為何8成台灣人相信「中共不可能武力犯台」？

台灣立場親藍的中華民意研究協會當地時間8月20日公布台灣人民當前兩岸情勢看法最新民調，民調顯示僅有7.5%民眾認為未來兩岸關係會愈來愈好情況下，卻有79.6%台灣民眾認為大陸不可能犯台，若兩岸真的發生衝突，48.4%受訪者表態願意上戰場，42.3%表明不願意，但有多達58.7%民眾相信美軍會協防台灣。 同一份民調還詢問是否同意「九二共識就是一國兩制」，結果僅26.4%民眾同意，48.5%不同意；對台灣外交部長吳釗燮稱「港區國安法」上路後，下一步就是「武統台灣」，只有29.5%受訪民眾同意，56.6%不同意。

當地時間6月5日凌晨，美國海軍第七艦隊透過社群媒體發佈「伯克級」驅逐艦羅素號（USS RUSSELL DDG-59）穿越台灣海峽的訊息。（Facebook@7th Fleet）

無獨有偶，立場親綠的台灣民意基金會2019年11月底、2020年台灣總統大選前也曾發佈民調，詢及是否認為「台海兩岸遲早會發生戰爭」，認為不會發生戰爭的比例同樣高達79%。台灣民意基金會2018年4月曾發佈「是否認為共軍會犯台」民意調查，當時有65.4%受訪民眾認為不可能；兩岸若發生衝突，47.4%民眾相信美軍會協防台灣。

兩個不同政黨背景智庫，在不同時間對同一議題進行民調，卻都得到79%台灣人不認為中共會武力犯台，考慮「機構效應」後，台灣民意基金會董事長、前民進黨立委游盈隆所稱「這是另類台灣共識」的說法得以成立；在是否相信「美軍會協防台灣」部分，兩年內更從47.4%成長到58.7%。

眾所皆知，兩岸官方自2008年起通過海基會、海協會實質交流以來，當前關係「沒有最差，只有更差」，但不相信大陸會犯台、相信美軍會協防的台灣人反而變多了，甚至願意走上戰場的人也變多了。不禁想問，台灣人怎麼了？

解放軍於2019年7月份的軍演，對台灣形成南北包夾之勢，台軍方高度戒備，且引起台灣社會些許動盪。（lu li-shih@Facebook）

台灣的「名嘴」及關心兩岸、國際情勢的人可以找到一堆理由「解讀」民調變化，包括「港區國安法」讓台灣人更加反對「一國」，更願意挺身對抗「暴政」等內部因素，以及全球新冠肺炎疫情未退、中印邊界衝突、長江水患、貿易戰、科技戰等大陸自身的「內憂、外患」讓北京無暇他顧，更有甚者，還可以舉例指出，連一向「鷹派」的《環球時報》都開始倡議「和平」，呼籲美、中、台在台海克制「勿開第一槍」，證明中共「示弱」及其「所言不虛」。

必須指出來，大多數台灣民眾對於國際情勢及大陸內部事務向來僅止於「略懂、略懂」，台灣人民認為「中共不會犯台」與「相信美軍會協防台灣」的比例之所以大幅增加，主要來自兩個原因。其一，台灣人相信美國軍事實力世界獨強，解放軍仍難望其項背；其二，不清楚北京「捍衛核心利益」的決心及不惜任何代價。

2020年8月初，中國大陸空降兵進行水上跳傘訓練。（中國央視截圖）

第一個原因顯然是讓台灣人「變得勇敢」的主因，尤其是近年來美軍的航空母艦戰鬥羣、神盾艦、戰略轟炸機、電偵機近期在日本內海、南海、台海外圍演習、自由航行，甚至挑釁式的貼近大陸沿岸「侵門踏戶」，滿滿「存在感」卻沒有見到北京有有效且具體的反制作為，在在都強化了台灣人對美軍軍事實力及台美友好信心，就算解放軍機艦繞行台灣頻率增加，但《環球時報》社論反而援引台軍「勿開第一槍」準則，籲各方遵守，更坐實部份台灣人「解放軍是紙老虎」、「小孬孬」想象。

不過，美國人是怎麼想的？

美國海軍研究所（USNI）出版的期刊《議事錄》（Proceedings），8月刊出由美國退役上將、美軍前參謀總長聯席會議副主席詹姆斯．温尼菲爾德（James A. Winnefeld）及美國中情局（CIA）前副局長麥克．莫雷爾（Michael Morell）合撰的《The war that Never Was？》專文，原則上這是一篇關於台灣發生衝突時的「想定」，預測北京及解放軍若充分運用美國總統大選可能出現爭議和空窗期、軍事演習欺敵戰術的運用及台灣島內滲透勢力的策應等各種有利於北京統一的條件同時出現，美軍協防台灣成為不切實際情況下，認為北京只用三天時間完成兩岸統一的可能性存在。

奧巴馬（Barack Obama）主政時期在美國國防部負責東亞事務的副助理防長鄧志強（Abraham Denmark）18日出版《亞洲世紀的美國戰略：賦權盟友與夥伴》新書，港媒《中評社》報道，鄧志強20日參與他的新書在線討論會時接受提問，被問及如果北京對台採取軍事行動到了最後關頭，美國會支持台灣到什麼程度？他回答表示，美國有法律要求要維持台灣自我防衛的能力，「但沒有並沒有防衛台灣的法定承諾」、「唯一可決定的是美國總統」。

共軍殲11、空警500、轟6（右）等型機，2月9日上午11時許經巴士海峽由西太平洋進入宮古水道飛返原駐地，並執行遠海長航訓練，台軍F-16戰機（左）則掛載實彈緊急升空伴飛。（台防部提供）

不容否認，前述3個美國「業內人士」都深知美軍實力，卻保留美軍在最壞情況下「不戰而敗」可能性，言明「協防台灣」並非美軍的「義務」，形同打臉民調中讓台灣人信心爆棚的第一個原因。

不過，多數台灣人不知道北京及解放軍願意為「核心利益」付出多少代價，以及不了解「台灣問題」是「核心中的核心」，僅以當下北京面臨所謂外憂內患，「合理判斷」就算台海可能衝突，也是在未來而非現在。對「中共」的「認識」不足，危害恐更甚於相信美軍會協防台灣。

台灣人如果願意花一些時間去看看「新中國」的歷史，包括朝鮮戰爭、珍寶島事件、對越自衛反擊戰等等，就可以知道中共對外發動戰爭，考慮的從來不是「能不能打」，而是「該不該打」；只要對中國大陸發展「兩彈一星」的歷史有一些了解，就可以知道國際的孤立、打壓，或許會造成中共想要成就的事業造成阻礙，卻從來不會減損他們的決心與信心。

從最近兩年台灣親綠、親藍智庫民調數據可以發現，「中共不可能武力犯台」已成「主流民意」相信的另類「台灣共識」，不論其「相信」的 原因如何，有一件事是可以確定的，「台灣問題」被北京視為「核心利益中的核心利益」，輕易地判斷解放軍是「紙老虎」、認為北京是「放羊的孩子」而恣意訕笑，甚至鼓動風潮，都是不智的。