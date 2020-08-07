【觀察】台灣的入境標準是「親美抗中」嗎？

施政「雙重標準」，一直是蔡英文政府執政經常受到外界質疑和批評的問題，此施政原則在防疫方面也不例外。自新冠肺炎在全球大流行後，台灣在入境管制和防疫策略上，就相當強調「檢驗不能取代隔離」，因此自3月19日起，原則上任何允許入境台灣者都要居家檢疫14天，而近來在鬆綁管制後，也只有自中低風險國家/地區赴台的短期商務人士，在五天或七天後可自費採檢，縮短隔離時間。

不過，在美國衛生部長阿扎爾（Alex Azar）等美國官員要訪台會見蔡英文的消息宣布後，台灣當局隨即吹出顆「外交泡泡」，給出入境免隔離，只需配合機場採檢的「外交豁免權」。

美國衛生部長阿札爾（右二）即將於8月9日赴台訪問，代表美國總統特朗普會見蔡英文。（AP）

為何打破慣例？台灣當局的答覆，明白易懂，誰叫「阿扎爾是重要的人物」，象徵美台關係的重大里程碑。美國在台協會（AIT）也吿訴台灣說，此次訪台的美國官員為「1979年台美斷交以來訪台層級最高的美國內閣官員」。

面對美國官員的到訪，在政治、經濟上長期缺乏主體性的台灣，會特別禮遇「老大哥」，實話說，一點也不叫人意外，只是反映台灣高度親近與信賴美國的個性。

儘管美國官員是乘包機赴台，且赴台前要附上核酸檢驗陰性證明，赴台後在機場也要再一次接受核酸檢驗的確認，這樣的雙重採檢，不能說沒有注重防疫。不過回顧搭乘第二批包機返台的滯留武漢台商，他們其實也曾採取相似，甚至可謂更嚴謹的防疫措施，但他們在歷經雙重採檢陰性後，在台灣當局的「防疫考量」下，還是需集中檢疫14天才可回家。

就在台灣當局在考量美台關係，為阿扎爾開闢出一條方便赴台訪問的路時，對照大多數仍因「防疫」禁令而滯陸，遲遲無法與台灣家人團聚的兩歲以上「小明」（陸配子女），不免讓人有心酸與不平之感。根據台灣陸委會的估計，這樣骨肉分離的家庭，約有1,000個至2,000個。

從台灣當局判定「誰是重要的人」來看，這些「台灣之子」或「準台灣人」的小明，因為現在的身份是陸籍，且還身處「曹營」，因此顯然是相當「不重要」的入境開放對象。否則，他們不會成為有台灣居留權身份，但迄今卻是唯一被排除於台灣入境許可名單之外的「孤兒」。

被以「小明」代稱的「陸配子女」，他們主要是在台灣有居留權的陸配前婚生子女，或台灣人在大陸所生之子女，多在台就學、生活多年，只是尚未取得台灣戶籍。圖為與滯陸的姐姐分隔兩地逾半年的女童在陳情時忍不住哭訴：「我想要姐姐可以回來」。（中央社）

然而，當沒有居留證的外籍人士其配偶和未成年子女，早就可基於人道考量，申請特別入境許可赴台，而在台灣內部疫情趨緩下，包括外籍短期商務人士，甚至有國際醫療需求者，都可赴台時，這些兩歲以上陸配子女「小明」想回家，卻還是「連門都沒有」。由此也反映了在價值取向上，台灣當局是把這些滯陸小明排除在最基本的人道與人權適用範圍外，而在開放入境的優先次序上，更遠次於「商務考量」和「外交考量」。

不管小明在台灣的父母與家人是如何至官署陳情，並下跪苦苦哀求「高抬貴手」，但台灣當局在折騰近半年後，才於7月15日為滯陸小明們，開了個小門縫，放寬兩歲以下的「小小明」返台。而台灣當局雖然曾表態會「逐步」、「分批」開放兩歲以上的滯陸小明返台，卻一直「沒有具體時間表」。

在台灣當局首創先例，為美國官員鋪好赴台之路時，滯陸「小明」們的返台時間仍遙遙無期，難道台灣當局是要吿訴人們說，台灣的入境標準不但有「貴賤之分」，防疫的原則更是，不論如何都要堅守「排陸」防線，為「親美抗中」的意識形態所服務？