台海「灰色地帶衝突」日增　台灣擬借冷戰經驗阻大陸「切香腸」？

台海周邊近期局勢緊張，由於美國衛生部長歷史性官式訪問台灣，以及南中國海中美對峙劇烈，不排除有相當衝突出現。而台海周邊上空近期也相當熱鬧，台軍機緊急升空、解放軍軍機穿越中線直探領空而來，已經是家常便飯。據傳，昨晚（8月15日）深夜，台南空軍基地又有台軍IDF戰機不尋常的多架次緊急起飛，目前尚無其他情報佐證，不過在地居民言之鑿鑿，可以見得目前台海上空的緊張對峙狀況，已經一觸即發。

台海周邊近期局勢緊張，兩岸軍機擦槍走火的可能性越來越高，台軍祭出新戰術和準則因應。（台灣國防部提供）

由於兩岸軍機的交鋒越來越激烈，且解放軍軍機穿越台海中線已經成為常態，且直接挑戰台灣12海浬領空，台軍目前由於缺乏《軍用航空法》的依據，故空軍的交戰準則等並未有清楚法源依據，在緊急時刻擦槍走火的可能性大增，故台軍近日緊急調整接戰準則。

將《國軍經常戰備突發狀況細則》做修正，詳細劃分攔截區的應變，分為12海浬領空內、12海浬至海峽中線以及海峽中線以西等不同區塊。距離台灣30浬、20浬和12浬領空，都有相關處置。

台灣國防部在8月10日首度提出地面防空導彈全程監控等語，已經象徵台軍近期全面提升戰備準備，以及更改交戰準則的模式，務必讓戰爭危機降到最低。（台灣國防部提供）

隨着解放軍戰機逐漸接近台灣，每個攔截區都有不同的接戰模式，基本上，台軍方為了避免台軍因為危急、慌亂或者緊張，而擅自開第一槍，故也祭出嚴謹的接戰命令，一旦擅自開第一槍，將會面對刑罰。

這也是2019年3月31日，解放軍軍機飛越海峽中線後，蔡英文下令台軍要「強勢驅離」後，台軍方祭出的最新接戰準則。但是，不同攔截區的相關戰術處置為何？目前為台軍最高機密之一，屬於每年更改一次的「固安計畫」之重要一環。

台軍嚴格規定，在空攔截戰機或者戰艦，絕對不能在沒有作戰指揮部的授權下，開第一槍引起戰禍。（台灣國防部提供）

根據側面了解，由於台灣國防部在8月10日正式對外界表明，面對解放軍軍機接近台灣領空的戰術挑釁動作，國防部已經準備「地面防空導彈監控」等措施，台國防部還強調，此因應措施為「秉持不挑釁、不怯敵以及越接近本島，越積極處置」的原則，來進行攔截驅離與攻擊等任務。

但是，台軍飛行員要開第一槍，即使解放軍軍機已經進入領空，目前依照規定來看，還是得聽從台空軍作戰指揮部的命令，而台空軍作戰指揮部的授權，則應該來自總統蔡英文的裁決，蔡英文在迅速裁決之前，則會參考台灣國安會幕僚、國防部等所給予的建議。

台灣國防部所屬智庫國安院也提出，解放軍軍機目前擅長使用「灰色地帶衝突」（Gray Zone Conflicts）的手段，在衝突邊緣不斷對台灣空軍進行「切香腸」（Salami Tactics）的包緊戰術，故台灣軍方參考美蘇在冷戰時代擅長使用的「灰色地帶衝突」戰術，也祭出「灰色嚇阻」（gray deterrence）的對敵接戰概念，期望能夠以灰色對灰色、將衝突威脅的發生至實際行動間的可能性，降至最低，以確保國家利益與安全。

美國與前蘇聯海空軍，在冷戰時代已經磨合出一套相當有效、能夠避戰、止戰的灰色嚇阻戰術與概念。台軍目前正在依據時代的變化，更改此一戰術的寬度與深度。（U.S.A.F）

國安院指出，「灰色嚇阻」的概念是一種「創新行動」（creative action），諸如資訊作戰以及武裝力量的巧妙使用，以此來嚇阻國家或非國家對手所持續的灰色地帶行為。其目標為強調塑造政治與資訊效果，來對抗敵人，而非使用武力獲得戰術勝利。此戰術可以突破對手「多層級」（multiple layers）的控制和戰略建構，並且切斷對手的物質利益，尤其是其「獲利網路」（patron-client network），此具有相當嚇阻效果。

此外，發動資訊戰、在資訊敘事中奪取詮釋發語權，以及果斷進行網路戰，都是「灰色嚇阻」的初步概念，台軍目前正在積極發展此一新型戰術，也就是蔡英文在就職典禮上所述，台軍將加強「認知戰」準備，也是此種「灰色嚇阻」戰略的概念衍生。