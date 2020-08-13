【觀察】美日政要謹慎遊走「紅線邊緣」　台灣外交難獲滋潤

日本前首相森喜朗、美國衛生部長阿扎爾（Alex Azar）兩團「國際政要」，同在8月9日一前一後到台灣走一回。儘管台灣內部的親綠媒體拼命將此塑造成台灣了不得的突破，但仔細想想美日兩團受台灣輿論討論最多的話題，除了都到過李登輝追思會場致意之外，前者不過送了本漫畫書給蔡英文，後者則不小心把蔡英文「口誤」成了「習總統」。除此之外，台灣一無所獲。

美國、日本承認台灣國際地位了嗎？並沒有。美國承諾給台灣多少劑新冠肺炎疫苗了嗎？亦無。美日政要台灣瀟灑走一回，不帶走一片雲彩。台灣人，也是時候該醒了。

本次美日政要所搭乘的班機，均於8月9日降落在台北松山機場，留下了與台北101大樓罕見「同框」的畫面，並且交錯停放在停機坪。此外，台灣親綠媒體也致力將美國衛生部長的地位操作成史上訪台層級最高，以為美國真把台灣當成「掌上明珠」般珍視。種種似是而非的討論點，令綠營得以渲染，直指這就是「國際秩序」正在改變的訊號，說美國、日本「不顧北京反對」，有意提高台灣地位並且承認台灣。

但是，日本前首相森喜朗此次率團赴台，所搭乘的飛機並非機尾印有紅色太陽「日章旗」，以及機身上印有「日本國」字樣的日本政府專用機，而且還要高齡83歲且正在洗腎的森喜朗，拖着病軀硬是在一日之內從東京台北往返，寧願要老人家吃盡苦頭，也不在台灣多停留，顯示日本方面在弔唁李登輝一事的「小心翼翼」，不願以免引發其他政治聯想，或成為台灣輿論的討論素材，純粹「點到為止」。

至於美國衛生部長阿扎爾雖搭乘美國行政專機來台，但在訪台過程中，阿扎爾還在台灣這片土地上說出，自己此行並未違反「一中政策」。當着民進黨的面講出「一中政策」四個字，阿扎等同給一大票幻想着美日連手承認台灣的綠營人士們甩了一巴掌，更別說關鍵的疫苗合作議題上，阿扎爾更未給出具體的保證，就連美台衛生合作備忘錄阿扎爾也不親籤，只是旁觀而已。

美國衛生部長阿扎爾日前訪問台灣並會見蔡英文。（中央社）

有曾任台灣衛生部門的官員形容，若美國無法解決台灣的疫苗需求，阿扎此行形同「白來了」。事實上，就阿扎爾在台灣大談「一中政策」來說，相信不少親綠人士心中暗自抱怨，白來也就罷了，站在「抗中」抗到失去理智的台灣之上還言一中，那還不如不要來。

更不用說，親綠媒體把阿扎爾稱為史上來台層級最高的美國官員，則是根據美國總統的繼位順序，指衛生部長高於過去曾到過台灣的運輸部長、環保署長。事實上，美國總統繼位順序是依照該部會的成立時間序而定，而非重要性高低，親綠媒體如此操作，不僅沒有必要，更是對過去曾經訪台前美國運輸部長史雷特（Rodney Slater）、美國環保署長麥卡錫（Gina McCarthy），高度的「不尊重」。

總的來說，那些稱美日政要此次接棒來台，是台灣的「新局」，是台灣地緣的「戰略紅利」爆發，是象徵美日視台灣為重要夥伴，實在都「言過其實」了。說到底，美日政要走這一回，規格比起過往並沒有特別的突破，更沒有在台灣留下什麼了不起的承諾。

持平而論，台灣在本次新冠肺炎的防疫表現上大體做到防控有效，令多數台灣人能繼續過着正常的生活，未因疫情而受到過多限制。而這也是另一個台灣人必須正視的例子，在凡事講究權力的國際關係之中，若要確保自身的生存發展，與其仰賴大國的保護，不如靠自己來得實在，何況霸權大國在面對各種不同的新形態挑戰時，也不見得都能平安度過。

馬英九指，解放軍攻台戰略為「首戰即終戰」，令美軍根本沒有機會馳援。（中央社）

或許民進黨政府是擔心自己的「國王新衣」，也就是對西方的依求，有朝一日被看破手腳，當台灣出現應當「自立自強」的肺腑之言時，竟也遭到民進黨無情的圍剿。馬英九8月10日出席一場演講活動時公開表示，解放軍攻台戰略為「首戰即終戰」，一旦發動了，必須在短時間內打完，令美軍根本沒有機會馳援。此外，馬英九更赤裸裸地指出，「何況現在美軍不可能來。」此話便遭到民進黨通過發言人名義痛批是唱衰台灣、傷害台軍士氣。

仔細回想民進黨執政團隊近年來的言行，他們似乎有一個不成文的小習慣，每當發現自己可能講不過別人之後，便開始講話大聲，或是用嚴厲「喝斥」來掩飾自己的不安。看看此次民進黨對馬英九的響應，也有「異曲同工」之妙在其中。畢竟，馬英九所稱的「首戰即決戰」，僅是推敲台灣軍方對對岸解放軍的戰略意圖，並未指稱台灣軍方對於解放軍的行動毫無反制能力。

若論馬英九當時發言的用意，其實是在強調台灣領導人應該全力避免戰爭，而非將台灣的生存希望全然寄放在國際勢力的介入或干預，這樣「趨吉避凶」的指導方針又何錯之有？沒想到這樣中道的發言卻遭到民進黨高分貝猛烈駁斥，令人納悶，馬英九說美國不會來救台灣，是不是揭露了美台關係之間，綠營政治人物不敢直面的真相，才導致民進黨萌生了被踩到痛腳的不適感，進而圍剿馬英九的相關言論？民進黨看似一心求戰，對「鴿派」言論大打出手的心態，實在令人可議。

蔡英文2019年初曾經說，台灣的防衛能量足以承受「第一波攻擊」，之後她期待，「世界其他國家能夠站出來給與中國壓力。」從蔡英文所稱台灣仍須仰賴國際介入的說法看來，台灣若要獨自面對中國大陸的軍事威脅，仍存在着相當大的挑戰。而今美日派員來訪，均處處小心翼翼遊走於「紅線」邊緣，倘若在未打仗的狀況下，美日都有這麼多包袱需要顧，那麼到了必須攤牌的時刻，又怎麼能一心認為他國能為了台灣「奮不顧身」呢？看完這次美日政要來台走了一回，所謂理念相近國家能給的不過就是這些，台灣人也是時候該醒了。