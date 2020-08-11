【觀察】美日「首鼠兩端」　蔡英文政府還在沾沾自喜

近期，日本前首相森喜朗以及美國衛生部長阿扎爾（Alex Azar）陸續訪台。森喜朗此行主要目的是弔唁日前過世的李登輝，並拜會蔡英文；阿扎爾則是銜特朗普（Donalc Trump）之命赴台，除拜會蔡英文與悼念李登輝外，所謂的「重頭戲」就是台美簽署了「醫衛合作了解備忘錄」（MOU），民進黨政府與部分台媒強調這是雙方斷交後首次簽署的醫衛合作正式文件。然而，雖然蔡政府看似風光的連續接待了兩位「重量級」國際友人，但台灣到底獲得什麼實質利益，外界仍霧裏看花。

日本前首相森喜朗赴台弔唁李登輝，並與蔡英文會面。（中央社）

首先，關於森喜朗訪台一事，該名日本前首相長期友台，當年李登輝欲赴日裝設心臟支架時，森喜朗不畏當時日本政壇正反意見，最終拍板發給李登輝簽證，由此突顯兩人的私誼與友情。也因此，森喜朗願意在自身須洗腎的情況下當天來回赴台灣弔唁，民進黨政府亦能借此機會強調台日友好。

然而，對台灣來說，很可惜的是，森喜朗一行人實際上只是私人訪問團的名義，雖然有現任國會議員如安倍胞弟岸信夫、以及古屋圭司等跨黨派友台人士陪同，但森喜朗充其量就是日本執政黨的一名大老，卻沒有任何現任內閣閣員一同出席。

再者，森喜朗等人雖然風塵僕僕地不辭辛勞赴台灣悼念李登輝，彰顯台日緊密的友誼，但從森喜朗對外說明安倍交代其代勞的過程後，似乎在李登輝正式的吿別式時日方也不會再派人來；亦即，日本對李登輝的悼念已經結束，一旦日本政府到時還派人來，就會是正式的「國賓」角色，某種程度上極有可能激怒北京。

其實，若日本真的視台灣為堅實的夥伴，大可以正式的名義在李登輝吿別式時派出悼念團；此番安倍運用森喜朗這着棋，一方面「糊弄」台灣，不讓台灣失望，又能避免觸怒大陸，日本的動作充其量是兩面討好的權宜之計，台灣卻還在沾沾自喜。

至於阿扎爾訪台，最初民進黨立委、與部分台媒高調宣傳其為台美斷交後職等最高的美國現任閣員，吹捧《台灣旅行法》（Taiwan Travel Act）的幫助，但算來算去他不過是總統繼位順序排名第12的「高官」，而《台灣旅行法》早已通過兩年有餘，現在才來個排名12的官員，民進黨政府就自我高潮成這樣，假如有一天蓬佩奧（Michael Pompeo）甚至彭斯（Mike Pence）都來了，那台灣豈不翻天覆地？

8月10日，阿扎爾與台灣衛福部長陳時中共同見證台美簽署醫衛合作了解備忘錄。（中央社）

此外，民進黨政府也一直宣傳稱阿扎爾此行代表台美雙方在包括疫苗、數字健康與傳染病防治等領域的合作將會越趨緊密，也不斷說這次所簽的備忘錄是台美斷交後首次簽署的醫衛合作正式文件，是台美關係的「一大進展」。

然而，在疫情肆虐全球的當下，有效的疫苗將會是抵禦病毒的關鍵，但備忘錄對台灣是否能取得美國的疫苗協助沒有任何明確規範，阿扎爾只說「若能滿足國內需求後，會以公平方式提供給國際社會」，莫怪乎台灣前疾病管制局長蘇益仁說，疫苗是台灣當前最需要的，假如美國無法解決台灣的實際需求，阿扎爾此次「就白來了」。再加上過去民進黨不斷批判前高雄市長韓國瑜與陸港之間只會籤MOU，那麼現在民進黨政府籤的就毫無疑義嗎？

與台美相關的另一個重要議題，就是台美自由貿易協議（FTA）有無進展？沒想到就在阿扎爾赴台、台美關係看似更上層樓之際，美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）竟說台灣存在着貿易保護主議，否決了雙方洽簽FTA的提案。眾所周知雙方卡關在美豬美牛進口台灣的問題，但一方面台灣不願正視相關課題，另一方面又自認為雙方處在斷交以來的最佳時刻，應有機會簽訂FTA，結果就是中美即便齟齬不斷，仍要展開貿易對談，台灣卻還是隻能乾巴巴的在一旁痴等美國丟來的糖。

美國貿易代表萊特希澤（左）預計近期將會與中國國務院副總理劉鶴進行會談，會談前傳出其拒絕了台美簽訂自由貿易協定的提案。（AP）

從森喜朗赴台悼念李登輝、與阿扎爾赴台簽訂MOU、雙方都晉見了蔡英文，某種程度上代表台日、台美之間的關係確實不錯；但仔細去看兩人訪台背後的種種故事，卻又讓人看到日本與美國首鼠兩端、在兩岸之間遊移不決的態度。民進黨政府或許可以高興一陣子，但千萬不能在美日紛到訪的假象中自嗨，只會用其中美好的一面忽悠人民，時間一久，當民眾發現到頭來仍是一場空時，想再補救或許已為時已晚。