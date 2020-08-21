中美貿易協議無助「降溫」　北京反而進入「戰略冷靜期」？

中美兩國在今年初簽訂第一階段貿易協議，不過原訂8月15日舉行的進度檢討會議卻臨時取消。美國總統特朗普（Donald Trump）於18日承認是他本人「無限期推遲了同中國的談判」，而就是否會退出第一階段協議，他說會重新審視。 不過事隔幾日，中國商務部就表示，兩國已商定將於近日舉行通話。美國白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）同日表態稱，特朗普（Donald Trump）政府仍致力於與中國的第一階段貿易協議，並對該協議到目前為止取得的進展感到滿意，特別是北京購買美國商品。

留待新一屆政府上台談下去

首先，根據今年初簽訂的第一階段協議，美國僅擱置12月一輪的加稅計劃，並把1200億美元消費類產品，從15%降至7.5%，至於其餘3000億美元中國貨，照收25%關稅不誤。單是比較雙方的課稅貨值和稅率，中國從未「對等還擊」，但也擱置開徵新稅之餘，並豁免部份美貨的關稅。

大半年過去，事實擺在眼前，第一階段協議無助中美角力降溫，甚至還未結束關稅戰。中方承諾於2年內購買總值2千億美元的美國商品，解除金融業的外資持股限制，並且就知識產權及農產品檢疫修訂國內法，但美方依然諸多不滿窮追猛打，那麼就算談下去，都只是延續之前打打談談又傾又砌的劇本。

距離美國總統大選不足兩個月，特朗普和他的團隊要連任有難度，如今有眉目以至談妥的事項可能過幾個月就全盤推翻，新總統自有一套全盤方案。所謂取消臨時會議，實質是第一階協議定下的進度例會，本來就不是旨在要啟動第二階段協商，雙方心知肚明有待新一屆政府上台，才有繼續談下去的意義。

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且看華府如何發動「最後攻勢」

對抗依舊加上大選在即，積極而言是中方有條件不慌不忙以逸待勞，就算是消極一面，也是沒有期望也就毋須緊張，畢竟雙邊關係都已經大幅走下坡，怎樣走下去都不在於一個半個會議，反正無論是拜登抑或特朗普當選，關稅戰起碼會延續一年半載，其間中美關係亦只會維持在緊張狀態。

這是否說中方可以對貿易協議愛理不理呢？以新型冠狀病毒疫情對經濟衝擊之嚴重，即使中方引用「不可抗力」條款以減少或減慢採購，亦是在情理之中；事實是採購目標雖未達預期進度，但據外媒報道，中方已不時加速增購美國農產品，華府亦對此表示滿意。

2020年5月29日，美國貿易代表萊特希澤和白宮首席經濟顧問庫德洛在白宮玫瑰園聆聽美國總統特朗普的講話。兩人目前是勸說特朗普保留美中第一階段貿易協議的主要力量。（AP）

中美兩國確實磨擦日多，然而並未脫離鬥而不破的軌跡，第一階段協議正是得來不易的交涉成果，雙方都不輕易推翻鬧翻，尤其是特朗普面對嚴峻選情，更加不會希望雪上加霜。對中國而言，也希望在白宮易主之時，雙邊關係不會已經破損到難以修復的地步，以期新總統有帶來新氣象的餘地。

外交部副部長樂玉成早幾日就講得頗為直白：「未來幾個月十分關鍵，我們要保持定力，不被各種極端勢力所左右，牢牢把握兩國關係的正確方向，確保其不失控、不脫軌。」總而言之，在大選有結果之前，中方對美外交都會進入「戰略冷靜期」，伺機而動，但盡力而為之外，始終還要看華府如何發動「最後攻勢」。