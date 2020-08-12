【觀察】阿扎爾訪台實惠未至　台灣「美」夢難成真

美國衛生部長阿扎爾（Alex Azar）8月9日抵台，接連公開會晤多名台灣政要，如蔡英文、台副總統賴清德、台外交部長吳釗燮、台衛福部長陳時中、台前副總統陳建仁等。阿扎爾8月12日離台，留下一片台美友好的台灣人民想像。

阿扎爾訪台期間，不停強調其是為美國總統特朗普（Donald Trump）捎來信息，肯定台灣的公衛領導地位。他宣稱，此行至少有三個目的，一是肯定台灣作為開放民主社會，在因應疫情方面展現高度透明和成功；二是重申台灣是美國長期夥伴和友人，凸顯美台在健康和公衛領域的廣泛合作經驗；三是傳達台灣對全球公衛貢獻良多，台灣在全球公衛的領導地位值得受國際認可。

於阿扎爾訪台的前夕，美國媒體《華爾街日報》8月7日刊登報道，指出美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）一手否決了美國國務院及國安委員會欲推動台美洽簽自由貿易協定（ FTA）的提案，原因是他認為「雖然台灣方面承諾解決問題，但貿易保護主義限制了美國牛肉和豬肉進入（台灣）市場。」

無獨有偶，賴清德8月11日接待阿扎爾午宴的地點即為台灣牛肉進口的大宗──美福肉品轄下的飯店，不知這是賴清德碰巧選到的「巧合」，還是阿扎爾選擇的「暗示」？不論如何，難免讓人有所政治聯想。

從更宏觀的中美博弈來看，美國總統選舉在即，特朗普及對手拜登（Joe Biden）都在大打「反中牌」，正式投票前三個月，彼此比拼的是誰反中喊得最震耳欲聾，這針對的是美國內部，需要「說服」選民並轉移注意力，指涉「他們的窘境是中國造成的」。實際上，中美依舊停在「博弈，但有彈性空間」的階段，尤其在2020年下半年迎來「後疫情時代」，中美雙方都已被新冠肺炎攪得精疲力竭，比起上升博弈的等級，更有可能在經濟優先的前提下，雙方都選擇放緩博弈的力道，如美國需要中國的消費市場，中國需要美國在貿易問題及相關衍生出的問題上放行（譬如華為、5G等）。

長年以來，台灣島內反對美豬進口聲音強烈。（網絡圖片）

賴清德8月11日午宴阿扎時，稱阿扎爾是自1979年以來，到訪層級最高的美國內閣官員，這除了是「台美關係的一大步，也代表台美關係的實質性進展」，台外交部此前更稱阿扎爾訪台足證近年來在台美共同努力下，雙方互信基礎穩固，溝通順暢，同時也彰顯美國對台灣的堅定支持與台美緊密友好關係。

然而，綜觀台灣今（2020）年5月參與世界衛生大會（WHA）的過程，美國沒有實際為台灣提案便是事實，不論阿扎爾如何號稱他多麼挺台、為台灣發聲，實的來講沒提就是沒提，台灣方面所稱的「理念相近國家」也是如此，美方及親西方國家的行為實際就是一種「敲邊鼓」。究其原因，西方國家包含美國在內，終究是不想跟中國在極具政治爭議的議題上徹底鬧翻，國際格局依舊是中美博弈而未上升至更高層次的衝突，法國總統馬克龍（ Emmanuel Macron）2019年10月發表的談話，已為今日的中美博弈，拋出法國此後應當如何看待的立場。

馬克龍曾表示，西方忽視中國、俄羅斯和印度等新興力量崛起的事實。（資料圖片）

馬克龍當時談話稱，「我們正經歷西方世界霸權的終結。從18世紀起，我們就適應了建立在西方霸權基礎上的國際秩序。西方霸權體現為18世紀經歷啟蒙運動的法國霸權、19世紀經歷工業革命的英國霸權和20世紀經歷兩次世界大戰後擁有經濟和政治統治地位的美國霸權。但是，現在一切都變了，一切都被西方所犯的錯誤和美國政府近些年來的選擇所顛覆」，又稱「西方忽視中國、俄羅斯和印度等新興力量崛起的事實。這些國家在建構國際秩序方面比我們更加具有想像力，而歐洲已經有點失去了這些，國際秩序在重新洗牌。」馬克龍拋出的是，歐美必須承認權力正在轉移的事實，且暗示美國正逐漸失去保持霸權地位的基礎，在這個基礎之上，台灣口中的理念相近國家就不可能為了台灣跟中國翻臉，美國本身都倚靠着中國這個第一大貿易伙伴、第三大出口市場和第一大進口來源地，如此重要的貿易往來豈是說斷就斷？

是故，總的來講，美國「演」的挺台、說的挺台，儘管是讓中國感到「不舒服」，北京方面自然也會照稿演出跳跳腳，而美方「口惠而實不至」也不是第一次。真正的台美實質進展，應是軍事、經濟等硬實力的深化往來有了着落，退一步言之，較為軟性的台美FTA都被萊特海澤親手否決，最硬的軍事同盟台灣還在幻想嗎？阿扎訪台，跟陳時中簽了「醫衛合作瞭解備忘錄」（MOU），引發台灣社會的「群體歡愉」，但這項MOU究竟有沒有拘束力，簽署的雙方也十分清楚；此外，阿扎爾日前參觀台灣中央流行疫情指揮中心時，台灣主動提出美方是否可供應疫苗給台灣，對方僅承諾「帶回討論」，無疑是給台灣碰了軟釘子。美國口水噴得多，受限於國際格局，台灣仍舊拿不到半點實的。