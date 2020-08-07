【觀察】華為「天才少年」和女博士　對兩岸人才爭奪有何啟示

人才無疑是構成企業具有高度競爭力的重要環節，而近期中國科技巨頭華為的「天才少年」項目發爆兩岸人才爭奪的話題。 根據大陸傳媒報道，該項目是由華為總裁任正非在2019年6月份發起的人才戰略，預計從全球各地招募20到30名「天才少年」，而華為以頂級挑戰和頂級薪酬吸引頂尖人才，最高年薪達201萬元（人民幣．下同），因此引發兩岸熱議。

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該人才項目開展以來，目前僅有4人拿到「天才少年」最高檔年薪，分別是鍾釗（本科畢業於華中科技大學軟件工程專業，博士畢業於中國科學院大學模式識別與智能系統）、秦通（本科畢業於浙江大學控制科學與工程，博士畢業於香港科技大學機器人方向）、左鵬飛（本科和博士畢業於華中科技大學計算機專業）、張霽（博士畢業於華中科技大學計算機專業）。

據武漢華中科技大學透露，該校今年電腦專業畢業的博士生張霽和姚婷，入選華為「天才少年」，而去年該校也有一名博士生左鵬飛進入「天才少年」。此外，女博士姚婷由於「美貌與智慧」兼備，一度成為大陸媒體的主要關注焦點，尤其大陸社會普遍對於「女博士」有刻板印象，而進入「天才少年」的姚婷可謂打破這個既定框架。

雖然華為出重金招聘，而入選者也獲得「天才」的光環，但根據傳媒透露，華為「天才少年」的招聘標準非常嚴格，一般需要經歷七輪左右的面試流程，包括履歷篩選、筆試、初次面試、首長面試、若干部長面試、總裁面試、HR面試。在每一環節中，都會經過嚴格的考核和篩選，因此難度非常大。

華為向來捨得在人才研發上投資，目前華為共有700多名數學家，800多名物理學家，120多名化學家，還有6,000多名專注基礎研究的專家，6萬多名各領域的工程師，年投入研發資金超過1,000億元。

博士畢業於華中科技大學計算機專業的張霽拿到了華為「天才少年」最高一檔年薪201萬元，他興趣愛好頗為廣泛，曾在本科期間參與唱歌和攝影比賽。（長江日報）

外界認為，「天才少年」的項目可謂華為突破美國封殺的一項秘密武器，背後突顯的是華為對人才的渴求，所謂「重金之下必有勇夫」，也讓外界一窺「天才」的成長歷程。

不過也有人認為「天才少年」只是華為的一種宣傳手法，實際對於科研的成果來說，效果其實非常有限。此外，雖然華為的待遇高，但令外界詬病的其中一個問題仍然是「996」（每日早上9點上班，晚上9點下班，一周工作6天）的企業文化。

根據《界面新聞》於8月4日報道，一群從華為和阿里巴巴跳槽到微軟的員工，近日遭到微軟中國的內部員工抵制，原因是從華為和阿里過來的員工時常「比賽加班」，甚至「半夜在工作群互發消息」，帶給微軟互聯網企業的惡性加班文化、破壞規則並導致惡性競爭。其中原因在於華為和阿里的員工已經習慣原先的「996」加班文化，但外企則希望培養「工作與生活平衡」的企業文化。

該事件再次將華為的「狼性文化」提出來受檢視。華為的「996」風氣持續已久，這在華為心聲社區，還有知乎、脈脈等程序員較多的網路社區早已不是秘密，而華為員工抱怨公司加班變成形式主義，或者因為加班嚴重選擇離職的案例比比皆是。

不過，華為「天才少年」除了用重金招聘之外，同時賦予就職者使命感。此外，在華為成為美國政府的打壓對象，也使得華為成為另類的「中國之光」，因此在華為工作變相是為中華民族的偉大復興添磚加瓦，而這都是運用社群和認同的力量，企圖留住優秀人才。

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而在台灣，「996」的情況其實並不陌生，許多科技大廠都有工程師「賣肝」的情況，包括台積電也有這種現象。因此對社會新鮮人來說，倘若想要加入高科技產業，除了生涯規劃的考慮之外，也要有「新鮮的肝」能夠撐多久的健康問題要面對。

另一方面，台灣產業升級的困境便是「五缺」（缺水、缺電、缺工、缺地、缺人才），其中包括人才的缺乏，因此政府持續試圖解決這個問題。台灣國發會主委龔明鑫8月5日表示，為強化半導體競爭力，國發會將提出半導體人才培育計劃。他指出台灣半導體產業具有優勢，加上人工智慧（AI）發展，很多外商來台設立研發中心，大量搶研發人才，因外商薪資條件佳，吸走不少人才，形成外商、本土廠商搶才大戰。例如過去台積電在搶人才沒有什麼問題，現在連台積電都抱怨人才不夠。

以兩岸人才爭奪的優劣進行初步比較。相較之下，大陸的產業生態鏈較為完整，連帶薪資待遇普遍較高但工作壓力大、工時長，不過未來的發展性較為寬廣，同時搭配地方政府的政策支持（包括落戶、住房補貼等等），因此形成一套具有對全球優秀人才具有競爭性的招聘系統。

反之，台灣的優秀人才容易因為台灣的整體就業環境不佳，以及薪資報酬不盡理想，而出走到歐美先進國家、東南亞國家或中國大陸尋求發展。此外，台灣政府對於留住優秀人才似乎一直沒有好的辦法，因此如何尋求改革也是重要課題。

而在中美博奕的全球局勢下，高科技的商業競爭必然越演越烈，而其中包括人才爭奪戰。對兩岸企業來說，如何招聘理想人才、保養人才、避免過度消耗、維持人才價值必然是未來企業都要面對的共同課題。