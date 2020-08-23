【觀察】「大國師」班農因何「敗落」？

班農（Steve Bannon）被抓了！在美國大選前的關鍵時間節點，這位曾經助特朗普（Donald Trump）登上總統寶座並「扶上馬走一程」的前「國師」因為涉嫌募捐欺詐而在8月20日遭到美國司法部的逮捕。

班農的被捕，最受傷的可能是郭文貴，更可能是特朗普。（Reuters）

雖然隨即以500萬美元保釋金獲釋，但他的被捕一定會令某些人感到緊張，比如他的合作夥伴、中國在逃富豪郭文貴。在班農被捕後，郭文貴立即發表聲明稱，兩人的確在為中國爭取自由與民主上是「強大的盟友」，但強調與班農遭起訴一事沒有相干，暫不評論。

而另一方面，他當機立斷炒了班農的魷魚，認為他因為此項「無關」的調查無法再擔任旗下GTV 媒體的董事會成員。

這項調查只是指班農可能與另外幾人在「我們築牆」（We Build the Wall）項目（一個為修建美墨邊境隔離牆籌款的民間項目）中涉嫌挪用款項，似乎與郭文貴的確無關。

據報料班農是在郭文貴的遊艇內逮捕。郭文貴發表聲明撇清關係。（網上圖片）

不過，班農與郭文貴曾經共同在美國進行攻擊中共的政治宣傳運作，GTV 媒體即是二人合作的「爆料」英文媒體平台，而事實上班農當天被捕也是在郭文貴的遊艇上，所以二人實際上已經很難完全撇清關係。

尤為值得一說的是，這並不是班農最近惹上的唯一一場官司，不久前的7月初《華爾街日報》的獨家報道曾披露班農正在因為GTV媒體資金問題與郭文貴同時接受FBI的調查。所以，郭文貴的緊張是不言而喻的。

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比郭文貴還要緊張的當然是特朗普本人。在大選背景下，圍剿特朗普的力量可謂比比皆是，他們當然不會放掉任何一個藉以打擊和扳倒特朗普的任何機會，而「家喻戶曉」的班農可能正是一個不錯的選擇。

讓班農栽倒的項目「我們築牆」本身就是用來支持特朗普的「偉大工程」項目的，然而作為特朗普的親信，班農藉機在募捐中中飽私囊一旦被坐實，那將是美墨邊境牆政策和特朗普個人威信的重創，有人甚至認為它將是特朗普連任的「滑鐵盧之戰」。

特朗普肯定是十分惱怒的，他已經足夠焦頭爛額——支持率低迷，現在又出現班農欺詐式募捐這種棘手的事情。

很快，特朗普做出回應，也是表態此事與他本人無關。特朗普說，自己對班農的計劃一無所知，「除了不喜歡之外」。他還強調自己很長時間沒有跟班農打交道了，除了表示震驚之外，他還不斷重複「難過」、「悲傷」、「太難過了」。

美國總統特朗普前高級顧問班農8月20日涉詐騙被捕，但他否認控罪，特朗普表示為事件感到難過。（資料圖片）

不得不承認，這位曾經為特朗普奠定了「美國優先」、區別對待中共和中國等「特朗普理論」基礎的精神導師為特朗普立下了汗馬功勞，在特朗普上台後堪稱最為炙手可熱的人物之一。但隨着班農被拋棄，人們對他此後的角色轉換充滿了驚訝和不解，尤其是與郭文貴的高調合作，讓人們懷疑只有在民主自由的美國大概才能讓這樣的「旋轉門事件」發生。

美國政治同樣是高度精英化的，班農曾經依靠特朗普的家臣身份位高權重，卻也因此註定他只是一個「打工仔」，而不是一個政治家，儘管他的意識形態色彩在特朗普政府中曾經是最激進的。