台明年國防預算或創歷史新高　三軍欲購美製武器　預算分配傷腦筋

台灣行政院會本周四（13日）將拍板明（2021）年度中央政府總預算。消息指，預算中成長最高的將是國防預算，比2020年度預算成長3.5%，達到台幣3650億（新台幣，下同，約合961億港元）的歷史新高。

據了解，從2021年開始執行的採購F-16V特別預算第一期290億（約合76億港元）開始執行（總體特別預算高達台幣2,473億，約合651億港元），以及退輔會的軍人退休俸預算加總，2021年度總體國防預算支出，已經超過政府總預算的35%。這個比例等於是二次世界大戰前夕，德、英、法等國的國防支出比例。

台灣的總體國防預算規模，長年佔中央政府總預算的35%。（陳宗逸／多維新聞）

由於國防預算成長快速，加上台美之間目前進入武器採購的「蜜月期」，目前台灣國防部內正為了直線上升的國防預算，展開軍種資源分配的爭奪戰。台軍三軍都有需要的裝備以及採購，而美國準售台灣的裝備武器也有美國單方面基於其國家利益的思考，如何在二者之間取得平衡，近日傷透台軍高層腦筋。

目前已經曝光、幾乎確定的武器系統，包括11套HIMARS高機動多管火箭系統、和與之搭配的數量不明ATACMS陸軍戰術導彈系統（先期可能採購11枚以上進行應急戰備整備），100輛M109A6型155公釐自走炮，此二項高額軍購經費，就已經高達台幣323億（約合85億港元）以上。

此外，美國單方面強硬要台灣立刻部署的10套以上陸射型魚叉（Harpoon）攻陸導彈系統，售價高達台幣800億（約合210億港元），而準備緊急出售起碼4架的MQ-9B海上守衛（Sea Guardian）無人機及相關係統，包括操控軟體、導引甚至武器界面等，高達台幣176億（約合46億港元），每架MQ-9B無人機的售價，遠高於F-35A戰機的單價，接近F-35B的水準。

此外，台灣海軍還希望能在短期內，獲得起碼10架的MH-60R海鷹特戰反潛直升機，共需要台幣273億（約合72億港元），此價格還是因為印度將與台灣一起採購，故才能降低售價，台灣海軍深怕因為建軍順位的延宕，而使得台灣無法趕上這一批印度的訂單，未來MH-60R的價格只會更高，不會再低。光是已經曝光的對美採購預算，就已經高達台幣1,572億（約合414億港元），近台軍整年預算的一半。如果加上66架F-16V Blk70的美金80億，則台軍軍購總數將超過一整年的國防預算的150%。

有分析指出，目前民進黨政府希望緊抓特朗普政府在選舉前的壓力真空，讓美國多多釋放台灣需要的美式裝備。有潛力期待者，包括台灣海軍自制不成、可能轉向外購的神盾雷達系統、先進巡防艦、主力艦的設計協助，以及潛艇案的再確認。

台灣海軍急於獲購MH-60R特戰反潛直升機10架，已經獲得美國首肯出口，目前擔憂無法搭上印度採購列車，未來單價還會飆高。（U.S.Navy）

由於台灣自制軍艦潛艇的速度相當落後，許多技術關卡無法突破，故台灣軍方已經有向美國求售的意見出現。

此外，台灣陸軍、空軍也有新的防空導彈需求，台灣陸軍目前還在自制的野戰防空系統以及外購足量系統來填補空缺的難局中掙扎，由於政策使然，陸軍不得不購買少量的自制陸射劍2系統搭配性能有問題的蜂眼雷達。

NASAMS國家先進地空導彈系統是否可能重返台灣的軍購清單，與台灣自制陸射劍2同時部署？目前因為蔡英文國防自主政策開始轉彎，以及國防預算的大幅拉昇，可能性已經大增。（Raytheon）

但是，美商推銷的哨兵野戰防空系統力道不小，其搭配的是性能更穩定的AIM-120C-7/8型導彈，以及與之搭配的哨兵（AN-MPQ-64）相位陣列雷達組合而成的國家先進地空導彈系統（NSAMS）。此次暇着台美軍售的蜜月期，此案卷土重來的可能性相當大。畢竟，台軍已經部署有自制的雷霆2000多管火箭系統，卻還是必須採購美製HIMARS多管火箭系統補其之技術不足，故陸軍採用雙系統的野戰防空武器，也算言之有理，不會再受到國內政治壓力所指責。

除此之外，台灣未來可能求售更多的AIM-9X偏軸發射短程空空導彈，以及搭配F-16V戰機的聯合頭盔瞄準系統（JHMCS）等裝備。由於此前的預算編列不足，台軍僅採購14枚左右的AIM-9X以及4頂JHMCS系統，完全不夠讓台軍目前的F-16V機隊使用，無法發揮戰力。

台灣空軍的聯合頭盔瞄準系統以及與之搭配的AIM-9X偏軸發射響尾蛇飛彈，採購數量嚴重不足，未來將優先補足。（陳宗逸／多維新聞合成）

未來一旦預算增加，台灣空軍首要的就是採購更多的AIM-9X和JHMCS二個關鍵子系統，來搭配未來200餘架的全球最龐大F-16V戰機機隊。而台空軍是否會在近年內，提出汰換幻象2000-5空優戰機的新戰機計畫？在日本、南韓都在尋求下一代空優戰機的關鍵時刻，台軍提出新的空優專門戰機需求，少量購買類似F-15EX等美軍正在訂購採用的第4.5代戰機，對照日本正在如火如荼進行F-15J/EJ的現代化大改造，也非不可能之事。