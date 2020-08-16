【觀察】美政府離間中共和中國人民關係　北京以彼之道還施彼身

針對特朗普（Trump Donald）政府，特別是美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）近來接連將矛頭指向中共，意圖「離間中共和中國人民的關係」，中國政府近來採取了「以其人之道，還治其人之身」的策略進行回擊。

中國外交部周日（16日）公布副部長鄭澤光與美國國會議員上周四（13日）視像對話的內容。在對話中，鄭澤光指：「美國一些政客出於一己政治私利，惡毒攻擊中國共產黨和中國政治制度，蓄意歪曲並全盤否定近50年來中美關係歷史，企圖用謊言矇蔽美國人民、欺騙國際輿論。」

這位外交部分管美國、加拿大和拉美地區事務的副部長說：「堅決阻止美國一小撮政客出於一己私利繼續瘋狂破壞中美關係，堅定不移維護兩國關係的根基和中美兩國人民的共同利益。」

觀察最近中國重量級外交官對於中美關係的最新表態可以發現，將敵視中國的蓬佩奧等美國「一小撮政客」與美國人民切割，是他們反擊特朗普政府「離間計」的針對性策略。

鄭澤光的上述表態，源於8月7日，中共政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪就中美關係作出的最新表態。楊潔篪發表在新華社的文章指：「絕不能任由美國一小撮政客出於一己私利，把中美關係推到十分危險的境地」、「中美兩國人民的友好往來不是一些美國政客的政治操弄可以隔斷的」。

一段時間以來，美國政府在對華問題上越來越明顯地進行政治切割，將中共與中國人民區別開來。以蓬佩奧為代表，美國一些政界人士集中火力攻擊中共，強調「美中衝突只是美國與中共的衝突」。中國的官方以及輿論場認為，這是特朗普政府離間中共和中國人民的陰謀。

2020年8月5日，王毅接受新華社專訪，通過媒體傳遞當前中國對美官方態度。（中國外交部官網）

在7月23日蓬佩奧在尼克遜圖書館發表題為《共產主義中國與自由世界的未來》（Communist China and the Free World's Future）的對華政策演講中，呼籲世界各國和中國人民「改變中國共產黨的行為」，其演講被外界視為開啟新一場冷戰的新鐵幕演講。他還說，如今中國對內愈加專制，對外越發好鬥、敵對，強調中共是「馬克思列寧主義政權」，信奉極權主義的意識形態。

對此，中國國務委員、外交部部長王毅8月5日回應稱，美國國內總有一股勢力，企圖否定中國共產黨的領導，否定中國特色社會主義道路，他們的目的很清楚，就是要遏制中國，搞亂中國，「今天的中國並不是當年的蘇聯，我們更無意去做第二個美國」，中國「無意同任何國家進行制度競爭，無意同任何國家搞意識形態對抗」。

王毅的對美喊話並未改變蓬佩奧攻擊中共的步調，8月12日在捷克共和國參議院發表演講時，蓬佩奧表示，現在不是冷戰2.0，中國對西方構成的威脅在某些方面比冷戰期間的蘇聯更「嚴重」。

圖為7月23日美國國務卿蓬佩奧在加州尼克遜總統圖書館暨博物館發言。（AP）

蓬佩奧演講時在談到中國威脅性質的時候說，中國沒有使用坦克和槍炮，而是通過「經濟力量」，「中國共產黨已經融入了我們的經濟、政治和社會，這是蘇聯從未涉足過的」，因此更難對付。

分析人士指出，中國政府將「美國一小撮政客」與美國人民進行切割，「以其人之道，還治其人之身」，有明確的針對性，「既然美國政客可以離間中共和中國人民的關係，為什麼北京就不能將他們與美國人民切割」，至少在美國大選之前，這大概率會是中國政府未來一段時間反擊美國進攻的主調。