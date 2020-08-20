兩岸觀察：華盛頓會為台灣選擇與北京開戰嗎？

「華盛頓可以通過這場訪問表明，即便中國將這座島嶼隔絕在國際舞台的努力不斷增加，美國仍然支持台灣。」這是《紐約時報》對於美國衛生部長亞歷克斯·阿扎（Alex Azar）訪台給出的評論。 阿扎是自1979年華盛頓與台灣斷絕官方關係以來訪台的最高級別美國官員，「他的訪問表明，在這中美兩個超級大國之間正在醖釀的意識形態之爭中，台灣將扮演越來越重要的角色」，上述美國媒體在阿扎訪台的相關報道中說。

中美雙邊關係正處於數十年來最為不穩定的時期，台灣日漸成為中美角逐的「戰場」。近幾個月來，兩國都增加了在這個地區的軍事存在，引發外界對沖突風險加劇的擔憂。人們普遍關心的是，如果台海發生戰爭，美國會直接介入嗎？

台海局勢日漸緊張，蔡英文日前視察台灣軍隊。（中央社）

關於這個問題，不同的人有不同的解讀。北京學者、廈門大學台灣研究中心副主任唐永紅就認為，大陸若動武，美國必棄台。他認為，即便當下中國大陸選擇武力解決台灣問題，美國除了聲援台灣與制裁大陸之外，也只好棄台而去而承認現實。畢竟，台灣並非美國的核心利益，可以棄而不顧，可以隨時拋棄。

持這一觀點的可能不在少數。台灣前總統馬英九8月10日指出，北京的攻台戰略是「首戰即終戰」，一旦發動戰爭就要在很短時間內打完，讓台灣沒機會等美軍來支援，且現在美軍根本就不可能來，做總統的人（指蔡英文）應該要讓戰爭不會發生。馬英九的講話在台灣島內引發廣泛關注。

美軍驅逐艦8月18日穿越台灣海峽，解放軍052D型導彈驅逐艦現場跟蹤監視，詳情請點擊圖集：

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從台灣角度來看美國對台海爭端的反應，大多數台灣民眾認為美國會出手相助。據台灣旺旺中時2020年8月最新民調顯示，當被詢問「如果兩岸爆發戰爭，請問您認為美國會不會出兵幫助台灣？」有58.1％認為會，30.9%認為不會。

若以「政黨」屬性交叉分析，在「泛綠」選民中有高達83.7％認為美國會出兵助台，13.3％認為不會；反觀「泛藍」選民，僅36.7％認為會，59.5％認為不會。

根據美國杜克大學執行的台灣國家安全調查（Taiwan National Security Study）2019年初公布的資料，有百分之68的台灣民眾相信，只要台灣不主動挑釁北京，但卻遭到北京以統一為目的發動戰爭，美國一定會出兵力挺。而就算是因為台灣主動宣布獨立引發北京對台動武，也有將近半數的民眾認為，美國會基於捍衛民主價值來協防台灣。

可是，從美國民意來看，情況恐怕並不樂觀。根據美國芝加哥商會針對美國民意與外交政策所做的長期民調，當民眾被問到支不支持美國出兵對抗中國大陸對台進攻？只有35%的美國民眾支持出兵協防，這個結果是各種美國可能涉入的海外衝突之中，獲得支持度最低的一項。

同一份調查裏，有超過6成以上的民眾支持美國協防韓國及日本，相較於協防美國在亞洲的其他盟友，美國民意普遍並不認為出兵保護台灣是符合美國利益的決定。

這一結論可以從另一個民調結果得到印證。2016年美國皮尤研究中心（Pew Research Center）的民調就顯示，如果「台獨」引起大陸對台使用武力，64%的受訪者認為美國不必出兵協助台灣，只有27%認為應該出兵。同時，芝加哥全球事務委員會（Chicago Council on Global Affairs）的民調也顯示，69%的人反對美國介入兩岸戰爭。

從美國的角度講，台海一旦發生戰事，美國必然會介入，問題在於會否直接軍事介入。美國真的願意因為台灣，與中國在進行一場戰爭嗎？可能很難得出確定結論。

美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）（左）8月9日率團抵台，10日上午至台總統府會見蔡英文（右），並發表談話。 （中央社）

事實上，保持台海的現狀，兩岸分而治之，最為符合美國的利益。美國雖有《與台灣關係法》，但也只是說可以提供防禦性武器給台灣，卻不表示美國有擔負保衛台灣安全的義務。也就是說，一旦台海發生戰事，即便美國介入，直接與北京開戰的可能也在五五之數，甚至可能更低。

從北京的角度來講，多維新聞《北京對台軍事動作背後 第四次台海危機有多遠》就曾指出，任何讓台灣走向獨立的動作，都是北京不能容忍的紅線。

2005年3月，北京制定《反分裂國家法》，規定在三種情況下大陸將對台動武：第一，「台獨」分裂勢力以任何名義、任何方式造成台灣從中國分裂出去的事實；第二，發生將會導致台灣從中國分裂出去的重大事變；第三，和平統一的可能性完全喪失。

對於武統台灣，很多台灣人仍然認為這是大陸「光說不練，嚇唬嚇唬的」。這顯然是對北京統一台灣決心的低估。無論是中共歷任領導人，還是大陸普通民眾，統一台灣都是他們念茲在茲的心結，這已經成為中國朝野的集體意志。更何況，沒有那個北京的領導人願意揹負喪失台灣主權的千古罵名。

因此，如果美台突破北京上述的對台動武的紅線，即便美國介入的可能性在100%，也不可能改變北京統一台灣的決心和行動。當然，目前一切還只是假設。無論從哪個角度講，北京其實是不願意跟華盛頓刀兵相向，但如果台海事態突破北京的底線，進入不可控的程度，那麼北京可能也不會顧忌那麼多。

於台灣而言，無論美軍介入與否，一場在台海爆發的戰爭對於2,300萬台灣民眾而言，終究是一場不可承受的災難。這一點，可能需要台灣當局衡量清楚。

隨着台海局勢日漸複雜，擦槍走火風險的不斷提升，中美台三方似乎都在有意識地避免擦槍走火發生，進而避免台海走向不可控的戰爭。美國和台灣雖然不斷在危險邊緣試探，但並未突破北京動武紅線。

最新的消息顯示，台灣被排除在美國領導的「環太平洋」軍事演習之外。分析人士認為，這一迹象表明華盛頓小心翼翼地避免越過北京在台灣問題上的紅線。與此同時，台灣方面也傳出嚴令禁止「擅自開第一槍」的消息。

北京方面同樣也在小心呵護這一處在危險邊緣的平衡，包括在美國衛生部長訪台期間台海南北兩端舉行實彈演習所展現的克制痕迹。據稱，北京也已經下令「不要開第一槍」。這些對於當前嚴峻的台海局勢而言，可能都是相對積極的信號。