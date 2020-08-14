解放軍宣布台海實戰演習　兩岸未來料屢掀「灰色地帶衝突」

解放軍宣布8月14～15日，要在台州市白沙島海域進行實彈演習，看似反制美國衛生部長歷史性訪台，故高調宣布要在台灣海峽「兩端」進行實戰實彈軍演，但是就目前已經公開的演習科目，台灣東部的軍演已經結束，而台灣海峽此側的軍演，目前已經確定就是14～15日的白沙島實彈演習。

台軍方將領與智庫多數人士認為，此演習應該屬於解放軍例行性的火力實彈試射，其公布的演習區域全部都在中國大陸12海浬領海內，連國際航線以及相關的兩岸航線都沒有干擾到，甚至與台灣北端相差400公里以上。台軍方表示，此演習的宣布，對內宣傳大於對外宣傳，對台灣的威脅相當低，卻可能被媒體炒作以及各種假訊息提高其威脅等級。

在美國衛生部長訪台期間，台海中線以東的空中緊急接觸相當多，造成許多假訊息四處流竄，其中一個講解放軍殲11戰機因為倉皇逃逸而墜機於高雄外海的假訊息，曾經造成台灣軍事界一陣議論。（摘自網路）

台軍方將領還強調，美國衛生部長離開台灣完成歷史性訪問之後，台美外交關係有變，對中國大陸的壓力相當大，尤其內部的民族主義和消滅台獨的聲浪相當猛烈，北京必須對此回應，故宣布一系列演習科目，其主要目的是安撫內部的鷹派勢力。

環太平洋軍演即將在下週一開始，美軍海空力量集結於第二島鏈周邊，此時也不利於解放軍對台灣問題出手。（U.S.Navy）

另一方面，美軍即將在8月17日至30日，展開今年度的環太平洋多國海上軍演（RIMPAC），台灣雖然今年爭取正式派遣船艦參加，但是目前可能性看起來似乎沒有，台灣依舊還是依照往例，由相關軍事參謀人員，以個人身份擔任觀察員參與，在環太平洋軍演議題上，美國並未繼續刺激中國大陸敏感神經，北京也有台階下，故台海的緊張局勢在此時爆發的機率相對較低。此外，目前是台灣周邊颱風頻繁生成期，於台灣周邊、尤其是台灣海峽舉行海空大規模軍演，也不利於解放軍。

但是，所謂「灰色地帶衝突」（Grey Zone Conflicts）將會增多。例如8月13日清晨，台空軍就在台灣海峽側邊、西方或西南方領域，進行驅逐解放軍殲10、殲11機群穿越台灣海峽中線空域的動作。其中，台軍戰機驅逐的無線電談話被台灣業餘無線電玩家截獲，台軍聲稱解放軍戰機「已經進入台灣領空」，此對話是第一次出現，目前台軍方對此消息並不評論。

台空軍嘉義基地的F-16V Blk20待命機緊急升空進行驅離作業，近日頻頻上演。（陳宗逸／多維新聞）

一般認為今年6月10日，解放軍殲16/Su30MKII戰機，多批次從台灣西南空域進入台灣「空域」，反制美軍C-40B行政專機直接飛越台灣內陸領空的「侵犯主權行為」，就已經接近甚至侵入台灣領空，而8月13日恐怕是第二次進入台灣領空，由於美國衛生部長以官式身份訪台，台美關係直線上升，此舉遠較美軍C-40B行政專機穿越台灣內陸領空來得嚴重，故解放軍派出軍機衝過台海中線、挑戰台灣領空的事件，並不太過意外。

也因為解放軍軍機疑似侵入台灣領空，時間持續數天，故台灣國防部在8月11日發佈訊息，強調「防空導彈全程監視」之語，言猶在耳，解放軍軍機立刻侵入台灣領空。

據稱，台軍嘉義基地F-16V Blk20戰機，近期都以全掛彈姿態進行戰鬥空中巡航（CAP），包括攜載4枚AIM-120C-7和2枚AIM-9X的全掛載，或者6枚AIM-120C-7，以及ALQ-184電戰莢艙，而且前進氣道下方也掛載紅外線導航以及標定莢艙，故已經是以全戰備姿態迎擊解放軍軍機入侵台灣領空的威脅，並非空穴來風。

面對解放軍戰機急速升高台海方面的戰備壓力，台國防部罕見祭出防空導彈全程監控的警吿之語。圖為台灣自制天弓3型防空導彈，在今年漢光36號演習期間實彈試射的情況。（台灣國防部提供）

雖然台軍方認為解放軍公布的台海兩端軍演，宣傳意義大於實質，解放軍似乎也意不在此，不太可能重演1996年台海危機的戲碼，但是另一方面，在非典型軍事行動上，解放軍軍機艦用「灰色地帶衝突」方式，不斷測試台軍海空的攔截與接戰能力與承受度，使得台灣海空軍疲於奔命、戰備壓力急遽升高，也是不爭事實。

台灣國防部智庫國安院人員表示，北京方面打的政治算盤，目前可能並不希望在美國大選有結果前，採取對台的果斷措施，因為目前未知特朗普政府是否能夠延續，以及一旦特朗普落選，美國國內政局丕變，中美關係是否也會快速轉變，這都是北京目前考量的重要政治問題。而此時在台灣問題上面生事，不但會中了特朗普的選舉技倆，也會幫助美國保守鷹派更加團結、主戰聲勢將會更強，此種發展對目前的中美關係，並非好事。