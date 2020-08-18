【中共梯隊新格局】專職副書記缺員背後的人才斷層迷霧

【導言】進入2020年前後，中共地方政壇經歷三輪梯隊調整高潮，從年初的地廳級跨省交流，到23名「70後」副部級集體履新，再到8名黨政一把手履新，「一浪高過一浪」。 更重要的是，隨着最年輕省委書記劉國中（1962）、最年輕省長趙一德（1965）的出現，作為地方權力核心的黨委常委年輕化明顯——「65後」的擴沖和5名「70後」的發力，「梯隊」也逐漸成型。

在中共最新一輪的地方大員人事調整中，有兩位地方省份的專職副書記成為「人生贏家」。最近有多位副書記升任省級行政主官，比如陝西省長趙一德，此前任河北專職副書記；青海省長信長星，此前任安徽副書記。上述人事變動，也讓中國地方省份的人事格局發生變化，以省級常委為統計對象計，中共地方省份黨委缺員嚴重，特別是專職副書記這一地方省份重要的職務，有將近三分之一的省份出現缺員情況。

除了新疆、西藏之外，中國大陸其他省（市、自治區）黨委只設兩名副書記，其中一名副書記為本行政區的政府首長，另一名通常稱作專職副書記。在地方官場的排序中，除省委書記、省長、省人大常委會主任、省政協主席等正部級崗位以外，專職副書記是一省（自治區、直轄市）職務最高的副職，堪稱「首副」。而作為省部級正職高官的後備梯隊，專職副書記巨大的人事缺口，也暴露了中共高層人才梯隊斷層的問題。

11省缺員 約佔31個省三分之一

多維新聞統計資料顯示，截至2020年8月11日，北京、河北、山西、安徽、福建、河南、湖北、重慶、貴州、陝西、青海11個省的專職副書記處於空缺狀態，約佔中國31個省的三分之一。其中，空缺時間最久的是貴州省委專職副書記，自2017年9月6日專職副書記諶貽琴代理貴州省省長起，已空缺近三年時間；空缺時間最短的，是剛剛進行人事變動的安徽省和河北省。

另有內蒙古、上海、浙江、江西、廣東、寧夏、新疆7個省份的副書記兼任其他實權職務，主要是政法委書記、省會城市（或副省級城市）書記。這一點符合專職副書記工作安排的特點，除部分省份專職副書記會兼任省委黨校校長外，一些專職副書記還重點兼任省會市委（或其他重要副省級城市）書記，以及政法委書記等實權職務。

中共31省區三號人物「專職副書記」

比如，內蒙古自治區黨委副書記林少春兼任、上海市委副書記廖國勛，均兼任該省份的政法委書記；浙江省委副書記鄭柵潔、江西省委副書記李炳軍、廣東省委副書記王偉中、寧夏黨委副書記姜志剛，則分別兼任各種所在省份重要城市乃至首府城市，諸如寧波、贛州、深圳、銀川的市委書記；新疆維吾爾自治區副書記李鵬新則兼任新疆教工委書記。李炳軍還兼任江西省委黨校校長，姜志剛則同時兼任寧夏回族自治區黨校校長。

其他13個省份在任專職副書記中，上任時間最長的是海南省委副書記李軍，自2014年12月24日起，至今接近6年。李軍還兼任海南省委黨校校長。他們之中其他部分官員，如廣西壯族自治區黨委副書記孫大偉、湖南省委副書記烏蘭同時也兼任各自省份黨校校長。這一職務通常由該省省委書記兼任。

候補中委過半 跨省經歷者眾

在任專職副書記（包括有兼職者）中，有11人為候補中央委員，佔在任者一半以上。包括內蒙古副書記、政法委書記林少春，廣東省委副書記、深圳市委書記王偉中，寧夏回族自治區黨委副書記、銀川市委書記姜志剛；以及遼寧省委副書記周波、天津省委副書記陰和俊、吉林省委副書記高廣濱、黑龍江省委副書記陳海波、湖南省委副書記烏蘭、廣西壯族自治區黨委副書記孫大偉、四川省委副書記鄧小剛、西藏自治區黨委副書記嚴金海等。上海市委副書記、政法委書記廖國勛，則為同級別的中央紀委委員。不出意外的話，他們都將在未來的調整中更上一層樓。

專職副書記中的候補中央委員（中央紀委委員）一覽：

1、內蒙古：林少春（1962年） 候補中央委員，副書記、政法委書記

2、廣東：王偉中（1962年） 候補中央委員，副書記、深圳市委書記

3、遼寧：周波（1962年） 補中央委員，副書記

4、天津：陰和俊（1963年） 候補中央委員，副書記

5、吉林：高廣濱（1963年） 候補中央委員，副書記

6、黑龍江：陳海波（1962年） 候補中央委員，副書記

7、湖南：烏蘭（1962年） 候補中央委員，副書記

8、廣西：孫大偉（1963年） 候補中央委員，副書記

9、四川：鄧小剛（1967年） 候補中央委員，副書記

10、西藏：嚴金海（1962年） 候補中央委員，副書記

11、寧夏：姜志剛（1960年） 候補中央委員，副書記、銀川市委書記

12、上海：廖國勛（1963年） 中央紀委委員，副書記、政法委書記

從仕途經歷上來看，目前在任的20個省份的專職副書記中，除吉林省委副書記高廣濱長期在本省晉升外，其他19個專職副書記，皆有跨省、央地任職經歷。比如遼寧省委副書記周波，曾長期在中國國企內任職，並且曾擔任過上海市外經貿委主任、市發展改革委主任、上海市副市長兼任中國（上海）自貿區管委會主任等職務，還曾因違反中共「八項規定」，受到黨內嚴重警吿處分。

上海市委副書記廖國勛從政近40年先後在3地任職，其中，廖國勛最長的一段任職經歷，當然也是被外界認為是其仕途轉折的履歷是在貴州期間。1986年廖國勛從學院走入仕途，一路從貴州省黔東南州委組織部的一名工作人員到貴州省委常委、省委秘書長。2015年4月廖國勛調往浙江省委常委、組織部部長，但在其位僅一年便又轉入上海，任上海市委常委、市紀委書記；2020年2月28接任現職。

福建出身的鄭柵潔，曾任廈門市發展和改革委員會黨組書記、主任；福建省發展和改革委員會黨組副書記、副主任等職。他於2015年2月升任福建省政府副省長，同年8月調任中國國家能源局副局長；2017年5月轉任中國國務院台灣事務辦公室副主任（簡稱國台辦），同年12月又調任浙江省省委常委、寧波市委書記，2018年5月14日，任中共浙江省委副書記、寧波市委書記。

再比如，兼任甚至市委書記的廣東省委副書記王偉中，是在山西塌方式腐敗案件爆發後由中央「空降」的山西的官員，2017年4月，任中共廣東省委常委、深圳市委書記；2018年12月14日，升任中共廣東省委專職副書記；海南副書記李軍曾任職文化部，還在中辦擔任過中共前政治局常委李瑞環的秘書，後下放貴州，之後轉戰海南……他們都是中共省部級人才梯隊中的佼佼者，其中不乏「政治明星」，未來仕途一片光明。

專職副書記的走向——依然是「省長搖籃」

專職副書記，主要職能是協助省委書記、省長處理各種行政事務，在上傳下達中起到關鍵性作用。正是職能的特點，讓專職副書記成為副部級官員中最具競爭力的職務。通常情況下會更上一層樓，晉升正部級。專職副書記因其多數晉升省長，也被稱為「省長搖籃」。

最近人事調整中，有多位副書記升任省長，比如陝西省長趙一德，此前任河北專職副書記；青海省長信長星，此前任安徽副書記。多維新聞統計資料顯示，在31個省份中，至少有20名省長此前曾擔任專職副書記，佔地方大員的絕大多數。他們或在本省內晉升，或轉赴他省晉升，遠超省長人選的其他來源。省委專職副書記早已成為省長候選的第一梯隊。

其中，不乏有官員更進一步，官至主政一方的省委書記或中央部委部長。剛剛出任陝西省委書記的劉國中，也有過專職副書記的歷練。多維新聞發現，現任的省委書記中，有16人擁有省委副書記的任職經歷，包括已經是政治局委員的上海市委書記李強、廣東省委書記李希。此外，在中央高層層面，中共政治局常委、全國人大委員長慄戰書，政治局委員、政法委書記郭聲琨等都有省委副書記的履職經歷。

無論是省長還是省委書記層面，擁有專職副書記任職經歷的官員，相較2012年中共十八大之時的數量更為龐大。2013年5月，內地媒體當時的統計是，在31個省份中，共有14名省長此前曾擔任專職副書記；時任省委書記中，有10人擁有省委副書記的任職經歷。

從年齡分布上來看，「60後」官員已成為目前省委專職副書記群體中的主力。他們之中絕大多數年齡段在56歲至60歲（1960年到1964年出生）之間，以57歲和58歲（1962年和1963年生人）的人居多。這個年齡段，正是副部級官員向正部級官員跨越的黃金年齡。中共二十大前後的人事變動中，他們都將成為未來省級地方大員的中堅。

缺員背後的人才梯隊斷層問題

如前文所述，作為省部級正職高官的後備梯隊，專職副書記巨大的人事缺口，也暴露了中共高層人才梯隊斷層的問題。從數量上講，有近三分之一的省份出現專職副書記缺員的情況，且空缺時間最久的已接近3年，這樣的情況着實罕見。究竟是無人可用，還是其他原因，耐人尋味。

而隨着之後地方大員的換屆的到來，這一人事缺口只會更大。這對負責調兵遣將的中組部來說，無疑是急迫需要解決的問題。

從年齡上講，這一梯隊目前1960年到1964年為主，尚缺「65後」的官員——他們最輕的是四川副書記鄧小剛，1967年生人，是其中唯一的「65後」，目前也沒有「70後」。顯然，未來需要補充大批更為年輕的「65後」，甚至補充「70後」官員，以充實這一重要的人才梯隊庫。

這些問題是未來一段時間需要解決的，特別是在中共20大召開之前，還會有大批省部級官員的調整，這一梯隊的重要性尤為凸顯。