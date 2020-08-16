【觀察】連戰連敗　國民黨利空出盡了嗎？

「啟臣無力可迴天」，這大約是近半年來，一直期望有所作為，卻始終中興不能的國民黨最佳的批註。

2020年，對於這個世界，是個艱辛的一年，對於國民黨來說，更是苦不堪言，甚至到了被羞辱的地步。從開年的台灣總統與立委選舉大敗，到6月韓國瑜慘遭高票罷免，再到8月15日高雄市長補選一役，竟以創下得票歷史新低作結。連戰連敗的國民黨到此，究竟利空出盡了沒，成為外界眼下最大的好奇。

儘管前高雄市長韓國瑜（右）和現任國民黨主席江啟臣（中）雙雙現身市長補選選前之夜，極力為李眉蓁拉抬造勢，選舉結果依舊不理想，甚至創下國民黨在當地得票最低紀綠。（蔡苡柔／多維新聞）

對照捲土重來的民進黨籍高雄市長當選人陳其邁拿下67萬1,804票，豪取70%得票率，代表國民黨臨陣出征的李眉蓁最終僅獲得24萬餘票、得票率25.9%，慘輸陳其邁42萬票，不僅跌破了國民黨選前設定的3成基本盤防線，也創下藍營高雄在地得票數新低紀錄，此情此景寫在發表敗選感言時的李眉蓁，以及陪同出席的國民黨主席江啟臣的臉上，已非落寞二字足以言說。

事實上，這一場高雄市長補選結果，道盡了情勢頹危的國民黨未來三大懸念：國民黨如何在長年欠缺耕耘的南台灣振作起來？屢戰屢敗的國民黨，谷底究竟在哪？以及以江啟臣為首的國民黨中央，是否將因此次敗選而有權力動搖之慮？

8月15日高雄市長補選，國民黨候選人李眉蓁（右2）敗選，晚間由黨主席江啟臣（右3）、黨秘書長李乾龍（右）等人陪同出面發表敗選感言，眾人並深深鞠躬向所有支持者致歉。（中央社）

「2022贏回高雄」的基礎何在

首先，台灣地方政治版圖在1997年縣市長選舉後，奠下了「北藍南綠」的基本結構，尤其高雄市自1998年謝長廷險勝尋求市長連任的吳敦義後，便開啟了長達20年的「綠色執政」，綠營在高雄的選情一向大好，也表現在區域立委的選舉結果上，國民黨在高雄當地甚至與民進黨力搏立委席次都極盡弱勢。儘管韓國瑜2018年終於為國民黨贏回了一場久違的市長選舉，但細究當次勝選的本質，更多的是韓國瑜憑着一己之力，瓦解了綠色版圖，而非國民黨贏了民進黨。

15日高雄市長補選開票當晚，江啟臣在敗選後發表談話，矢言「可以失敗，絕不失志； 2022高雄，國民黨必將再起」、「國民黨會用行動贏回高雄市民的支持，2022贏回高雄」。江啟臣確實有必要為黨運傾頹的國民黨眾加油打氣一番，但「2022贏回高雄」一句話說得簡單，卻是國民黨在高雄當地的沉重與痛。李眉蓁以現任高雄市議員之力挑戰市長大位，連她自己選前都坦言是「越級打怪」，這同步透露了國民黨在高雄存在人才荒的困境。

一則高雄長年由民進黨主政，上至市長、市府官員，下至8席至9席的區域立委，時而由民進黨「贏者全拿」，這表面風光不打緊，實則提供民進黨培養黨內政治人物、培養幹部梯隊的大好機會。相對來說，國民黨在高雄當地便少有歷練黨籍精英的制度渠道。這也表現在本次補選準備期只有兩個月時間，民進黨方面呈現「兵多將廣」，國民黨卻苦無戰將掛帥，捨棄形象上了無新意的老將之後，只能推派原先一點知名度也沒有的李眉蓁單槍上場，說好聽一點叫初生之犢，實際上成為炮灰。

高雄的人才荒只是一個縮影，放諸南台灣多個縣市，國民黨也都有類似的問題。當在地人才欠缺培養，耕耘不足的情況沒有改善，江啟臣所謂「2022贏回高雄」，只像是一句空話，一點實現的基礎也沒有。

民進黨高雄市長補選候選人陳其邁（前右）當選市長後，16日展開謝票行程，他承諾把市長工作做好，並爭取2022年市長連任，全力建設高雄。（中央社）

谷底或繼續探底

其次，《左傳．莊公十年》雲：「夫戰，勇氣也。一鼓作氣，再而衰，三而竭。」2020年迄今8個月過去，國民黨已在三場選舉不光彩地吃了敗仗，國民黨眾表露出來的竭早已清晰可見，但問題是，這場市長補選的敗選，會成為國民黨的最終谷底嗎？選舉勝敗乃兵家常事，起伏終有日，國民黨全黨目前士氣低迷的原因，除了民進黨在台灣主流社會特意營造「反中」大勢，致國民黨有志難伸、甚至開始「懷疑自己」外，黨眾們看不到這個黨頹勢的底部在哪，更是打擊士氣、拉抬不了黨氣、黨運的重要原因。

輸了一場大選就罷了，韓國瑜被多於當選票數的93萬選票罷免成功，應該夠震驚了吧！爾今，李眉蓁輸了補選不是意外，但意外的是國民黨此刻就連3成的基本盤選票都保不住，這會是國民黨的谷底了嗎？還是還能夠繼續探底？只要國民黨無法為支持者的士氣止血，無法營造國民黨已利空出盡，那麼距離觸底反彈的一天就還很遙遠。

台灣內部多有評論認為，直到高雄市長補選的結束，才算是一系列罷免韓國瑜行動的最終完結。（蔡苡柔／多維新聞）

黨中央權威受創

最後，敗選後的例行公事必然進行檢討，這後續將緊接而來的責難，恐怕很難由李眉蓁一個人一肩扛起。曾經代表青壯世代入主黨中央的江啟臣，予人中興少主的極大期待，儘管韓國瑜遭罷免一事當為初上任不久的江啟臣「非戰之罪」，但外界與國民黨內的眾人或許更會追問，這場高雄市長補選的敗北，主要延續着高雄市民與韓國瑜近兩年的「愛恨情仇」而來，那也屬江啟臣的「非戰之罪」嗎？

必須承認，上任不過幾月的江啟臣確實力猶未逮，豈能期待沈痾過重的國民黨一時半刻便脱胎換骨？除了前述地方人才培養有礙，黨中央與地方的工作協調也是艱澀莫名，更別提早已讓江啟臣焦頭爛額、飽受內外抨擊的兩岸政策；可以說，如今的國民黨事務，沒有什麼好事，也沒有一件簡單的事。然而，凡此總總依舊無法為江啟臣帶來脱罪，只因他是現任黨主席，便有責帶領這個黨走向新生，與此同時，伴隨罷免案通過以及補選失利，以江啟臣為首的黨中央壓力只會更甚，在檢討敗選恐有殃及黨中央權威的情勢下，身處黨中央的江啟臣權力會否遭遇質疑、挑戰，無疑將是國民黨下一波茶壺內風暴的預吿，國民黨內的權力在這場選後，料將還有顛簸。