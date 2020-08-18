國民黨「長敗」癥結：炮灰文化與少主泡沫

國民黨現今在台灣選舉遭遇一連串失敗，光是2020年內就吞下三次敗仗，分別是2020年台灣總統大選、高雄市長韓國瑜罷免案，以及高雄市長補選，慘遭「三振」，台灣人對國民黨的失敗已感到司空見慣，「再起」之路看似已徹底與國民黨絕緣。 雖然說，國民黨這個百年老黨有其獨特性，在歷史上幾度被認為即將消亡，卻總能掌握歷史的機遇撐了下來，就算再也回不去當初開創亞洲第一個民主共和國的榮光，但能在台灣安身立命，也好過那些早已被掃進歷史洪流的諸多浮雲。可是，倘若國民黨再看不清自身的問題所在，就幾度有幸延壽，終究走不出何時才「死透」的時間問題。

高雄市長補選慘敗後，大家不在乎國民黨的改革，而關心國民黨主席江啟臣將被誰所取代，黨內抓戰犯文化肆虐，藍軍年輕一輩難道永遠只能當炮灰？（中央社）

誰肯耕耘基層？

事實上，本次國民黨在高雄市長的補選雖然挫敗，但從得票數字而言，就算是掘地三尺都綠油油的高雄市，也並非完全沒有國民黨耕耘的空間。首先，或許是今年6月罷免韓國瑜的同意票開出93萬9,090票的可觀數字，從而給了民進黨信心，高雄市長補選前夕，陳其邁曾喊出得票93萬的超高標準，但最後的得票數字僅為67萬餘票，明顯不如預期。何況，本次高雄市長補選的投票率為41%，與6月的韓國瑜罷免案42%的投票率相距不遠，若民進黨要以投票率高低來解讀自己為何達不到事前預估的得票標準，顯然是說不通的。從罷韓與補選的票數差異看來，「反對韓國瑜」，明顯不必然「支持民進黨」。

持平而論，陳其邁在高雄已深耕多年，早在1995年就當選高雄市立法委員，後續也曾經代理過高雄市長，更別說2018年挑起大梁與韓國瑜近身肉搏，如今陳其邁將正式成為高雄市長，不可謂是20年磨一劍的結果。然而本次高雄市長補選的時程相當緊湊，國民黨所推出的李眉蓁，從6月下旬確定徵召到8月15日實際投票，只有不到兩個月時間可以衝刺，本就不大可能扳倒根基穩固的陳其邁。

回到2018年的台灣縣市首長九合一選舉，也是韓國瑜擊敗陳其邁的那一次，當時高雄市長投票率達到73%，有效票總數為165萬6,907票，遠比此次高雄市長補選的總有效票數95萬9,242票。若將兩次高雄市長選舉的票數相減，也就是說，還有將近70萬選民未於本次高雄市長補選中表態，甚至比陳其邁通過補選當選的票數還高。如果國民黨乃至於台灣民眾黨，直接認定自己在泛綠選區毫無拓展機會，豈非太看扁自己？也等於平白將近好幾十萬缺席投票的選民，都假性排除了潛在支持的可能。

同時，本次高雄市長補選也凸顯了，國民黨一直以來都太過仰賴藍大於綠的傳統政治版圖，對泛綠選區則顯得一副可有可無的消極態度，每當選舉來臨，多有匆忙從政務百官中挑人蔘戰的前例，這樣的決策說好聽是「優秀政務官下鄉」、「年輕刺客參選」，但再多的包裝都不離國民黨最大的缺陷，也就是缺乏對艱困選區的長期規劃，每逢選戰只能臨時抱佛腳，不僅難以令艱困選區得到翻轉，更讓這些選將一個個因慘敗淪為「炮灰」、「棄子」，使國民黨人才庫漸漸凋零。

縱然國民黨當前仍握有多數席次的縣市首長，但人才斷層的惡果，如今已明確顯示在立委席次之上，不僅席次遠落後給民進黨，且戰將多是年紀一大把的資深立委，退一步來說，年齡當然不影響問政質量，但是對比民進黨立委大軍整體的年輕有勁，外界自然會替國民黨捏把冷汗，他日的縣市首長改選，乃至於立委接班，藍軍是否後繼有人？

與之相反的是，民進黨則是有計劃地推動中生代投入經營艱困選區，就算一開始敗選，民進黨也樂見中生代再接再勵，而這些人最後多能不負所托，得到多數在地選民的認同，包括鄭文燦、林右昌皆曾先是落選，後於次屆選舉分別當選桃園市長、基隆市長，現任台灣交通部長林佳龍更曾在台中「蹲點」長達10年，終於贏了一場市長選舉，此外，現任台灣駐美代表蕭美琴也曾在民進黨極為艱困選區的花蓮當選區域立委，以上都是相當成功的案例。

國民黨應吿別炮灰文化

是故，本次高雄市長補選對國民黨最大意義，應當是栽培一名能夠代表國民黨長期耕耘高雄市的選將，洗刷高雄在地選民對國民黨「重北輕南」的長期印象。儘管李眉蓁在本次選舉期間爭議頻傳，碩士論文爆出抄襲醜聞又屢屢失言，未來她恐怕已不適合再代表國民黨服務高雄，但國民黨如果忘記耕耘高雄的最高指導原則，只想複製「韓國瑜」奇跡一步登天，那不僅不切實際，也是對高雄人的最大藐視。

李眉蓁在本次高雄市長補選中表現不佳，不僅爆發碩士論文高度抄襲的爭議，也頻頻傳出失言問題，在究責文化興盛的國民黨，李眉蓁恐怕已難逃成為炮灰的命運。（中央社）

國民黨缺乏基層經營，在台灣大小選戰紛紛吞敗，以至於艱困選區的選將只能淪為「炮灰」，這樣的問題，似乎也出現在國民黨的「內部選舉」。

國民黨主席江啟臣上任迄今不足半年，已接連遭遇兩場選舉失利，在立法院議事角力一端，國民黨同樣寡不敵眾，議題主導性疲弱，難以與抗爭經驗值高到破錶的民進黨相抗衡，以至於江啟臣雖貴為堂堂百年老黨史上最年輕的黨主席，卻一點都展現不出「少主中興」的威勢，也因國民黨主席將於2021年年中再次改選，使得台灣輿論早已在討論誰將取代江啟臣。

國民黨在2020年敗選，當時痛定思痛要尋求「中生代接班」的訴求，似乎早已被國民黨自己忘個一乾二淨，曾經頂着中生代光環的江啟臣，如今光環黯淡，少主泡沫不是假說，而是現實困境。如果說李眉蓁是這場高雄市長選舉之中，國民黨最前線、第一個炮灰，那麼人在大後方的江啟臣是不是第二個？堅決說「不是」的聲音，只怕越來越小。

何以江啟臣會如此弱勢？事實上，這也和江啟臣本身缺乏歷練有相當的關係。江啟臣在當上國民黨主席之前，僅是一介陽春立委，就連縣市長選戰都沒打過，這樣的經歷比起歷任黨主席老道的沙場經驗，絕對是菜鳥級的。然而經驗的深淺，並不見得會直接影響江啟臣的決策質量，但是對國民黨支持者而言，國民黨主席大多是台灣總統級的人選，就目前江啟臣的聲望與從政成績而言，他顯然還不到這樣的層級，這也將在國民黨支持者心裏種下「所託非人」的陰影，令江啟臣的政治份量「可有可無」。

只不過，改革本來就不是一朝一夕就能達成的事項，更別說是積弊已深的國民黨，若要江啟臣短短几個月就讓國民黨起死回生，這樣的想法或訴求實在太過浪漫。換作是民進黨，蔡英文自2008年接掌民進黨，直到民進黨2016年完成政黨輪替、全面執政，也紮紮實實地走了八年。如今眼見江啟臣即將成為國民黨下一個炮灰，或許心裏最開心的不是別人，正是巴不得國民黨永遠沉淪的民進黨，以及覬覦藍營選票已久的柯文哲與台灣民眾黨。

不論是今年初的台灣總統大選失敗，以及韓國瑜罷免案的失敗，若要把這些明顯並非江啟臣所致生的苦果，全然加諸於江啟臣身上，併成為明（2021）年推翻江啟臣的理由，明顯是不患無辭的欲加之罪，只是國民黨內鬥內行的「抓戰犯」陋習，自然不會這麼輕易放過江啟臣。說到底，究竟江啟臣適不適任國民黨主席，終究要通過國民黨內部選舉來做決定，不過，與國民黨缺乏對艱困選區的經營道理相似，當黨內年輕輩一個個「被上場」並當成炮灰，國民黨若還想圖謀再起，終究只是痴人說夢。