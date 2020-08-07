民進黨上演「動物農莊」？非虛構的諷刺劇

眾所皆知，英國小說家喬治．奧威爾（George Orwell）的《動物農莊》（Animal Farm-A Fairy Story，也譯作《動物莊園》）是批判威權政府的傳世名著，也是警世寓言。沒想到，這個「寓言」，正在當下民進黨主政的台灣真實上演。

喬治．奧威爾（George Orwell）的名作《動物農莊》（Animal Farm-A Fairy Story，也譯作《動物莊園》）。

《動物農莊》中，有一頭叫「拿破崙」的豬，以「改革」、「讓生活更美好」的願景，透過煽動者的宣傳讓農莊內的動物們深信「自己已是農莊主人」而願意無止盡付出勞力；另一方面，則透過暗地裏栽培長大的「狗軍隊」，壓制、打擊異議者的聲音及省思，讓大多數整天窮忙而拙於思考的農莊動物，不自知自己被「拿破崙」為首的那一群「豬朋狗友」奴役的「現狀」得以維持。

平心而論，那頭叫「拿破崙」的豬，一開始除了是革命家，也是充滿理想性的改革者，牠之所以變身為「野心家」，是在推翻農場主人、成為領導班子成員之後逐漸變成的，具體展現在幾句口號變化上。

例如，為了凝聚動物們的意志、團結力量，訂出「四足善、兩足惡」（但有翅膀者為親友）、「所有動物都是平等的」等「七誡」，藉此區分敵我、宣示勝利果實由動物共享，揭櫫未來發展願景；不過，在「拿破崙」學會「人模人樣」以兩足站立後，將之變成「四足善，兩足更善」、「所有動物都是平等的，但有些動物比其他動物更平等」後，雖然「七誡」仍在，卻早已失去原先的理想性，動物們雖然隱約感到不一樣，卻因為異議者已被驅逐或選擇噤聲而「不知所以然」，多數仍認為自己是農場的主人，努力是為了實現更好的生活。

喬治．奧威爾（George Orwell）的《動物農莊》中，最聰明的豬扮演改革者及領導人角色，最終卻變成以兩足站立，豬、人難辨的獨裁者。（李理/視覺中國）

如有雷同 絕非虛構

剖析《動物農莊》中拿破崙從「改革者」、「革命家」變身為「野心家」、「獨裁者」的過程中，藉着「七誡」標舉的理想麻木動物們的耳目固然有之，在動物之間影響視聽、帶風向的煽動者，以及隨時準備「出征」的「狗軍隊」的實際作用卻是更大的。

回看當下民進黨主政下的台灣，赫然發現奧威爾在《動物農莊》裏藉各種動物提示對當時「斯大林主義」 （Stalinism）及威權體制提出的種種示警，彷佛正在真實上演，「如有雷同，絕非虛構」。

最明顯的例子就是民進黨以國家資源、政府標案及特定評委，透過「合法程序」讓三立電視台、民視等立場「親綠」媒體在過去4年，每年均能獲得新台幣4億元以上以「營銷案」包裝的政府預算案（三立電視台約新台幣17億元、民視16億餘元），近期則有台灣《聯合報》調查報道指有許多與民進黨特定人親近人士成立、名不見經傳的「綠色」營銷公司近年來在政府部門「營銷案」幾乎無往不利。

其中，三立電視台老闆林昆海甚至犯「黨政軍不得經營媒體」之大不韙，在民進黨內招兵買馬成立「湧言會」，進軍民進黨中央權力核心；而《聯合報》在揭露民進黨政府以何種手法「吃政府」後，網絡上隨即有不知何來的「鄉民」洋洋灑灑列舉國民黨版的「御用評委」，既是對《聯合報》開戰，也大有「國民黨可以，為什麼民進黨不行」，帶風向為民進黨訴「委屈」之意。

國民黨文傳會主委王育敏（圖）等人7月29日舉行記者會指出，根據相關公開資訊，質疑民進黨政府大手筆投入預算經費提供政府標案給媒體，有圖利特定媒體之嫌。 （中央社）

眼前已豬人難辨

再回到《動物農莊》中拿破崙奪權的過程及場景。如前所述，「煽動者」與「狗軍隊」對拿破崙的成功至為重要，這是奧威爾提醒世人對威權體制示警的「重中之重」。

控制網絡言論、「黨媒姓黨」，有大量「五毛」、「鍵盤愛國者」的中國大陸，肯定是奧威爾要示警的對象，而且習近平在多次公開談話從不避諱言論「維穩」、 「黨媒姓黨」的重要性，並且時不時就付諸行動、「淨化」一番。

不過，民進黨政府透過「合法程序」將「政府標案」給予特定媒體或名不見經傳的營銷公司，使其不但自失「媒體監督政府」立場，轉而為政府執政不力開脱；偶有媒體善盡職責監督政府及異議人士發出警世之聲、不平之鳴，卻總是會引來不知何來，高舉「捍衛民主」、「反中保台」旗號，蜂湧而至的鄉民「出征」，不知又跟他們所不屑的「黨媒姓黨」及盲目的「鍵盤愛國者」相差幾何？

《動物農莊》的最後一幕極為諷刺，拿破崙及他的一班「豬黨」以「兩足」站立，跟從其他農莊前來的「人類」，先前動物們要推翻的「暴政」簽訂契約，奧威爾以「眼前已豬人難辨」當成結尾。

蔡英文主政下的「民主政府」，竟真實上演奧威爾為示警世人注意威權體制《動物農莊》劇情，絕無虛構，何其諷刺，「民主」與「威權」又何其難辨！