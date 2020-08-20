【中共梯隊新格局】全面解碼中共老中青六大地方梯隊

【導言】進入2020年前後，中共地方政壇經歷三輪梯隊調整高潮，從年初的地廳級跨省交流，到23名「70後」副部級集體上位，再到8名黨政一把手履新，「一浪高過一浪」。更重要的是，隨着最年輕省委書記劉國中（1962）、最年輕省長趙一德（1965）的出現，作為地方權力核心的黨委常委年輕化明顯——「65後」的擴充和5名「70後」的發力，「梯隊」也逐漸成型。

當下中共地方常委成員已近400人，2020年的三輪人事調整潮正在加速這一梯隊的人事換血。（多維新聞製作）

2020年迄今，中共31省區地方政壇共計63人成為新晉「常委」或者「常委」職務發生變動，由此這一地方最具權力的「精英俱樂部」成員達到381人。

作為中共政壇梯隊的「樣本」，如果將這一省部級實權群體看作一個政壇雁陣的話，我們將可以清晰地看到從一個個年齡和職務梯隊逐漸清晰化。

第一梯隊：地方派中的中央政治局委員（平均年齡63歲）

31省市區中，傳統意義上的政壇高地「一把手」均由中央政治局委員兼任，他們構成了中共地方政壇的「第一梯隊」——儘管歷史上，地方派中的中央政治局委員並不一定能在未來仕途中「登頂」，但確實是「入常」可能性最大的「精英中的精英」。

2017年10月中共十九屆一中全會選舉產生的25名政治局委員，除了有在全國人大、國務院、全國政協、中央軍委等國家機構以及在中共中央各部門擔任主要職務外，兼任地方「一把手」的有6位。分別是北京市委書記蔡奇（1955年12月）、天津市委書記李鴻忠（1956年8月）、上海市委書記李強（1959年7月）、廣東省委書記李希（1956年10月）、重慶市委書記陳敏爾（1960年9月）以及新疆自治區黨委書記陳全國（1955年11月）。

這6人平均年齡63歲，毫無疑問更佔年齡優勢的是陳敏爾，是地方派中僅有的一名「60後」中央政治局委員；其他5人最年長的出生在1955年，也即是兩年後的中共二十大時將年滿67周歲，正好卡在約定俗成的退位「紅線」上。不過，年齡只是考量中共官員選拔的一個條件，衡量因素遠不止於此。

第二梯隊：非中央政治局委員身份的25名地方諸侯（平均年齡61歲）

「北戴河休假」前夕的地方諸侯調整高潮中，1962年出生的陝西原省長劉國中接棒「入京」履新文旅部部長的學院派地方大員胡和平，成功躋身地方「一把手」，也成為目前31省區最年輕的省級黨委書記和第三屆「60後」黨委書記。

放眼中國31省地方諸侯，除了6位「佼佼者」躋身政治局委員行列外，其餘25省市自治區黨委書記均具有中央委員身份，也存在直接晉級副國級的可能性。而從年齡分布上看，25人平均年齡61周歲，其中僅2人為「60後」，包括劉國中和黑龍江省委書記張慶偉；同時，遼寧省委書記陳求發（1954年12月）、吉林省委書記巴音朝魯（1955年10月）、浙江省委書記車俊（1955年7月）、福建省委書記于偉國（1955年10月）、湖南省委書記杜家毫（1955年7月）、雲南省委書記陳豪（1954年2月）、貴州省委書記孫志剛（1954年5月）、海南省委書記劉賜貴（1955年9月）8人已到或者即將在年內達到退休年齡；大部分黨委書記（15人）出生於1956年至1959年。

所以，在地方「一把手」層面，「60後」僅僅初露崢嶸，這一層級基本仍由「50後」霸屏，尤其是「56後」一代。

當然，即使25人同為一方諸侯，貌似站在同一個起跑線上，但在中國政治圈有一個心照不宣的政治規律，即是在經濟大省的浙江、江蘇與GDP排名靠前的山東、河南等省份主官要比東三省（黑龍江、吉林、遼寧）或是一些存在感不強的省份主官被認為更有晉升空間。不過這也不是一條鐵律。

第三梯隊：距離地方大員最近的政府「一把手」

伴隨劉國中的上位，其陝西省長一職在這輪人事調整中由「蟄伏」河北官場兩年的專職副書記趙一德（1965年2月）接棒。

迄今，趙一德已成為中共地方政壇僅有的一名「65後」省長，也是自2018年3月份原黑龍江省省長陸昊（1967年6月）奉調入京主政自然資源部後最年輕的省級政府「一把手」。

趙一德的履新反映了當下「60後」在中共31省市區政府「一把手」的絕對優勢地位。根據多維新聞的統計，目前31省市區政府「一把手」平均年齡約59.4歲，其中最年輕的為趙一德，現年僅55歲，最年長者是新疆自治區主席雪克來提•扎克爾（1953年8月），現年已67歲「高齡」。

從年齡構成看，除雪克來提•扎克爾、內蒙古政府主席布小林（1958年8月）、湖南省長許達哲（1956年9月）、江西省長易煉紅（1959年9月）、廣東省長馬興瑞（1959年10月）、廣西政府主席陳武（1954年11月）、雲南省長阮成發（1957年10月）、貴州省長諶貽琴（1959年12月）、寧夏政府主席鹹輝（1958年3月）、西藏政府主席齊扎拉（1958年8月）10人外，其餘21人均為「60後」。

第四梯隊：其他常委（1964年以前）

經多維記者統計，除以上正部級以上地方大員外，「64年以前」一代在319名（含8名未知出生年的「戎裝常委」）現任其他常委中佔據了絕對比例，達到236人，佔比約為74%。

在這236人中，僅3人為「50後」，即西藏自治區黨委副書記兼自治區人大常委會主任洛桑江村（1957年7月），以及兩名超齡服役的地方常委河南省委常委省紀委書記任正曉（1959年9月）、新疆自治區黨委常委紀委書記楊鑫（1959年5月）。其他均為出生於1960年至1964年的「60後」群體。這構成了中共接班梯隊中最為龐大的「腰部」梯隊。

第五梯隊：其他常委（1965年之後）

「65」後在中共政壇正部級梯隊中可謂鳳毛麟角，其實在地方常委層面雖然屬於冉冉升起的力量，但也不足上個群體的三分之一。

根據多維新聞記者的統計，31省市區中「65年之後」一代僅75人，在319名（含8名未知出生年份的「戎裝常委」）中佔比23.5%。

從年齡分布看，「65後」與「70後」分別有70人和5人；按地域分布看，「65年之後」一代的分布也即是各省區黨委常委的梯隊計劃進展相當不平衡，其中雲南、重慶「老化」最嚴重，無一名「65後」入常，而寧夏、西藏則達到了一半比例。

另外，貴州是唯一擁有兩名「70後」常委的省份，分別是現任貴州省政法委書記的時光輝（1970年1月）和貴州省委組織部長劉捷（1970年1月）。其他3名「70後」常委則是分布在上海的市委秘書長諸葛宇傑（1971年5月），在天津的市委常委、副市長連茂君（1970年11月），在山東的省委常委、副省長劉強（1971年3月）。

第六梯隊：徘徊在「常委」門外的「70後」

毫無疑問，2020年是中共政壇「70後」集體發力的一年。這一年不僅僅有劉強、連茂君等人首次「入常」，還有22名「70後」成功跨入副部級行列，躋身高幹梯隊。

中共「70後」省部級進階圖（多維新聞製作）

根據多維新聞統計，從2013年2月時任上海市奉賢區書記的時光輝當選上海市副市長，成為首個「70後」省部級官員，7年內，中共政壇「70後」省部級官員總數已經達到45人。而從2016年11月時任江西省委秘書長的劉捷「入常」，成為中共政壇首位「70後」地方省委常委，目前中共政壇已有5名省級常委。

值得一提的是，「70後」的崛起相當原因是因為2019年多省市區配置「金融副省長」，多家國有商業銀行副行長轉任地方金融副省長，不過當年全年僅出現11名「70後」副部級，增長速度始終難以與2020年相比。

中共政壇年輕化將是一個自然的過程，重要的是接班梯隊要銜接到位，不出現「斷茬」，不過目前多維新聞已經披露地方常委缺員情況嚴峻，尤其是至關重要的專職副書記一職。