持樂觀預期、作最壞打算　中國對美外交準備步入「後特朗普時代」

中美互關領館事件引起全球注目，駐侯斯頓總領事館的全體中方人員周日（16日）乘包機離開美國，於周一（17日）晚抵達北京。 外交部在首都機場舉行迎接儀式，國務委員兼外交部長王毅出席並講話；外交部黨委書記齊玉則代表外交部黨委宣布，授予駐侯斯頓總領事館集體三等功。

有甚麼問題可以攤出來講？

責任完全在美方，但美方有任何問題都可以攤出來講。這句話基本上總結了北京的官方敘事主旨，然而不論聽眾持哪一種立場，往往都會有些疑惑：若果你認為對方毫無道理可言，甚至是瘋狂和歇斯底里，而自己則是無辜無奈被迫反應，哪麼雙方之間還存在哪些可以攤出來講的「問題」呢？

外交部長王毅。（資料圖片）

外交部副部長樂玉成早前接受內地「觀察者網」訪問，就列出了中方接受的「問題範圍」：「抗疫合作應是當務之急，人命關天，合作為要。此外在經貿、執法、禁毒、地方等雙邊領域，氣候變化、減貧等全球治理問題和朝核、中東、阿富汗等熱點問題上，雙方還有很多協調、合作空間。」

在這個「任何問題」的範圍內，雙方最重視和交過手的是經貿問題，今年初兩國便簽署首階段貿易協議：中方承諾於2年內爆買2千億美元美貨，修訂國內法以加強保障知識產權，承認美國農產品檢疫標準，並解除金融業的外資持股限制。可見中方確實在這個範圍內，有相當寬敞的商討空間。

+ 2

樂玉成：「未來幾個月十分關鍵」

其次，臨近美國總統大選，這個需要負上全責的「美方」可能會換掉話事人，是否有新氣象很難講，但驟眼見中國外交官都在開始調整言辭。外長王毅便在機場講話中表示，有人「正在不擇手段破壞中美關係」，但就僅限於「美國的反華勢力」，而中方「堅信要對話、不要對抗仍是兩國的主流民意」。

樂玉成就講得更為直白：「未來幾個月十分關鍵，我們要保持定力，不被各種極端勢力所左右，牢牢把握兩國關係的正確方向，確保其不失控、不脫軌。」由於大選前特朗普「中國牌」可能會愈打愈狠，中方當然希望在白宮易主之時，雙邊關係不會已經破損到難以修復的地步，以期新總統有帶來新氣象的餘地。

傅瑩：相對理性力量也對華施壓

樂玉成自言「我本人已做好隨時與美方同行對話的準備」，同時又呼籲：「雙方問題已經夠多了，不能再做加法，而要想辦法做減法。」不過中美雙方的「問題範圍」卻有相當差距，華府以國家安全為由追擊中資如華為，直斥中國的南海主權主張「不合法」，更就港台疆藏等「紅線」議題與中方多有磨擦。

+ 2

更為要者，官方內部也有不太樂觀的看法，如全國人大外事委副主任委員傅瑩即認為，即使是美國內部「相對理性的力量」主導對華戰略，也旨在督促中方修正自己，改變「違規」和「不公平」做法，「將中國規範為美國治下的新全球體系的一部分」。

除了表示「中美關係歷經風雨後還會浴火重生」，實則王毅亦提到：「面對百年未有之大變局和全球疫情的新挑戰，外交戰線全體必須做好迎接更大風險、經受更多考驗的準備。」持樂觀預期、作出最壞打算，相信這就是中國對美政策的基本態度。