國的對美策略，也從側面印證了這種傳聞。

因為對於中國官方來說，企業，無論是什麼性質的企業，外資也好民營也罷，都是激發中國市場活力的「主體」之一。中共領導人很明白這個道理，所以近幾年來，中南海高層不斷釋放鼓勵民營企業發展的信號，並對外資展示（中國市場）越來越開放的姿態。比如中共中央政治局會議於2020年7月30日召開的專門分析研究當前經濟形勢的會議上，就宣稱「繼續擴大開放，是加快（中國）形成新發展格局的應有之義。」這也是中國政府推進經濟進入下一個階段很重要的過程。所以，中國不會因為華為，中興以及字節跳動等企業遭遇美國政府制裁而去對等報復美國企業。

中國不會因為華為，中興以及字節跳動等企業遭遇美國政府制裁而去對等報復美國企業。（資料圖片）

中國政府的這種立場，給中國市場帶來重大利好。今年8月4日，中國歐盟商會主席伍德克（Jörg Wuttke）在新聞發佈會上表示，雖然疫情的暴發對在華歐盟企業造成了影響，但中國及時採取的各項應對措施十分有效，歐盟企業仍對在華發展充滿信心，希望成為中國發展故事的一部分。中國歐盟商會2020年6月發佈的調查報吿顯示，超過六成受訪者表示中國仍然是其前三大投資目的地之一。

2020年8月4日，中國外交部發言人汪文斌在例行記者會上透露，中國商務部近期一項問卷調查顯示，99. 1%的外資企業表示將繼續在華投資經營。美中貿委會最近對150餘家企業的調查結果也顯示，中國近年來進一步擴大開放、優化營商環境的舉措為外企在華生產經營創造了便利，美國企業依然看好中國市場。

正在籌備的第三屆中國國際進口博覽會同往年相比，有更多知名企業報名參展，世界500強和行業龍頭企業的平均展覽面積將比第二屆增加14%。

這些就是中國政府不反制給自己帶來的收穫。